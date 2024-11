Die besten Wohngebäudeversicherungen im Urteil von Morgen & Morgen

6.11.2024 – Das Analysehaus hat in seinem jetzt veröffentlichten „M&M Rating Wohngebäude“ 167 Tarife von rund 60 Anbietern bewertet. Deutlich mehr als ein Viertel davon erhielt die Höchstbewertung. Insgesamt 34 Produktgeber haben mindestens einen Fünf-Sterne-Tarif.

Das Analysehaus Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat sein „M&M Rating Wohngebäude“ aktualisiert und am Mittwoch die Ergebnisse veröffentlicht. 167 Tarife von über fünf Dutzend Versicherern sowie Deckungskonzeptanbietern waren auf dem Prüfstand. Bei der vorangegangenen Auflage waren es noch 221 Lösungen (VersicherungsJournal 25.8.2022), bei der Premiere 183 Angebote (17.5.2018).

So wurde bewertet

Grundlage war eine Bedingungsanalyse anhand von 50 unterschiedlich gewichteten Leistungsfragen (ein, drei beziehungsweise fünf Punkte). Diese sind „als wesentlich für die (Bedingungs-) Qualität eines Produktes anzusehen“, so das Analysehaus. Die Merkmale werden entweder „erfüllt“ oder „nicht erfüllt“, der Erfüllungsgrad wurde nicht weiter unterschieden.

Dabei konnten die Testkandidaten maximal 120 Punkte erreichen. Ab 100 Zählern wurde die Note „ausgezeichnet“ beziehungsweise fünf Sterne vergeben. In Abständen von 20 erreichten Punkten erhielten die Produkte die Bewertungen „sehr gut“/vier Sterne, „durchschnittlich“/drei Sterne, „schwach“/zwei Sterne und „sehr schwach“/ein Stern.

Ab drei Sternen müssen zudem verschiedene Mindestkriterien erfüllt sein, um die Stufe zu erreichen. „Ein Tarif, der beispielsweise aufgrund der erreichten Punktzahl ‚fünf Sterne‘ erreichen würde, aber eines oder mehrere Mindestkriterien für diese Klasse nicht erfüllt, wird abgewertet“, heißt es in der Ratingdokumentation (PDF, 163 KB).

Mehr als jeder vierte Tarif mit „fünf Sternen“

Weit mehr als jeder vierte der untersuchten Produkte erhielt die Höchstnote. Ein weiteres knappes Viertel wurde mit vier Sternen honoriert. Etwa jede achte Offerte erhielt drei Sterne, rund jede elfte „zwei Sterne“. Für jeden 44. Testkandidaten reichte es nur zu einem Stern.

Im Vergleich zu 2022 haben sich die Anteile der Tarife in der höchsten Ratingkategorie leicht erhöht, während es nur noch in etwa halb so viele Vier- und Zwei-Sterne-Angebote gibt. Leicht abgenommen haben die Anteile der „durchschnittlichen“ und „sehr schwachen“ Angebote.

60 Wohngebäude-Tarife mit der Höchstnote

An insgesamt 60 Offerten von 34 Anbietern vergaben die Hofheimer Analysten die Höchstnote. Zur Gruppe der Produktgeber mit mindestens einem Fünf-Sterne-Tarif gehören:

Askuma, Axa, BA die Bayerische Conceptif, Häger, Rheinland, Rhion und Zurich sind neu in der Riege der Anbieter mit mindestens einem Top-Produkt vertreten. Aus dieser herausgefallen sind Amexpool AG, Asspario Versicherungsdienst AG, Condor Allgemeine Versicherungs-AG, Debeka Allgemeine Versicherung AG, Ergo Versicherung AG, Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV), MVK Versicherung VVaG und Qualitypool GmbH.

Die vollständige Ratingübersicht kann auf dieser Internetseite von M&M eingesehen werden.

