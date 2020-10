Der unbewiesene Sturmschaden

20.10.2020 – Ein Versicherter hatte erst Monate nach einem Sturm behauptet, Schäden am Dach und in seinem Gebäude entdeckt zu haben. In diesem Fall ist es seine Sache, zu beweisen, dass diese auf das Naturereignis zurückzuführen sind. Das gilt insbesondere dann, wenn sich die Dacheindeckung in einem schlechten Zustand befunden hat und die Schäden auch eine andere Ursache gehabt haben können. So das Saarländische Oberlandesgericht in einem Urteil vom 3. Juli 2020 (5 U 89/19).

Der Kläger hatte bei dem beklagten Versicherer eine Gebäudeversicherung mit Einschluss des Sturmschadenrisikos abgeschlossen. Am zwölften Januar 2017 zog über die Region, in der sich sein Haus befand, ein Sturm mit Windstärke acht hinweg.

Doch erst knapp drei Monate später meldete er seinem Versicherungsvermittler, dass das Dach seines Gebäudes durch das Naturereignis beschädigt worden war. Er behauptete, den Schaden erst entdeckt zu haben, nachdem Witterungsniederschläge durch Öffnungen in sein Haus eingedrungen waren, die der Sturm geschaffen habe.

Marodes Dach

Kurz nach der Schadensmeldung wurde das Haus durch einen als erfahren bekannten Schadenregulierer des Versicherers im Beisein eines Dachdeckers besichtigt.

Der kam zu dem Ergebnis, dass die Dacheindeckung ihren maximalen Funktionstüchtigkeits-Raum überschritten habe. Es weise zahlreiche altersbedingte Schäden auf und müsse von Grund auf erneuert werden. Der Versicherer weigerte sich daher, die dem Versicherten entstandenen Schäden zu regulieren.

Seine daraufhin beim Saarbrücker Landgericht gegen den Versicherer eingereichte Klage begründete der Gebäudebesitzer damit, dass die Lebensdauer des Schieferdachs des Hauses auf 100 Jahre und mehr zu veranschlagen sei. Es sei vor dem Sturm dicht gewesen. Außerdem habe er es regelmäßig warten lassen. Eine Sanierungs-Bedürftigkeit habe nicht bestanden.

Diese Argumentation vermochte jedoch weder das Landgericht noch das von dem Versicherten in Berufung angerufene Oberlandesgericht der Saarländischen Hauptstadt zu überzeugen. Die Richter hielten die Klage für unbegründet.

Fehlender Beweis des Hausbesitzers

Sie fanden, dass der Mann den Beweis dafür schuldig geblieben war, dass die Undichtigkeiten auf den Sturm vom zwölften Januar zurückzuführen waren. Denn sie hätten nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme unmöglich monatelang unbemerkt bleiben können. Sie müssten daher eine andere Ursache haben.

Den Beweis, dass konkret entstandene Schäden auf ein bestimmtes Sturmereignis zurückzuführen seien, müsse grundsätzlich der Kläger erbringen. Das sei ihm jedoch nicht gelungen. Seine Behauptungen würden schon deshalb durchgreifenden Bedenken unterliegen, weil er die geltend gemachten Schäden erst wesentlich später bemerkt haben wollte.

Schäden durch nicht versicherte Naturereignisse

Angesichts des durch den Schadenregulierer und den Dachdecker festgestellten maroden Zustands des Dachs liege vielmehr die Vermutung nahe, dass ebenso andere, nicht versicherte Naturereignisse die Schäden verursacht haben könnten.

So seien beispielsweise die Nägel, mit denen die Schieferplatten befestigt gewesen seien, derart korrodiert gewesen, dass sie auch bei geringeren Windstärken ein Verschieben der Platten nicht hätten verhindern können.

Im Übrigen habe der Schadenregulierer festgestellt, dass die Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich des Gebäudes derart massiv gewesen seien, dass sie über einen wesentlich längeren als von dem Versicherten behaupteten Zeitraum entstanden sein könnten.

Auch das spreche gegen seine Beteuerungen. Das Saarländische Oberlandesgericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.