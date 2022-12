Das ändert sich 2023 in der Sozialversicherung

23.12.2022 – Im kommenden Jahr kommt es in der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung wie auch in der Künstler-Sozialversicherung zu einigen Änderungen und Neuerung, wie ein Überblick des VersicherungsJournals zeigt.

In den Verantwortungsbereichen des Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) gibt es zum Jahreswechsel einige Neuerungen. Wichtige Aspekte hat die VersicherungsJournal-Redaktion hier zusammengestellt.

GKV: Durchschnittlicher Zusatzbeitrag wird erhöht

Das Bundes-Gesundheitsministerium hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 2023 auf 1,6 Prozent festgesetzt. Zuvor lag er zwei Jahre bei 1,3 Prozent, davor bei 1,1 Prozent (VersicherungsJournal 21.10.2021, 16.9.2020). Wie von Branchenbeobachtern befürchtet, haben zahlreiche Krankenkassen ihren kassenindividuellen Zusatzbeitrag erhöht (19.12.2022).

Per Brief über eine Erhöhung des Zusatzbeitrags müssen die Kassen ihre Mitglieder aktuell allerdings nicht informieren. Der Gesetzgeber hat diese Regelung von Anfang Januar bis Ende Juni 2023 ausgesetzt (Medienspiegel 2.11.2022).

Höhere Beitragsbemessungs-Grenzen

Wie in fast jedem Jahr, werden die Beitragsbemessungs-Grenzen (BBG) in der Sozialversicherung angehoben. Dies ist der Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2023 zu entnehmen. Den Entwurf des Ministeriums (9.9.2022) hat das Bundeskabinett Mitte Oktober beschlossen (13.10.2022). Der Bundesrat hat Ende November seine Zustimmung gegeben. Am 6. Dezember wurde die Verordnung im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Demnach gilt in der allgemeinen Rentenversicherung sowie in der Arbeitslosen-Versicherung ab dem kommenden Jahr eine BBG von 87.600 (2022: 84.600) Euro im Westen beziehungsweise 85.200 (81.000) Euro im Osten. Über diesen Grenzbetrag hinausgehende Einkünfte sind beitragsfrei.

In der gesetzlichen Krankenversicherung steigt die bundesweit geltende BBG von 58.050 auf 59.850 Euro. Die ebenfalls bundesweit geltende Versicherungspflicht-Grenze erhöht sich von 64.350 auf 66.600 Euro. Damit wird der Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV) erst ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von mehr als 5.550 (2022: 5.362,50) Euro möglich.

Auch Bezugsgröße erhöht sich

Auch die Bezugsgröße in der Sozialversicherung wird erhöht – und zwar in den alten Bundesländern von 3.290 auf 3.395 pro Monat (plus 3,2 Prozent). In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gilt dieser Wert laut BMAS bundeseinheitlich. In den neuen Bundesländern steigt dieser Wert von 3.150 Euro auf 3.290 Euro (plus 4,4 Prozent).

Rechengrößen der Sozialversicherung 2023 in Euro Jahr Monat Versicherungspflicht-Grenze Kranken- und Pflegeversicherung 66.600 (64.350) 5.550 (5.362,50) Beitragsbemessungs-Grenze Kranken- und Pflegeversicherung 59.850 (58.050) 4.987,50 (4.837,50) Beitragsbemessungs-Grenze allgemeine Rentenversicherung und Arbeitslosen-Versicherung West 87.600 (84.600) 7.300 (7.050) Beitragsbemessungs-Grenze allgemeine Rentenversicherung und Arbeitslosen-Versicherung Ost 85.200 (81.000) 7.100 (6.750) Bezugsgröße (West) 40.740 (39.480) 3.395 (3.290) Bezugsgröße (Ost) 39.480 (37.800) 3.290 (3.150)

Die Bezugsgröße bildet nach BMAS-Angaben eine wichtige Grundlage in der Sozialversicherung. Etwa für die Beitragsberechnung von versicherungs-pflichtigen Selbstständigen in der Rentenversicherung oder für die Festsetzung der Mindestbeitrags-Bemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der GKV.

Das vorläufige sogenannte Durchschnittsentgelt (durchschnittlicher/-s Bruttolohn und -gehalt eines beschäftigten Arbeitnehmers) in der gesetzlichen Rentenversicherung wird für das Jahr 2023 bundeseinheitlich auf 43.142 Euro festgesetzt.

Auswirkungen auf die Beitragsbelastung

Aufgrund der neuen Sozialversicherungs-Grenzwerte und eines von 1,3 auf 1,6 Prozent erhöhten durchschnittlichen Zusatzbeitrags (Medienspiegel 28.6.2022) steigt der durchschnittliche Höchstbeitrag der GKV um 38,81 Euro auf 807,98 Euro monatlich.

Die Pflegeabsicherung wird maximal fast fünf Euro teurer. Eltern zahlen dann höchstens 152,12 Euro monatlich und Kinderlose 164,59 Euro.

In der allgemeinen Rentenversicherung nimmt der Höchstbeitrag in den alten Bundesländern um 3,5 Prozent auf 1.357,80 Euro zu. In den neuen Bundesländern liegt der Anstieg bei 5,2 Prozent auf 1.320,60 Euro.

Da der Beitragssatz zur Arbeitslosen-Versicherung 2023 von 2,4 auf 2,6 Prozent steigt, wächst der Höchstbeitrag von 169,20 auf 189,80 im Westen und von 162,00 auf 184,60 im Osten.

Höchstbeiträge in der Sozialversicherung 2023 West Ost Krankenversicherung* 807,98 (769,16) 807,98 (769,16) Pflegeversicherung** Eltern: 152,12 (147,54) Kinderlose: 164,59 (159,64) Eltern: 152,12 (147,54) Kinderlose: 164,59 (159,64) Allgemeine Rentenversicherung*** 1.357,80 (1.311,30) 1.320,60 (1.255,50) Arbeitslosen-Versicherung**** 189,80 (169,20) 184,60 (162,00)

Renteneintrittsalter wird schrittweise weiter angehoben

Im Zuge der schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters in der gesetzlichen Rentenversicherung („Rente mit 67“) steigen die Altersgrenzen 2023 um einen weiteren Monat. Laut BMAS erreichen 1957 geborene Versicherte ohne Vertrauensschutz-Regelungen die Regelaltersgrenze mit 65 Jahren und elf Monaten, so das Ministerium. Bei im Jahr 1958 Geborenen sind es 66 Jahre.

Für die folgenden Geburtsjahrgänge steigt die Regelaltersgrenze zunächst um je einen weiteren Monat, später in Stufen von zwei Monaten pro Jahrgang. Bei 67 Jahren liegt die Regelaltersgrenze dann erst für die Jahrgänge 1964 und jünger.

Neuerungen bei den Hinzuverdienstgrenzen

Positive Neuigkeiten für Betroffene gibt in Sachen Hinzuverdienstgrenze. Diese entfällt bei vorgezogenen Altersrenten ab dem 1. Januar 2023 ersatzlos. Mit anderen Worten: Im Bereich der Altersrente kann nun uneingeschränkt hinzuverdient werden.

Die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung werden zum Jahreswechsel deutlich angehoben. Die jährliche Grenze für eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beträgt künftig drei Achtel der 14-fachen monatlichen Bezugsgröße, 2023 sind das 17.823,75 Euro.

Bei Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung liegt die Grenze doppelte so hoch, also bei 35.647,50 Euro. „Daneben gilt – wie bisher – die individuelle Hinzuverdienstgrenze weiter, die sich am höchsten Verdienst der letzten 15 Jahre vor dem Eintritt der Erwerbsminderung orientiert“, teilte das Bundes-Arbeitsministerium weiter mit.

Die individuelle Grenze wird nach folgender Formel berechnet: [das 9,72-Fache der monatlichen Bezugsgröße * höchste Entgeltpunkte aus dem „besten“ Kalenderjahr aus den 15 Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung].

Verbesserte Absicherung bei Erwerbsminderung

Weitere Verbesserungen gibt es für neue Erwerbsminderungs-Rentner. Die Zurechnungszeit wird in Anlehnung an die Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 Jahren und elf Monaten auf 66 Jahre angehoben. Bis 2031 wächst sie bis auf 67 Jahre.

Pro Jahr werden über 160.000 Personen von Erwerbsminderung betroffen (10.6.2022, 28.9.2020, 17.7.2019, 20.8.2018). Für die Erwerbsminderungs-Rentner im Bestand gibt es derzeit noch keine Verbesserungen (14.11.2022).

Änderungen bei der Künstler-Sozialversicherung

Der Abgabesatz zur Künstler-Sozialversicherung wird zum 1. Januar 2023 auf 5,0 Prozent erhöht. Zuvor hatte er fünf Jahre lang bei 4,2 Prozent gelegen. Zuletzt wurden wegen der Corona-Pandemie zusätzliche Bundesmittel locker gemacht, um eine eigentlich notwendige Erhöhung des Satzes zu verhindern.

Für das kommende Jahr wird durch einen „Stabilisierungszuschuss“ in Höhe von fast 60 Millionen Euro die Erhöhung abgefedert – eigentlich hätte der Satz nach Ministeriumsangaben auf 5,9 Prozent steigen müssen (12.8.2022).

Zudem wurden die Zuverdienst-Möglichkeiten erweitert. Das BMAS teilte weiter mit, Kunst- und Kulturschaffende würden besser sozial abgesichert, „etwa beim Versicherungsschutz für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung und bei der Zahlung von Beitragszuschüssen durch die Künstlersozialkasse“.

Die Neuregelung zur Befreiung von der Versicherungspflicht in der Künstlersozialkasse (KSK) hatte der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) als „Tabubruch“ bezeichnet. Verbandsdirektor Florian Reuther hatte kritisiert, dass die Regierung zulasten der PKV in den Wettbewerb zwischen GKV und PKV eingreife. „In der Konsequenz wird Künstlern und Publizisten der Weg in die PKV praktisch verbaut“, so Reuter (5.12.2022).