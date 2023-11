Die Bayerische und Athora geben Überschussbeteiligung bekannt

28.11.2023 – Die Versicherungsgruppe die Bayerische erhöht die laufende Verzinsung für 2024 bei ihren beiden Lebensversicherern von 2,70 auf 3,00 Prozent. Die gesamte Verzinsung liegt bei bis zu 3,75 Prozent (BL die Bayerische) beziehungsweise 3,55 Prozent (Bayerische Beamten Leben) Die Athora bietet ihren Kunden weiterhin 3,00 Prozent laufende und 4,00 Prozent gesamte Verzinsung.

Am Dienstag sind mit der Versicherungsgruppe die Bayerische und der Athora Lebensversicherung AG (früher Delta Lloyd (VersicherungsJournal 4.3.2010), zwischenzeitlich Athene (19.1.2015)) weitere Marktteilnehmer mit ihren Überschussdeklarationen für 2024 an die Öffentlichkeit getreten.

Die Bayerische erhöht Überschussbeteiligung

Die operative Tochter BL die Bayerische Lebensversicherung AG bietet ihren Versicherungsnehmern im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 3,00 (2023: 2,70) Prozent (1.12.2022). Hinzu kommen ein Schlussgewinnanteil von unverändert 0,35 bis 0,6 Prozent sowie eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von weiterhin 0,15 Prozent. Daraus resultiert eine gesamte Verzinsung von bis zu 3,75 (3,45) Prozent.

Auch bei der Muttergesellschaft Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. mit Beständen im Run-off wurde die laufende Verzinsung für 2024 auf 3,00 (2,70) Prozent festgesetzt. Weitere Komponenten sind ein Schlussgewinnanteil von erneut 0,25 Prozent und eine Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven von unverändert 0,3 Prozent. Die gesamte Verzinsung liegt damit bei 3,55 (3,25) Prozent.

Damit erhöht die Bayerische zum zweiten Mal in Folge die laufende Verzinsung. Über drei Prozent waren zuletzt für das Jahr 2017 deklariert worden (13.1.2017).

Positionierung nach Beiträgen und Vertragsbestand

Die Bayerische Beamten Leben a.G. ist mit 85 Millionen Euro verdienten Bruttobeitragseinnahmen (minus 8,7 Prozent) an 65. (Vorjahr: 64.) Stelle im Marktvergleich. Das bedeutet laut dem Map-Report Nummer 931 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ (8.11.2023) 0,09 Prozent Marktanteil. Auf Position 39 rangiert die BL die Bayerische mit knapp 503 Millionen Euro (plus 14,5 Prozent) und 0,55 (2021: 0,45) Prozent Marktanteil.

Die Konzernmutter belegt beim Vertragsbestand, der zu über 40 Prozent aus Kapital- und zu knapp über beziehungsweise unter einem Viertel Kollektiv- und Rentenversicherungen besteht, mit 123.000 Hauptversicherungen (minus 8,5 Prozent) Rang 60.

Die BL die Bayerische rangiert mit 214.600 Hauptversicherungen an 51. (Vorjahr: 54.) Stelle im Marktvergleich. Die Gesellschaft ist hauptsächlich im Rentengeschäft (über 50 Prozent Anteil) und im Segment „Sonstige“ (über ein Drittel Anteil) unterwegs. Zu Letzteren zählen vor allem Fondspolicen. Das Neugeschäft setzt sich aus weit über der Hälfte an Renten- und einem guten Drittel an „sonstigen“ Lebensversicherungen zusammen.

Athora: 3,0 Prozent laufende, 4,0 Prozent gesamte Verzinsung

Die gesamte Verzinsung bei der Athora liegt für klassische Lebensversicherungs-Verträge nach Unternehmensangaben weiterhin bei 4,0 Prozent. Dies setzt sich zum vierten Mal in Folge zusammen aus unverändert 3,0 Prozent an laufender Verzinsung und einem Schlussüberschuss von erneut 1,0 Prozent.

Bei der laufenden Verzinsung lag die Run-off-Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 mit der Ideal Lebensversicherung a.G. und der Entis Lebensversicherung AG gemeinsam an zweiter Stelle hinter der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Die 4,0 Prozent gesamte Verzinsung stellen im laufenden Jahr den marktweit höchsten Wert dar (23.12.2022).

Für das Jahr 2021 hatte die Athora die laufende Verzinsung auf 3,0 Prozent erhöht (27.11.2020). Im Jahr davor waren es 2,75 Prozent. Ein Schlussüberschussanteil wurde seinerzeit nicht gewährt (9.1.2020). In den Jahren 2010 bis 2019 wurde der jeweilige Garantiezins gewährt, der bei bis zu vier Prozent lag (18.12.2017).

Athora: Rang 61 nach Beitragseinnahmen

Die Athora belegt in der Rangliste nach verdienten Bruttoprämien laut dem Map-Report Nummer 931 Platz 61 (Vorjahr: 59). Der Umsatz ging um etwa ein Neuntel auf unter 132 Millionen Euro zurück (Marktanteil: 0,14 Prozent).

Beim Bestand an Hauptversicherungen ordnet sich das Unternehmen an unverändert 55. Stelle ein – mit zuletzt rund 176.800 Policen (minus 7,2 Prozent). Davon entfallen ein gutes Drittel auf Kollektiv-, sowie etwas über beziehungsweise knapp unter einem Viertel auf Kapital-Lebens- und Rentenversicherungen.

Weitere Deklarationen

In den vergangenen Tagen haben bereits einige weitere Akteure ihre Überschussdeklarationen für 2024 veröffentlicht. Die laufende Verzinsung am stärksten erhöht hat nach jetzigem Stand die Proxalto Lebensversicherung AG (plus 1,1 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent). Die höchste laufende Verzinsung bietet die Entis (plus 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent) (20.11.2023).

Unverändert 3,00 Prozent sind es bei der Ideal (27.11.2023). Sie nimmt damit nach jetzigem Stand auch für 2024 Position zwei bei der laufenden Verzinsung ein – zusammen mit der Athora und den beiden Lebensversicherern der Bayerischen.

Bei der Nürnberger Lebensversicherung AG gibt es nach einer Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte 2,75 Prozent des Deckungskapitals (24.11.2023), bei der Axa Lebensversicherung AG unverändert 2,60 Prozent (23.11.2023). Bei der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG sind es nach einer Anhebung um 0,40 Prozentpunkte ebenfalls 2,60 Prozent.

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. hat die laufende Verzinsung um 0,20 Prozentpunkte angehoben – auf 2,30 Prozent für Kunden mit Produkten der „modernen“ Klassik und auf 2,25 Prozent für Kunden mit konventionellen Policen. Jeweils 2,25 Prozent laufende Verzinsung haben auch die Ergo Lebensversicherung AG und die Victoria Lebensversicherung AG deklariert (27.11.2023).

Bis zu 4,1 Prozent gesamte Verzinsung

Die höchste gesamte Verzinsung bietet derzeit die Ergo Vorsorge mit bis zu 4,1 Prozent, gefolgt von der Athora mit 4,00 Prozent.

Die VPV Lebensversicherungs-AG machte keine konkreten Angaben zur laufenden Verzinsung. Sie gab bekannt, dass sie die gesamte Verzinsung von 2,4 auf 3,0 Prozent erhöht. Auf Nachfrage teilte das Unternehmen immerhin mit, dass die Anhebung „im Wesentlichen auf die Erhöhung der laufenden Verzinsung“ entfalle.