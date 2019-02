Die besten Krankheitskosten-Vollversicherungen im Scoring

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Towers Watson hat neue Zahlen zur Verteilung des Neugeschäfts in der Krankenversicherung auf die einzelnen Vertriebswege vorgelegt. Die Marktanteile haben sich auch 2011 kräftig verschoben – und die Zukunftsaussichten sehen mehr als düster aus. mehr ...

Die Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Fellbach schloss das Geschäftsjahr 2009 mit dem höchsten Überschuss der Unternehmensgeschichte ab. Worin die Gruppe ihren Erfolg begründet sieht. mehr ...

Von neuen Medikamenten profitieren PKV-Versicherte als erste. Wie viel deren Arzneimittelversorgung pro Kopf mehr kostet als in der gesetzlichen Krankenversicherung, zeigt eine Studie des Wissenschaftlichen Instituts der PKV. (Bild: Brüss) mehr ...

21.8.2018 –

Auch 2017 wanderte wieder ein hoher zweistelliger Millionenbetrag an Alterungsrückstellungen zwischen den einzelnen Anbietern hin und her. Wer netto am meisten hinzugewonnen beziehungsweise verloren hat, zeigt der aktuelle Map-Report. (Bild: Wichert) mehr ...