Die populärsten Sparten für Versicherungsbetrug

In Pandemiezeiten kann es in einigen Produktgruppen vermehrt zur Vertragsauflösung durch Kunden kommen. Wo die Unsicherheit groß ist und wie es um die Abschlussbereitschaft der Verbraucher steht, wird in einer Trendstudie analysiert. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

26.5.2020 –

Mit ihren neuen Hausrat-Produkten will die Alte Leipziger bei den Vergleichsrechnern in der Kategorie „Service-Versicherer“ punkten. Auch andere Anbieter wie die Degenia und Amexpool haben in den letzten Wochen an der Kostenschraube gedreht. Neues gibt es auch von Getsafe und LTA. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...