Dies sind die Top-Versicherer 2024 der VFM-Verbundpartner

28.3.2024 – Barmenia, Stuttgarter und Haftpflichtkasse erhalten im neuen Ranking der VFM-Produktpartner die besten Bewertungen. Prämiert wurden Kranken-, Lebens- und Sachversicherer.

Die VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH hat ihr Produktpartner-Ranking erneuert. Die Sieger wurden während der Hausmesse des Unternehmens in Würzburg gekürt. Ausgezeichnet wurden Unternehmen in den Sparten Kranken-, Lebens- und Sachversicherung.

Bereits zum elften Mal zeichnete der Maklerverbund bevorzugte Anbieter aus. Die Prämierung findet im zweijährlichen Rhythmus statt.

Grundlage des Rankings bildeten kumulierte Punktwerte aus einem Kriterienkatalog, der von den VFM-Verbundpartnern mitentwickelt wurde. Zur Bewertung standen unter anderem die Produktattraktivität für den Kunden, die Qualität der Angebotserstellung und die Geschwindigkeit bei der Schadenbearbeitung.

Die Ausgezeichneten 2024 (Bild: VFM)

Barmenia ist Favorit in der Sparte Kranken …

Unter den Krankenversicherern behauptet die Barmenia Krankenversicherung AG ihren ersten Platz. Diesen hatte sie sich im Vorvorjahr (VersicherungsJournal 13.6.2022) erstmals gesichert. Allerdings ist ihr Vorsprung geschmolzen. Ihr schärfster Verfolger, die Arag Krankenversicherungs-AG, überholte sie sogar in den Bereichen Produkte und Prämien.

Die Ränge zwei und drei gehen an die Arag und die Continentale Krankenversicherung a.G., die damit die Hallesche Krankenversicherung a.G. und die Hansemerkur Krankenversicherung AG vom Treppchen verdrängen. Letztere fallen somit weiter zurück. In der Auswertung 2020 hatten sie noch ganz vorne gelegen (23.4.2020).

… Stuttgarter in der Lebensversicherung …

In der Lebensversicherung klettert die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. von Position zwei kommend nunmehr an die Spitze.

„Dies gelang durch eine Verbesserung in allen Teilkriterien, was zu einem beachtlichen Ergebnis führte. Besonders in den Bereichen Angebotserstellung und Bestandsbearbeitung wurden Werte erzielt, die bis heute im Rahmen des Produkt-Partner-Rankings der Lebensversicherungen unerreicht sind“, heißt es beim VFM.

Der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. steigt neu aufs Podest und wird gleich zur Nummer zwei gewählt. Vorjahressieger Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. liegt an dritter Stelle und verweist die WWK Lebensversicherung a.G. von den Rängen.

… und die Haftpflichtkasse in den Komposit-Sparten

Keine Veränderungen gibt es im Segment Kompositversicherungen. Bereits zum vierten Mal in Folge holt die Haftpflichtkasse VVaG Gold.

„Der Versicherung gelang es, ihre Produkte und die Bestandsbearbeitung sogar nochmals leicht zu steigern; wobei kleine Abstriche in der Schadenbearbeitung hingenommen werden mussten“, wird berichtet. Dennoch stehen unter dem Strich Bestbewertungen in sämtlichen Teilbewertungen.

Zudem gehen wieder Silber an die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und Bronze an die Kravag Allgemeine Versicherungs-AG. Der Abstand beider Akteure zur unangefochtenen Nummer eins bleibt dabei knapp.