Deutsche Lebensversicherung steht am Scheideweg

7.6.2018 – Die deutsche Lebensversicherung befindet sich in einer extrem schwierigen Phase. Nur mit massiven Kostensenkungen kann die Branche wieder attraktiv werden. Demgegenüber könnte die Zinszusatzreserve notfalls auch über Rückversicherer finanziert werden. Die großen Naturkatastrophen in den USA hat der internationale Rückversicherungsmarkt ohne Verhärtung der Preise verarbeitet. Das sind die zentralen Botschaften einer Veranstaltung von Rückversicherern an der Technischen Hochschule in Köln.

„Die ideale Riester-Rente kann die Versicherungsbranche bestimmt entwickeln“, sagte Dr. Torsten Utecht, Chief Financial Officer der Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland. „Ich bin aber sehr skeptisch, ob das Produkt auch verkauft wird.“ Damit erinnerte der Manager an eine Misere aus der Startzeit der Riester-Rente.

Torsten Utecht (Bild: Schmidt-Kasparek)

Damals wäre der Verkauf nur marginal vergütet worden. Das hatte zur Folge, dass die staatlich geförderte Vorsorge kaum beraten und vermittelt wurde. Künftig befürchtet Utecht eine ähnliche Situation, weil die Branche ihre Kosten weiterhin massiv senken müsste, damit die private Altersvorsorge weiterhin attraktiv bleibt.

Massiv Kosten senken

„Wir stehen hier an einem Scheideweg“, sagte Utecht am Dienstag auf dem 15. Kölner Rückversicherungs-Symposium. Die deutsche Lebensversicherungs-Branche habe in den letzten Jahren durch Fehler und Versäumnisse viel Vertrauen verspielt. Jetzt habe sie durch das LVRG (VersicherungsJournal 20.04.2018) eine neue Chance bekommen.

„Dafür müssen die Abschlusskosten aber nun wirklich runter“, forderte der Zurich-Vorstand. Eine solche dramatische Kostensenkung, bei der auch die Vergütung der Vermittler angefasst werden müsse, würde bei einigen Gesellschaften aber an ihre „DNA“ gehen. Chancen sieht Utecht auch für die betriebliche Altersversorgung durch das Betriebsrentenstärkungs-Gesetz (BRSG; VersicherungsJournal 22.03.2018).

ZZR über Rückversicherung finanzieren

„Dann müssen wir aber die Sozialpartnerrente im nächsten Jahr zum Fliegen bekommen.“ Demgegenüber könnten Lebensversicherer hohe Belastungen aus der Zinszusatzreserve (ZZR) auch für eine Zeitspanne über Rückversicherer finanzieren. „Ich habe bereits sehr praktikabel Modelle gesehen“, so Utecht.

Damit könnten die betroffenen Assekuranzen möglicherweise die Spitze der ZZR, die bis zum Jahre 2022 zu erwarten sei, überstehen. Aus eigener Kraft könnten einige Lebensversicherer die ZZR nach derzeitigen Regeln hingegen nicht finanzieren. Daher forderte Utecht die Politik auf, die Regeln schnell zu modifizieren und der aktuellen Niedrigzinsphase anzupassen. Andernfalls müssten bedrohte Lebensversicherer möglicherweise erhöhte Risiken eingehen.

Hurrikans keine Überraschung

Stefan Materne (Bild: Schmidt-Kasparek)

Ein weiteres eindeutiges Statement der Experten auf der Tagung: Die Hoffnung der Rückversicherer aufgrund drei großer Hurrikan-Schäden in den USA weltweit höhere Prämien durchsetzen zu können, hat sich nicht erfüllt.

Auch im Verbriefungsmarkt (Insurance Linked Security, ILS) gab es nach Einschätzung von Professor Stefan Materne, Direktor der Kölner Forschungsstelle Rückversicherung am Institut für Versicherungswesen der Technischen Hochschule Köln, keine nennenswerte Preisentwicklung.

„Der Zyklus ist tot“, resümierte der Wissenschaftler, nachdem viele Experten aus dem Auditorium seine Einschätzung bestätigten, dass auch ein 200-Milliarden-Schaden nicht zu einer Wende führen würde.

Demgegenüber glaubt Dirk Lohman, ILS-Experte und Chief Executive Officer der Secquaero Advisors AG, dass ein Großschaden in solcher Höhe den Markt sehr wohl ins Wanken bringen würde. „Die Stürme in 2017 hatten keinen Überraschungseffekt. Sie verursachten Schäden, die im Rahmen der Erwartungen blieben“, so Lohmann.

Viel Kapital durch Investoren am Markt

Auch nach Einschätzung von Dieter Winkel, Präsident der Liberty Mutual Reinsurance, habe der Markt „realistisch und professionell“ reagiert. Während es allgemein Preisaufschläge von fünf bis zehn Prozent gegeben hätte, seien Betroffene mit bis zu 50 Prozent gefordert worden. Weiterhin gebe es viel Kapital durch Investoren am Markt. Alternative Kapitalgeber wären, so die einhellige Meinung der Experten, jedoch sehr „modellgläubig“.

Dabei wären viele Schadenprognosen sehr intransparent. „Ich glaube auch, dass die Schadenabwicklung oft viel zu gering eingepreist wird“, so Lohmann. Der Rückversicherungsmarkt, der sich zu einem immer höheren Anteil durch alternatives Kapital speise, sei deshalb gefährdet, wenn diese Investoren sich plötzlich aus dem Markt verabschieden würden.

„Eine Lücke von 60 bis 70 Prozent kann der traditionelle Rückversicherungsmarkt nicht auffangen“, warnte Winkel. Daher hofft die Branche, dass die meisten Investoren auch nach größeren Schäden langfristig denken.