Deutsche Bank forciert Sachversicherungs-Geschäft

29.8.2018 – Friendsurance kooperiert mit der Deutschen Bank. Die Frankfurter wollen mit dem Angebot des Insurtechs ihr Sachversicherungs-Geschäft voranzutreiben. Kurz bevor das Projekt online geht, gab das Berliner Unternehmen eine Umfrage in Auftrag: Was halten die Deutschen von Online-Banking inklusive Verwaltung ihrer Versicherungen? 52 Prozent der Kunden kann sich vorstellen, die Policen bei der Hausbank online zu verwalten und zu optimieren. 36 Prozent haben daran kein Interesse.

Die Idee ist nicht neu, nimmt aber mit der fortschreitenden Digitalisierung unter dem Begriff „Bancassurance“ wieder Fahrt auf: eine Vereinigung von Bank- und Versicherungs-Dienstleistungen in einem Allfinanzkonzern.

Dahinter steht, dass die Banken einen neuen Vorstoß in die Versicherungssparte ins Visier nehmen würden. Digitale Lösungen ermöglichten ihnen jetzt, auch im Geschäft der Schadenversicherung erfolgreich zu sein, analysierte kürzlich Michal Trochimczuk, Managing Partner bei Sollers Consulting (VersicherungsJournal 21.8.2018).

Für diese Bancassurance-Träume unterschrieben verschiedene Anbieter bereits erste Verträge mit Partnern: Die Allianz SE stieg bei der N26 GmbH ein, der digitale Vermittler Clark Germany GmbH schloss eine Vereinbarung mit der ING-Diba AG und die unter der Marke Friendsurance auftretende Alecto GmbH kooperiert mit der Deutschen Bank AG (VersicherungsJournal Medienspiegel 21.6.2018).

Deutsche Bank will Sachversicherungs-Sparte stärken

Friendsurance betreibt neben dem eigenen Makler-Geschäft seit 2017 mit Digital-Bancassurance ein zweites Geschäftsfeld. Das digitale Angebot des Berliner Insurtechs soll unter dem Namen „Deutsche Bank Versicherungsmanager“ in das Onlineportal der Frankfurter implementiert werden. Die Großbank will so das Geschäft der Sachversicherungen stärken.

Nach Aussage des Finanzinstituts soll der Versicherungsmanager „noch in diesem Jahr“ den Kunden zur Verfügung stehen. Die Klientel des Finanzinstituts könne dann ihre Sachversicherungs-Verträge digital im Versicherungsmanager verwalten und neue Policen über das Portal webbasiert abschließen, so die Deutsche Bank in einer Mitteilung Anfang des Jahres.

52 Prozent will Policen online verwalten

Kurz vor dem Start des digitalen Versicherungsmanagers in Frankfurt gab Friendsurance eine repräsentative Umfragebei der Yougov Deutschland GmbH zur Akzeptanz der Bancassurance-Angebote beim Endkunden in Auftrag.

Für die Online-Umfrage interviewten die Markt- und Meinungsforscher 2.037 Personen in der ersten August-Woche. Die Teilnehmer stammen aus dem Yougov-Panel-Deutschland, das nach Angaben der Meinungsforscher derzeit 200.000 Panelisten umfasst.

Nach Auswertung von Yougov sind 52 Prozent der Befragten daran interessiert, ihre Versicherungsverträge in ihrem Online-Banking-Bereich „einzusehen, zu verwalten und zu optimieren“. 36 Prozent haben daran kein Interesse.

Kunden zeigen Interesse an Mehrwert

Unter den 35- bis 55-Jährigen sei das Interesse an Bank- und Versicherungsleistungen unter einem digitalen Dach mit 67 Prozent besonders hoch. Gefolgt von den 25- bis 34-Jährigen mit 66 Prozent. In der Altersgruppe 55-Plus seien es 42 Prozent, die Interesse an dem Mehrwert signalisieren.

Die Forscher fragten bei ihren Panelisten allerdings nicht ab, welche Versicherungssparten sie gerne mit Online-Banking verwalten und optimieren würden. Oder welche Versicherungsprodukte für sie in der digitalen Verwaltung Sinn machen würden, erklärte Yougov auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Welche Kunden Online-Banking nutzen

Mehr Männer mit 81 Prozent als Frauen (74 Prozent) nutzen die Online-Banking-Portale ihrer Finanzinstitute. Außerdem sei das Nutzerverhalten abhängig vom Bildungsgrad: 82 Prozent der Abiturienten und Akademiker sowie 73 Prozent der Personen mit Hauptschulabschluss erledigen ihre Bankgeschäfte online.

Bemerkenswert findet Friendsurance auch die Unterschiede zwischen West- und Ost-Deutschland: Während in den neuen Bundesländern 83 Prozent der Einwohner digitale Dienste der eigenen Bank nutzen, sind es im Westen der Republik nur 76 Prozent. Spitzenreiter ist die Bevölkerung des Bundeslandes Thüringen mit 91 Prozent.