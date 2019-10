Die PKV-Anbieter mit den meisten Versicherten im Notlagentarif

29.10.2019 – Die DKV hat der Analyse „Die PKV im Jahre 2018“ der Zeitschrift für Versicherungswesen zufolge die meisten Versicherten im Notlagentarif. In Relation zur Vollversichertenzahl kommt Marktführer Debeka auf die niedrigste und die zweitkleinste Gesellschaft Mecklenburgische auf die höchste Quote. Assekurata schätzt die Beitragsrückstände der Nichtzahler auf 400 Millionen Euro.

Zum Jahresende 2017 waren 102.200 Personen im Notlagentarif (§ 153 VAG) (VersicherungsJournal 28.6.2019) versichert. Der war vor gut sechs Jahren eingeführt worden (27.5.2013, 14.6.2013). Dies ist dem „Rechenschaftsbericht 2018/2019“ des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) zu entnehmen, der für das Berichtsjahr auf vorläufigen Zahlen basiert.

Im Vergleich zu 2017 bedeutet dies ein Minus um 3,5 Prozent. Zum Vergleich: 2014 und 2015 betrug die Zahl der im Notlagentarif abgesicherten Individuen noch jeweils über 114.000. Der Anteil an den etwa 8,8 Millionen Vollversicherten (14.6.2019, 18.7.2019) lag in allen Jahren nur bei knapp über einem Prozent.

Im Visier der PKV-Gegner

„Scharfe politische Kritik gab es in früheren Jahren wegen der Entwicklung der Sozialtarife. Politiker der Linken monierten den Anstieg beim Notlagentarif und nannten die PKV ‚gnadenlos‘, wenn Versicherte ihren Beitrag nicht mehr zahlen könnten“, erläutert Chefredakteur Dr. Marc Surminski in der Analyse „Die PKV im Jahre 2018“ in Heft 19/2019 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV).

Die Entwicklung in 2018 hat den Branchenkritikern den Wind aus den Segeln genommen. ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski

Nach seiner Ansicht zeigt dies auf, auf welches glatte Eis sich die PKV mit diesen Tarifen auf Druck der Politik begeben habe. Eine steigende Zahl der Versicherten in diesen Tarifen sähen Feinde der PKV als Zeichen, dass die Vollversicherung langfristig nicht überlebensfähig sei, weil immer mehr Kunden sie nicht mehr bezahlen könnten, so Surminski weiter.

Die Entwicklung in 2018 – mit einem Absinken auf den tiefsten Stand seit 2014 – habe den Kritikern jedoch den Wind aus den Segeln genommen, meint der ZfV-Chefredakteur. „Für einen politischen Sturm auf die Privatversicherung reicht das kaum aus“, so Surminski.

DKV hat die meisten Notlagentarif-Versicherten

Der ZfV-Analyse zufolge verteilen sich die Betroffenen allerdings sehr ungleichmäßig auf die einzelnen privaten Krankenversicherungs-Gesellschaften. Die mit Abstand meisten Notlagentarif-Versicherten hat – wie schon im Vorjahr (13.3.2019) – die DKV Deutsche Krankenversicherung AG mit annähernd 11.000.

Dahinter folgen knapp unter der 8.000er-Marke die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und die Allianz Private Krankenversicherungs-AG. Auf den Positionen vier und fünf liegen mit jeweils um die 6.800 Personen der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. und die Central Krankenversicherung AG.

Insgesamt lieferten 22 Krankenvollversicherer der ZfV Daten. Keine Angaben machten neben der in Sachen Geschäftszahlen generell wenig mitteilsamen Ottonova Krankenversicherung AG die Arag Krankenversicherungs-AG, Axa Krankenversicherung AG, Bayerische Beamtenkrankenkasse AG, Continentale Krankenversicherung a.G., Gothaer Krankenversicherung AG, Hansemerkur Krankenversicherung AG, Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) und UKV – Union Krankenversicherung AG.

Nur bei drei Gesellschaften negative Entwicklung

Nur drei der Anbieter, die ihre Zahlen gegenüber der Zeitschrift offengelegt haben, meldeten einen Zuwachs an Notlagentarif-Versicherten. Dabei war bei der Allianz Private Krankenversicherungs-AG eine deutliche Steigerung zu beobachten (plus 322 Personen).

Bei der Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen und der Nürnberger Krankenversicherung AG bewegte sich die Erhöhung bestenfalls im gerade eben zweistelligen Bereich.

Das größte Minus wird mit rund 750 Individuen für die DKV ausgewiesen. Bei der Central und der Debeka betrug die Verminderung jeweils über 500 Notlagentarif-Versicherte, bei der Signal Iduna um die 250.

Debeka hat die niedrigste, Mecklenburgische die höchste Quote

Setzt man die Anzahl der in diesem Tarif Versicherten in Relation zur Vollversichertenzahl, zeigt sich eine gänzlich andere Reihenfolge. Hier liegt die Debeka mit 2,8 Notlagentarif-Versicherten pro 1.000 Vollversicherten knapp vor der Alten Oldenburger Krankenversicherung AG und der Pax-Familienfürsorge.

Die prozentual meisten Notlagentarif-Versicherten hat die nur sehr kleine Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG (114 Notlagentarif-Versicherte bei 2.200 Vollversicherten ergibt hochgerechnet eine Quote von über 50). Werte von jeweils um die 30 errechnen sich für die Württembergische Krankenversicherung AG (780 zu 22.928) sowie die Nürnberger (1.246 zu 42.184).

Assekurata: Rund 400 Millionen Euro Rückstände

Auch die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hat sich mit dem Thema Notlagentarif beschäftigt. In dem Blogbeitrag „Sechs Jahre Notlagentarif – keine Dauerlösung für alle Beteiligten“ schätzt Assekurata-Senior-Analyst Gerhard Reichl die Gesamtrückstände der in diesem Sozialtarif versicherten Personen allein für das vergangene Jahr auf rund 400 Millionen Euro.

Dies entspreche in etwa einem Prozent der verdienten Bruttobeiträge, womit der Beitragsaußenstand pro Notlagentarif-Versicherten bei im Schnitt rund 3.900 Euro liege. Die von Assekurata gerateten Krankenversicherer bewegten sich dabei in einer Spannbreite zwischen 1.500 und 5.100 Euro.

„Dies zeigt die unterschiedliche Betroffenheit und erhöht somit je nach Unternehmen die Notwendigkeit für ein adäquates Forderungsmanagement, gepaart mit der in dieser komplexen Materie notwendigen juristischen Expertise“, so Reichl.

Kaum Veränderungen

Der Analyst stellt weiter heraus, dass bei einer näheren Betrachtung in der Regel die Gesellschaften mit entsprechend großen Vollversicherten-Beständen zahlenmäßig auch die meisten Notlagentarif-Versicherten aufwiesen.

Nach Erkenntnissen von Assekurata hat sich die Zahl der in diesem Sozialtarif Versicherten bei den einzelnen Unternehmen seit 2014 kaum verändert. Einzige Ausnahme sei die Central, bei der sich die Zahl im genannten Zeitraum um knapp ein Drittel auf 6.751 Personen verringert habe.

Die hohen Veränderungsraten bei der Concordia Krankenversicherungs-AG (plus 72,7 Prozent) und der DEVK Krankenversicherungs-AG (minus 50,8 Prozent) begründet mit Basiseffekten aufgrund der jeweils geringen Unternehmensgröße.

Zwölf Nichtzahler pro 1.000 Vollversicherte

Laut Reichl entfielen 2018 im Marktdurchschnitt auf 1.000 Vollversicherte knapp zwölf Nichtzahler. Lasse man die Beihilfeberechtigten, bei denen auf 1.000 Versicherte im Schnitt weniger als zwei Notlagentarif-Versicherte entfallen, bei der Betrachtung außen vor, „kommen auf 1.000 „Normalversicherte“ im Branchenmittel rund 22 Notlagentarif-Versicherte.“

Die Zahl der Beihilfeberechtigten in diesem Sozialtarif liege insgesamt lediglich bei rund 8.000 Personen, führt der Assekurata-Analyst weiter aus. Bei dem Rest handele es sich nach den Erfahrungen von Assekurata überwiegend um Selbständige und Freiberufler.

Insofern überrascht es Reichl nicht, dass ausgemachte Beihilfeversicherer wie die Debeka und Huk-Coburg-Krankenversicherung AG relativ niedrige Anteile aufweisen. „Bei den Gesellschaften mit überdurchschnittlich hohen Quoten liegt daher die Vermutung nahe, dass sich im Bestand vergleichsweise viele Selbständige und Freiberufler befinden und der Anteil an Beihilfeversicherten entsprechend gering oder, wie im Fall der Württembergischen, gleich Null ist“, so der Analyst.