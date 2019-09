Die besten Rechtsschutz-Policen für Singles und Familien

17.9.2019 – Morgen & Morgen hat für die Wirtschaftswoche anhand zweier Beispiele die Tarife von 23 Versicherern verglichen. Dabei erhielten acht Anbieter mindestens einmal die Bewertung „sehr gut“.

Die Redaktion der Wirtschaftswoche hat gemeinsam mit der Morgen & Morgen GmbH (M&M) ein Rating für Rechtsschutz-Versicherungen erstellt. Die Ergebnisse wurden in dem Artikel „Hier finden Sie den besten Rechtsschutz“ veröffentlicht.

Darin werden für zwei Musterfälle „die besten Tarife“ gekürt. Als entscheidende Kriterien werden „der Umfang des Versicherungsschutzes, die Individualität der Policen, aber auch die mögliche Selbstbeteiligung und natürlich die Höhe der Prämie“ genannt. Ausgezeichnet worden seien „die Tarife mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Aufgeführt sind jeweils 23 Produkte von 23 Gesellschaften. Nach welchen Kriterien diese ausgewählt wurden, ist nicht ersichtlich.

Punkte für Preis und Leistung

In dem Rating werden der Selbstbehalt (Null oder ein Punkt beim ersten Beispiel), die Prämie (ein bis fünf Zähler) und die Bedingungen (19 bis 50 Punkte) berücksichtigt.

Für die Leistung wurden je nach Beispiel maximal 41 beziehungsweise 45 Zähler vergeben. Wie diese berechnet wurden, wird in dem Artikel nicht offengelegt.

Beispiel: Top-Tarif

Der erste untersuchte Musterfall ist ein „51-jähriger Manager in Führungsposition, verheiratet mit zwei Kindern. Die Frau arbeitet als freiberufliche Fotografin. Ein Kind studiert in einer anderen Stadt, das zweite geht noch zur Schule. Neben der Immobilien in einer gehobenen Wohngegend in Mitteldeutschland hat die Familie noch ein Ferienhaus an der Ostseeküste“.

Zu den berücksichtigten Kriterien wird mitgeteilt: „Wichtig ist neben der Vereinbarung der Bausteine Privat – Beruf – Verkehr auch die Mitversicherung aller von der Familie selbstgenutzten Wohneinheiten, sowie eine Absicherung der selbständigen Tätigkeit der Ehefrau.“

Mit „sehr gut“ eingestufte Tarife

Tarife, die insgesamt mindestens 40 Punkte erhalten haben, werden als „sehr gut“ eingestuft:

Die ersten drei genannten Anbieter schafften allein mit den Bedingungen mindestens 40 Punkte.

Beispiel: Alleinstehender

Zweites Beispiel ist ein „Single (28), angestellt, lebt in einer Eigentumswohnung, kein Auto, aber mit dem E-Scooter unterwegs.

Bei der Absicherung seines anwaltlichen Kostenrisikos legt er Wert auf eine schlanke Lösung, die nur seine tatsächlich vorhandenen Risiken abdeckt, gerne mit einem hohen Selbstbehalt. Dafür wünscht er jedoch zusätzlich eine Rundum-Beratung im außergerichtlichen Bereich – auch in nicht abgesicherten Rechtsgebieten, gerne online und in Form einer Assistance-Leistung“.

Zur Auswertung der Leistung heißt es in dem Artikel: „Wichtig war die Absicherung des Privat- und Wohnungsbaustein als Single. Im Rahmen des Bausteins Privat ist auch der Rechtsschutz als Verkehrsteilnehmer als Fußgänger und Radfahrer inklusive E-Bike et cetera versichert, insoweit kann auf den Baustein Verkehr verzichtet werden. Bei der Gewichtung der Bedingungspunkte wurde auf speziell auf die Assistance-Leistungen Wert gelegt.“

Tarife mit „sehr gut“

Hier wurden als Tarife mit der Note „sehr gut“ genannt:

Bis auf Allrecht schafften alle genannten Anbieter allein mit den Bedingungen mindestens 40 Punkte.

Kunden mit den „sehr guten“ Versicherern oft unzufrieden

Die genannten „sehr guten“ Angebote sind aus Verbrauchersicht nicht über jeden Zweifel erhaben, das zeigt die Beschwerdestatistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Dort fallen Deurag, Auxilia und Arag mit den höchsten Beschwerdequoten auf. Auch Advocard, WGV und Ergo liegen über dem Durchschnitt (VersicherungsJournal 11.6.2019).

In der Gunst der unabhängigen Vermittler stehen Auxilia, Arag und Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG auf den ersten drei Plätzen, Roland an Position fünf, Ergo an sieben und dahinter die Itzehoer (30.4.2019).

Nach der Anzahl der Policen im Bestand lag per Ende 2017 die Arag vor der Allianz Versicherungs-AG und der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG (21.1.2019).

Morgen & Morgen: Nicht online abschließen

Die richtige Versicherung zu finden, sei nicht einfach, schreibt die Wirtschaftswoche. „Die Rechtsschutz-Versicherung ist nur eine vermeintlich simple und leicht verständliche Versicherung“, wird M&M-Versicherungsexperte Wilfried Schwarzer zitiert.

Eine solche Police werde sehr individuell auf den Verbraucher zugeschnitten und solle nicht ohne Beratung im Internet abgeschlossen werden, warnte er.