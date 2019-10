Die besten Betriebshaftpflicht-Versicherungen

2.10.2019 – Das Analysehaus Franke und Bornberg hat sein erstes Rating in der Sparte vorgelegt. Allianz, Basler und VHV erhielten für ihre Lösungen in mindestens vier von zehn Branchen die Höchstnote.

WERBUNG

Die Franke und Bornberg GmbH hat ein Rating von Betriebshaftpflicht-Versicherungen veröffentlicht, nach Unternehmensangaben das erste dieser Art auf dem deutschen Markt. Untersucht wurden dafür 438 Tarife von 24 Anbietern.

Bewertet wird das Standardgeschäft für KMU

Die Tarifanalyse umfasse circa 350 Kriterien, wovon rund die Hälfte in das Rating eingeflossen sei. Damit beleuchte das BHV-Rating erstmals alle relevanten Deckungsunterschiede in dieser Sparte, schreibt Franke und Bornberg in einer Pressemitteilung.

Details zum dem Ratingverfahren mit Auflistung der nach zehn Branchen differenzierten maßgeblichen Kriterien bietet das Analysehaus in dem Dokument Bewertungsrichtlinie BHV (PDF, 355 KB) zum Herunterladen an.

Bei der Bewertung der Leistung habe man sich „am Bedarf von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) bis zehn Millionen Euro Jahresumsatz mit Wirkungsschwerpunkt in Deutschland“ orientiert, dem „Standardgeschäft“. Spezielle Makler-Wordings seien nicht untersucht worden.

Die meisten Tarife sind gut oder besser

Jedes Produkt wurde einer von sieben Ratingklassen zugeordnet. Die höchste ist „FFF+“ („hervorragend“, entsprechend der Schulnote 0,5). Die hat ungefähr jedes fünfzehnte Produkt erreicht.

Gut jedes fünfte Angebot wurde mit „FFF“ („sehr gut“, Note 0,6 bis 1,5) eingestuft. Fast die Hälfte der Lösungen erhielten „FF+“ („gut“, Note 1,6 bis 2,5). Gut ein Viertel der Tarife schnitt schlechter ab.

Bild: Franke und Bornberg

Die Rater kommentieren das Ergebnis so: „Über alle Branchen hinweg zeigt das Betriebshaftpflicht-Rating ein erfreulich hohes Niveau. Besonders gut haben Haftpflicht-Versicherungen für das Bauhandwerk abgeschlossen.“

Urteile nach Branchen getrennt

Sämtliche Ratingergebnisse mit Angabe der untersuchten Tarife hat Franke und Bornberg auf seine Internetseite gestellt. Die Ergebnisse sind nach Branchen gegliedert.

Die Höchstnote „FFF+“ erhielten die nachfolgend aufgeführten Anbieter und Tarife.

Baubranche:

Allianz Versicherungs-AG, „Betriebshaftpflicht Baugewerbe, Stand 07.2018“

VHV Versicherungen, „Bauprotect - Baustoffindustrie/-handel, Stand 12.2017“, „Bauprotect - Bauhandwerk und Baudienstleistung, Stand 12.2017“ und „Bauprotect - Bauhauptgewerbe, Stand 12.2017“

Freie Berufe:

Allianz, „Betriebshaftpflicht für Handel, Handwerk, Gewerbe und freie Berufe, Stand 07.2018“

VHV, „Firmenprotect 2018, Stand 09.2017“

Dienstleistung:

Allianz, „Betriebshaftpflicht-Versicherung für Kraftfahrzeug-Dienstleistungsbetriebe; Stand 07.2018“ und „Betriebshaftpflicht für Handel, Handwerk, Gewerbe und freie Berufe, Stand 07.2018“

Basler Sachversicherungs-AG, „Haftpflichtversicherung für Betriebe im Unterrichtswesen, Stand 07.2019“

VHV, „Firmenprotect 2018, Stand 09.2017“

Gastronomie und Beherbergung:

Allianz, „Betriebshaftpflicht Beherbergungsbetriebe und Gaststätten, Stand 07.2018“

Basler, „Haftpflichtversicherung für Gastronomie und Beherbergung, Stand 07.2019“

Handel:

Allianz, „Betriebshaftpflicht für Handel, Handwerk, Gewerbe und freie Berufe, Stand 07.2018“

VHV, „Bauprotect - Baustoffindustrie/-handel, Stand 12.2017“ und „Firmenprotect 2018, Stand 09.2017“

Handwerk:

Allianz, „Betriebshaftpflicht für Handel, Handwerk, Gewerbe und freie Berufe, Stand 07.2018“,

VHV, „Bauprotect - Baustoffindustrie/-handel, Stand 12.2017“, „Bauprotect - Bauhandwerk und Baudienstleistung, Stand 12.2017“ und „Firmenprotect 2018, Stand 09.2017“

Heil- und Heilnebenberufe:

Basler, „Haftpflichtversicherung für Zahnärzte, Stand 07.2019“, „Haftpflichtversicherung für Ärzte und Tierärzte, Stand 07.2019“, „Haftpflichtversicherung für die gelegentliche Tätigkeit als Arzt, Stand 07.2019“ und „Haftpflichtversicherung für den Bereich Heilwesen, Stand 07.2019“

VHV, „Betriebshaftpflicht für Heilnebenberufe, Körper- und Gesundheitspflege, Stand 09.2017“

Kfz:

VHV, „Betriebshaftpflicht für Kfz-Dienstleister 2018, Stand 07.2017“

Landwirtschaft:

Basler, „Haftpflichtversicherung für land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Stand 07.2019“

Vereine:

Allianz, „Betriebshaftpflicht Vereine, Stand 07.2018

Basler, „Haftpflichtversicherung von Vereinen, Stand 07.2019“

Franke: Fokus verlagert sich von der Prämie zur Qualität

Von ihrer Untersuchung versprechen sich die Rater: „Mehr Transparenz wird künftig zu einem weiteren Qualitätsschub führen.“

Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg, erwartet, dass nicht zuletzt aufgrund dieses Ratings das Leistungsniveau und Präzision der Formulierungen in der Betriebshaftpflicht-Versicherung in den nächsten Jahren weiter steigen werde. Zudem verlagere sich der Fokus weg von der Prämie hin zu mehr Qualität.