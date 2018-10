Die PKV-Anbieter mit den meisten Pflege-Bahr-Versicherten

16.10.2018 – Die Debeka hatte Ende 2017 mit fast 146.000 Policen den größten Pflege-Bahr-Bestand unter den privaten Krankenversicherern zu verzeichnen. Die UKV und die R+V auf den Plätzen zwei und drei kommen auf jeweils um die 100.000 Kontrakte. Den größten Zuwachs beim Vertragsbestand erzielten die Debeka und die UKV (absolut) beziehungsweise die Hallesche und die Arag (prozentual). Dies zeigt die Analyse „Die PKV im Jahre 2017“ der Zeitschrift für Versicherungswesen.

In den ersten fünf Jahren seit Einführung der staatlich geförderten Pflege-Zusatzversicherung haben die privaten Krankenversicherer insgesamt rund 834.000 Pflege-Bahr-Policen abgesetzt. Der Bestand ist 2017 um 56.800 beziehungsweise 7,3 Prozent gestiegen.

Dies zeigen vorläufige Zahlen des Verbands der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband). Im Vergleich zu den Jahren davor hat sich die Wachstumsdynamik merklich verlangsamt (VersicherungsJournal 23.7.2018).

Zudem bleibt aber festzuhalten, dass der Bestand auch nach fünf Jahren nur etwas mehr als halb so groß ist, wie es Branche und Politik allein für das Jahr 2013 erwartet hatten (VersicherungsJournal 1.11.2012).

Die Anbieter mit den größten Zuwächsen

Den Bestand am stärksten ausbauen konnte nach absoluten Zahlen der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. Nach der Analyse „Die PKV im Jahre 2017“ in der Ausgabe 20/2018 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) legten die Koblenzer um fast 11.000 Kontrakte zu.

Steigerungen im hohen vierstelligen Bereich erzielten die beiden VKB-Töchter UKV – Union Krankenversicherung AG und Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK). Vergleichsweise stark wuchs auch die R+V Krankenversicherung AG (plus knapp 6.200). Diese vier Anbieter hatten auch im Jahr zuvor zu den Wachstumsgewinnern gezählt (VersicherungsJournal 16.10.2017).

Insgesamt hatten 2017 nur noch vier der 24 aufgeführten Gesellschaften einen zweistelligen prozentualen Zuwachs zu verzeichnen. Im Jahr zuvor war dies noch fast drei Mal so vielen Anbietern gelungen.

Die größten Steigerungsraten erzielte die Hallesche Krankenversicherung a.G. sowie die Arag Krankenversicherungs-AG. Beide Unternehmen gehören mit Vertragsbeständen von etwa knapp 4.500 (Hallesche) beziehungsweise gut 3.200 (Arag) allerdings zu den sehr kleinen Marktteilnehmern. Um jeweils ein gutes Achtel legten die zur VGH gehörende Provinzial Krankenversicherung Hannover AG und die Envivas Krankenversicherung AG zu.

Debeka mit dem größten Pflege-Bahr-Bestand

Wie die PKV-Analyse in der Fachzeitschrift weiter zeigt, konzentriert sich der Großteil des Vertragsbestands auf nur wenige Anbieter. So kommen allein die sechs in Front liegenden Gesellschaften auf einen Marktanteil von etwa zwei Dritteln. An der Spitze steht weiterhin die Debeka, die mit fast 146.000 Policen im Bestand auf über 17 Prozent Marktanteil kommt.

Dahinter folgt die UKV, wie im Vorjahr knapp vor der R+V. Für beide Gesellschaften werden Werte von jeweils um die 100.000 ausgewiesen. Rang vier belegt unverändert die BBKK – mit aktuell fast 88.000 Pflege-Bahr-Verträgen. An fünfter Stelle liegt die Central Krankenversicherung AG mit einem Policenbestand von über 65.000 vor der Allianz Privaten Krankenversicherungs-AG mit gut 57.000 Kontrakten.

Die Marktführerschaft der Debeka ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Koblenzer ungeförderte Pflegetagegeld-Versicherung nur dann verkaufen, wenn zunächst ein „Pflege-Bahr“ abgeschlossen wurde (VersicherungsJournal 30.11.2012, 10.9.2013).

Zur Marktbedeutung der VKB-Töchter UKV und BBKK hatte ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski bei der PKV-Analyse 2016 angemerkt, dass sich Pflege-Bahr offenbar besonders gut über die Sparkassen absetzen lasse. Als weiteres Beispiel hatte Surminski die R+V genannt, die über die genossenschaftlichen Banken verkaufen.

Diverse Anbieter ohne Pflege-Bahr-Angebot

Keine Daten werden in der aktuellen PKV-Analyse aufgeführt für:

Diese Gesellschaften haben entweder keinen Pflege-Bahr im Angebot oder der Fachzeitschrift keine Daten geliefert.