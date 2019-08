Die häufigsten Schadenquellen bei Bauprojekten

21.8.2019

Der Industrieversicherer Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) wertete in den vergangenen fünf Jahren 13.599 technische Versicherungsfälle bei Ingenieur- und Großbauprojekten aus. Den Gesamtwert der Vorhaben beziffert der Versicherer auf acht Milliarden Euro.

Auf deutsche Kunden entfielen 2.530 der analysierten Ereignisse. Hier lagen Schäden durch defekte Produkte und Qualitätsmängel sowohl bei der Schadenhöhe (30 Prozent) als auch bei der Schadenanzahl (22 Prozent) auf dem ersten Rang.

Weltweit waren Feuer und Explosionen am häufigsten (27 Prozent) und verursachten mit 2,1 Milliarden Euro die höchsten Verluste. In Deutschland sind Brände dagegen nur für fünf Prozent der Schadenhöhen und sieben Prozent der Unglücke verantwortlich. Defekte Produkte gibt die AGCS auch weltweit als häufigste Ursache von Versicherunfällen in diesem Segment an.