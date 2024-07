Das sind laut Handelsblatt die besten privaten Rentenversicherungen

19.7.2024 – Die Wirtschaftszeitung hat einen Vergleich von Produkten der dritten Schicht veröffentlicht. In den Segmenten „Neue Klassik“ und „Klassik mit Indexpartizipation“ wurden jeweils sechs, in der Sparte „Fondsorientiert mit Beitragsgarantie 80 Prozent“ 18 und in der Rubrik „Fondsorientiert ohne Garantie“ 33 Tarife mit der Höchstnote „sehr gut“ ausgezeichnet.

Die Franke und Bornberg GmbH hat für das Handelsblatt Versicherungslösungen für die Altersvorsorge unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind in dem Onlinebericht „Das sind die besten privaten Rentenversicherungen“ veröffentlicht.

Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 31.7.2023) kamen Angebote aus den vier Produktgruppen „Neue Klassik“, „Klassik mit Indexpartizipation“, „Fondsorientiert mit Beitragsgarantie 80 Prozent“ und „Fondsorientiert ohne Garantie“ auf den Prüfstand.

Musterkunde zahlt monatlich 150 Euro

Für die Bewertung der Produkte nutzten die Analysten eigene Untersuchungen, darunter den Ende Mai veröffentlichten Map-Report Nummer 934 – „Solvabilität im Vergleich 2014 bis 2023“ (11.6.2024).

Die Gesamtnote setzt sich aus drei Teilnoten zusammen. Die Finanzstärke der Versicherer ging zu 20 Prozent ein. Die Produktqualität und die Rentenhöhe machten jeweils 40 Prozent aus. Nicht ermittelt und somit nicht gewertet wurden die Qualität der Fonds und die Anlagestrategie. Maximal konnten 100 Punkte erreicht werden. Die Höchstnote lautete „sehr gut“.

Die Renten wurden für einen Versicherungsnehmer berechnet, der im Mai 2024 mit 32 Jahren eine Police abschließt und monatlich 150 Euro einzahlt. Die Laufzeit beträgt 35 Jahre.

Investment wächst um sechs Prozent

Die Tester stellten – mit Ausnahme der Tarife aus dem Segment „Neue Klassik“ – sowohl die garantierte Rente als auch die prognostizierte Rentenleistung bei einer angenommenen Wertentwicklung von sechs Prozent fest. Vorausgesetzt wurde, dass die Anbieter in nur einen Fonds investieren.

Berechnet wurden jeweils auch die garantierte sowie die mögliche Ablaufleistung. Bei den Produkten der „Neuen Klassik“ wurden die garantierte Rente und das private Ruhegehalt inklusive Überschussbeteiligung sowie die garantierte Ablaufleistung und die Ablaufleistung inklusive Überschuss ermittelt.

Die Top-Angebote der Bereiche „Neue Klassik“ und „Index-Klassik“…

Bei den Rentenversicherungen mit Beitragsgarantie im Segment „Neue Klassik“ erreichten sechs (Vorjahr: fünf) Offerten die Höchstnote „sehr gut“. Dies sind in der Reihenfolge der Platzierung:

Eine Spitzenbewertung erhielten sechs (sechs) Index-Klassikpolicen. Dazu gehören:

Ergo Lebensversicherung AG („Ergo Rente Index“, 98 Punkte),

Neue Leben („PlanX NARX“, 94 Punkte),

Allianz („Privatrente IndexSelect RIIU1K (E25)“, 92 Punkte),

Württembergische Lebensversicherung AG („PrivatRente IndexClever IR“, 88 Punkte),

Ergo („Ergo Rente Balance (Klassik), Rentenfaktor Plus“, 86 Punkte) und

Targo („Privat-Rente Index Flex Tarif TARX22”, 86 Punkte).

…sowie der Bereiche „Hybrid 80 Prozent“ und „Fonds“

In der Sparte „Fondsorientiert mit Beitragsgarantie 80 Prozent“ wurden 18 (neun) Produkte für „sehr gut“ befunden. Die ersten drei Plätze sicherten sich:

Europa („Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantie Tarif E-RIG“, 98 Punkte),

Lebensversicherung von 1871 a.G. München („MeinPlan mit individuellem Beitragserhalt Tarif FRV“, 93 Punkte) und

Continentale („Rente Invest Garant Tarif RIG“, 92 Punkte).

Gleich 33 (19) Tarife aus dem Segment „Fondsorientiert ohne Garantie“ schafften die Note „sehr gut“. Gold, Silber und Bronze gingen an: