Die besten gewerblichen Rechtsschutztarife im Urteil von Franke und Bornberg

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Analysten haben für ihr aktualisiertes Bedingungsrating über 150 Tarifkonfigurationen durchleuchtet. Die Höchstnote „FFF+“ wurde äußerst sparsam vergeben – an zehn Angebote für die Zielgruppe Selbstständige und Unternehmer und an drei für Forst- und Landwirte. (Bild: Neuenhausen) mehr ...

9.12.2022 –

Franke und Bornberg hat für sein erstes Bedingungsrating in dieser Sparte über 100 Tarifkonfigurationen durchleuchtet. Die Höchstnote „FFF+“ wurde äußerst sparsam vergeben – an zwei Angebote für die Zielgruppe Selbstständige und Unternehmer und an drei für Forst- und Landwirte. (Bild: Wichert) mehr ...