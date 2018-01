31.1.2018 – Einfachheit, Beständigkeit, Kommunikation und eine stabile Partnerschaft. Das wünschen sich Lutz Torbohm, Wiebke Maucksch und Marcel Wilms von ihren Gewerbehaftpflicht-Versicherern. Die drei Risikomanager durften ihrem Ärger auf der 20. Euroforum-Jahrestagung in Hamburg Luft machen und bekamen aus der Branchen in Teilen sogar Recht.

Auf der diesjährigen 20. Euroforum-Jahrestagung Haftpflicht 2018 der Euroforum Deutschland GmbH wurde am Dienstag in Hamburg über die Zukunft der allgemeinen Gewerbehaftpflicht philosophiert.

Hohe Schäden aber keine hohen Prämien

Der Moderator und Herausgeber des Branchen-Informationsdiensts Versicherungsmonitor, Herbert Fromme, stellte zu Beginn der Tagung eine Nervosität in der Haftpflichtbranche fest. Das merke man nicht nur an den unzähligen Vorstandswechseln, die bekanntgegeben werden.

Die Großschadenereignisse des vergangenen Jahres (VersicherungsJournal 8.1.2018) würden, so Fromme, Beitragserhöhungen im dreistelligen Bereich rechtfertigen. Doch anstatt die Beiträge zu erhöhen, würden Rückversicherer gleich das gesamte Geschäft aufgeben. Damit spielte der Journalist unter anderem auf den Kauf des Rück- und Erstversicherers Validus Holdings, Ltd. durch die American International Group, Inc. für rund fünf Milliarden Euro an.

Ein weiterer Aspekt, der seiner Ansicht nach die Haftpflichtversicherer und die gesamte Branche auf Trab hält, ist der Wunsch der Kunden nach mehr Transparenz – vielleicht sogar Nähe oder Kontakt - zum Versicherer. „Man muss aber bedenken, dass Versicherer eigentlich nicht mit Kunden können“, scherzte er. Wie sich dieses Verhältnis nun ändern soll, bleibe seiner Meinung nach spannend.

Das wünschen sich Gewerbekunden

Lutz Torbohm (Bild: Hinz)

Die Auftaktveranstaltung startete mit einer Darstellung der Wünsche und Ärgernisse, die Industriekunden an ihre Versicherer herantragen. Dazu wurden drei Riskmanager eingeladen, die anhand einer Dos-and-Don‘ts-Liste vorstellten, wie ein Anbieter ihrer Ansicht nach künftig an Unternehmen herantreten solle. Alle drei wollen schon mal eins: eine stabile Partnerschaft.

Lutz Torbohm, Geschäftsführer der SMS Insurance GmbH, wünscht sich im Großen und Ganzen eine Vereinfachung. Das betreffe vor allem die Vertragswelt der Versicherer. „Zeitgemäße Produkte brauchen ein zeitgemäßes Wording“, findet er. Die Haftpflichtversicherung seines Unternehmens umfasse 150 Seiten. Hinzu kämen weitere Seiten wie Schadenszenarien. Das ist ihm zu komplex.

Torbohm würde sich auch wünschen, dass es nur eine Police geben würde und seine Versicherungen nicht, wie bisher, in verschiedene Silos gesteckt werden. „Es wäre schön, wenn alles einfacher und durchsichtiger wäre“, fasst er zusammen.

Persönliche Kommunikation statt Tools

Wiebke Maucksch ist Insurance Risk Manager bei der Airbus Defence and Space GmbH. Sie wünscht sich vor allem eine transparente Kommunikation der Versicherer. Gerade in Bezug auf Compliancerichtlinien würde es sie freuen, wenn Versicherer deutlich machen, worauf genau man achten soll.

Wiebke Maucksch (Bild: Hinz)

„In den Verträgen geht das meist zulasten der Kunden. Es sollte besser auf alle Schultern verteilt werden. Es werden meist nur die Probleme aufgezeigt, aber keine Lösungen angeboten“, meinte die Risikomanagerin. Im Rahmen der Digitalisierung findet sie zudem, dass neben neuen Prozessen und Tools die persönliche Kommunikation mit den Kunden nicht vernachlässigt werden sollte.

Faire Schadenregulierung und Beständigkeit

Eine faire Schadenregulierung wünscht sich Marcel Wilms, Leiter Haftpflicht, Unfall, Kraftfahrt, D&O und Rechtsschutz bei der Deutschen Telekom Assekuranz Vermittlungs-Gesellschaft GmbH (Dete Assekuranz). Ihn würde es freuen, wenn die Versicherer auch das Kundenumfeld ihrer Kunden betrachten würden und sich im Schadenfall mit den Unternehmen besser abstimmen.

Was die drei Manager nicht wollen oder was sie aktuell ärgert, ist vor allem, wenn die Underwriter das Produkt nicht kennen, das die zu versichernden Unternehmen verkaufen. Aus dem Publikum wurde daraufhin moniert, dass derartiges Wissen nicht nur eine Hol- sondern auch eine Bringschuld der Versicherungsnehmer sei, was die Manager bejahten.

Kritik an geringer Abdeckung im Markt

Ebenfalls verärgert sei man über so manche Unbeständigkeit. Vor allem in den Prämien zeichne sich diese ab. „Eine gute Police sollte doch mal einen Schaden überleben, ohne dass der Selbstbehalt auf das Dreifache hochschießt“, findet Wilms. Doch auch wenn innerhalb des Versicherungs-Unternehmens der Ansprechpartner ständig wechselt, sei das nicht vorteilhaft für die Geschäftsbeziehung.

Marcel Wilms (Bild: Hinz)

Was ebenfalls von den Führungskräften kritisiert wurde, ist die geringe Abdeckung des Marktes im Bereich Cyberhaftpflicht. Das betreffe neben den nötigen Deckungssummen auch die Anbieterzahl auf dem Markt. Natürlich wäre man bereit, für all diese Wünsche auch einen fairen Preis zu zahlen, betonen die Manager auf Nachfrage aus dem Publikum.

Konsolidierung oder mehr Marktteilnehmer

In einer anschließenden Podiumsdiskussion pflichteten diejenigen, die sich auf der Anbieterseite befinden, vor allem einem Punkt bei: der Vereinfachung. „Die Policen müssen schlanker werden“, sagte Gregor Köhler, Präsident für Nordeuropa bei Berkshire Hathaway Specialty Insurance.

Seiner Meinung nach sei es zwar eine logische Konsequenz, dass in einer immer komplexeren Welt auch die Lösungen komplexer werden. „Aber das muss sich ändern“, findet er im Kundeninteresse.

Mit der Digitalisierung sieht Köhler nicht nur neue Risiken und Produkte auf die Branche zukommen, sondern auch neue Preise, die die Kunden dann zahlen müssen. Moderator Fromme betonte mehrfach, dass die Beiträge aktuell ohnehin sehr billig wären, woraufhin Dr. Georg Bräuchle, Geschäftsführer der Marsh GmbH, entgegnet: „Naja, der Kunde zahlt eben das, was die Versicherer veranschlagen.“

Bei der Frage danach, wo die Diskutanten ihre größte Schwachstelle sehen, antwortete die Mehrheit mit „IT“. „Das ist eigentlich die bequemste Antwort“, findet Bräuchle. „Diese Schwachstelle hat nämlich die gesamte Branche“, legte er nach und erntete Gelächter im Publikum.