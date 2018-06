Die Deutschen werden reicher und schichten Vermögen um

1.6.2018 – Die Bürger haben im vergangenen Jahr mehr Geld auf der hohen Kante gehabt als je zuvor. Nach Angaben des Bankenverbands wuchs das Geldvermögen um rund fünf Prozent auf 5,9 Billionen Euro an. Die Bargeldhaltung und der Anteil an Aktien und Fonds wuchsen überdurchschnittlich. Das meiste Geld lag bei Versicherungen und Pensionskassen.

Nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Banken (BDB) ist das Geldvermögen der Deutschen im vergangenen Jahr um rund ein Zwanzigstel auf 5,9 Billionen Euro gestiegen.

Die Masse des Kapitals liege bei Versicherungen und Pensionskassen sowie auf Spar-, Sicht- und Termineinlagen mit zusammen 4,327 Billionen Euro. Am gesamten Geldvermögen entspricht dies einem Anteil von fast drei Viertel (73,3 Prozent).

Obwohl Aktien sich zuletzt als renditestärker erwiesen haben, sind nur sieben Prozent des Geldvermögens in dieser Form als Beteiligung an einem Unternehmen angelegt.

Versicherungen und Pensionskassen behaupten den Spitzenplatz

Das meiste Geld vertrauten die Bürger nach der Auflistung der Privatbanken den Versicherungen und Pensionsfonds an. Mit 2,207 Billionen Euro (plus 2,7 Prozent gegenüber 2016) konnten sie ihren Spitzenplatz knapp behaupten.

Das Volumen an Spar-, Sicht- und Termineinlagen nahm um 4,2 Prozent zu auf 2,120 Billionen Euro.

An dritter Stelle rangieren Einlagen bei Investmentfonds, deren Volumen um 11,2 Prozent auf 576 Milliarden Euro anwuchs. Der Anlagewert von Aktien erhöhte sich um 13,7 Prozent auf 424 Milliarden Euro.

An Bargeld horteten die Bundesbürger 192 Milliarden Euro (plus 15,7 Prozent). Um 5,5 Prozent rückläufig waren Anlagen in Schuldverschreibungen (hier insbesondere in festverzinsliche Wertpapiere). Auf sie entfielen noch 120 Milliarden Euro. Die sonstigen Anlagen blieben mit 218 Milliarden Euro unverändert.

CSU-Finanzexperte Ferber: Zinswende muss noch dieses Jahr kommen

Der CSU-Europapolitiker Ferber erinnerte daran, dass am 1. Juni 1998 mit dem Beschluss zur Verwirklichung einer gemeinsamen Währungsbehörde der Grundstein zur Errichtung der Europäischen Zentralbank (EZB) gelegt worden sei. „Die Schaffung einer gemeinsamen Währung konnte nur unter der Führung einer gemeinsamen Zentralbank gelingen.“

„Die EZB hat fast die Hälfte ihres Lebens im Krisenmodus verbraucht“, erklärte Ferber mit Blick auf die Bewältigung der Finanzkrise der Jahre 2007 bis 2011. Dann habe sie aber den Übergang in die Normalisierung verpasst. „Die Geldpolitik ist weder ein Instrument, um Krisenstaaten mit extrem niedrigen Zinsen am Leben zu halten, noch um eine schlechte Reform- und Wirtschaftspolitik mit billigem Geld zu honorieren.“

Ferber forderte, jetzt die Zinswende einzuleiten. „Mario Draghi hat mehrere Zeitfenster für einen Ausstieg verpasst.“ Viele Chancen werde es nicht mehr geben, „nicht nur, weil seine Amtszeit sich dem Ende neigt“. Die wachsende Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa werde langfristig ein Problem für den Euro und die europäische Wirtschaft, erklärte der CSU-Politiker.