Capital: Die besten Versicherer für Fondspolicen

30.3.2021 – Die Redaktion des Wirtschaftsmagazins hat zusammen mit F-fex und IVFP die Bestände von 49 Versicherungs-Gesellschaften untersucht. Ermittelt wurde, welche Anbieter die besten Produkte auswählen und Erträge angemessen an ihre Kunden weitergeben. Testsieger ist die Hannoversche Lebensversicherung. Den zweiten Platz teilen sich die Cosmos und die Huk-Coburg. Die Allianz stürzte durch eine schlechte Dreijahresperformance in die Bedeutungslosigkeit ab. Zehn Versicherer nannten ihre Kosten nicht und erhielten deshalb auch keine Sternebewertung.

Für die Redaktion des Wirtschaftsmediums Capital sind Fondspolicen „so etwas wie die Blackbox der ohnehin wenig transparenten Versicherungsbranche. Welche Erträge sie am Laufzeitende liefern, kann kein Finanzberater, erst recht kein Vermittler seriös sagen: Es hängt vom einzelnen Vertrag ab, vom Erfolg des gewählten Fonds, von der Leistung und Fairness des Versicherers.“

Sie hat deshalb zum dritten Mal zusammen mit der F-fex AG und der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) ermittelt, welche Anbieter die besten Investmentprodukte auswählen und Erträge angemessen an ihre Kunden weitergeben. Die Ergebnisse sind in der Ausgabe 4/2021 der Zeitschrift veröffentlicht.

Es wurden 49 Versicherungs-Unternehmen in fünf Bereichen analysiert

Geprüft wurde der Bestand von 49 Versicherungs- und 50 Fondsgesellschaften. Informationsquellen waren die Geschäftsberichte der Unternehmen aus den Jahren 2018 bis 2020. Bei den Anbietern aus der Assekuranz erfolgte eine Bewertung in fünf Kategorien, die für das Gesamtergebnis unterschiedlich gewichtet wurden. Maximal waren jeweils 100 Punkte zu erzielen.

Prüfbereiche waren

die Outperformance 2018 bis 2020, also die „Bewertung der Performance aller Fonds im Anlagestock eines Versicherers in den Jahren 2018, 2019 und 2020 im Vergleich zur Peergroup“ (20 Prozent),

die Fondsqualität im Bestand, also „der gewichtete Durchschnitt der Fondsratings im Anlagestock“ (30 Prozent),

die Qualität der Fonds, in die neue Beiträge flossen (15 Prozent),

die Breite der angebotenen Fonds und Assetklassen (15 Prozent) und

die Reduction-in-Yield-Quote (RIY-Kostenquote), also „die Wertentwicklung nach Effektivkosten für Privatrente-Produkte auf Grundlage der Produkt-Informationsblätter nach gesetzlichen Vorgaben“ (20 Prozent).

Die Endpunktzahl ergab die Sternebewertung. Für die Höchstnote von fünf Sternen waren mindestens 70 Punkte erforderlich. Anbieter, die keine Kosten nannten, erhielten keine Gesamtwertung und keine Sterne.

Zehn Lebensversicherer bekamen fünf Sterne

Für 39 der 49 Versicherer lagen alle Daten für eine Beurteilung vor. Davon wurden zehn Gesellschaften mit fünf Sternen und elf Gesellschaften mit vier Sternen ausgezeichnet. Für neun gab es drei Sterne, für sieben zwei Sterne und für zwei Anbieter nur einen Stern.

Zehn Versicherer offenbarten ihre Kostenquote nicht. Ihre Beurteilungen in den übrigen Teilbereichen sind aber veröffentlicht. Dies sind

Spitzenreiter ist die Hannoversche Lebensversicherung

Testsieger ist die Hannoversche Lebensversicherung AG mit 85 Gesamtpunkten. Sie schneidet besonders gut bei der Fondsqualität im Neugeschäft und der RIY-Kostenquote ab. In beiden Prüfbereichen erreicht sie jeweils volle Punktzahl.

Den zweiten Platz teilen sich die Cosmos Lebensversicherungs-AG und die Huk-Coburg-Lebensversicherung AG mit jeweils 80 Gesamtpunkten. Die Cosmos liegt bei allen abgefragten Kategorien gut im Rennen. Die Huk-Coburg überzeugt bei der Outperformance (95 Punkte) und der Fondsqualität im Neugeschäft (100 Punkte), schwächelt aber bei der Breite der Auswahl (40 Punkte).

Der Fondpolicentest überraschte in einigen Punkten

Für die Tester hatte die diesjährige Analyse einige Überraschungen parat. Beispielsweise habe die Coronakrise bei einigen Anbietern Spuren in der Dreijahresperformance hinterlassen, berichten die Prüfer.

„So landete der Marktführer Allianz in dieser Kategorie auf dem drittletzten Platz und stürzte in der Gesamtbewertung in die Bedeutungslosigkeit ab“, schreiben sie. Die Allianz Lebensversicherungs-AG schaffte insgesamt nur 38 Punkte, also zwei Sterne.

Die R+V und die Huk-Coburg dagegen hätten den „Stresstest“ gut überstanden und „auf Dreijahressicht die beste Performance“ geliefert.

Lobend wird zudem erwähnt, dass in diesem Jahr mehr Versicherer ihre Kosten offenbarten. Dies habe sich auf die Top-Platzierungen ausgewirkt. „Tatsächlich verdanken die drei neuen Spitzenreiter Hannoversche Leben, Huk-Coburg und Cosmos ihre Top-Platzierung in diesem Jahr allesamt ihren offengelegten Kosten“, sagen die Autoren.

Tester üben Kritik an den Versicherern

Sie kritisieren allerdings, dass „die Versicherer meist die Kostenquoten für besonders günstige Vorzeigeprodukte wie Fondspolicen auf ETF-Basis“ für die Analyse angegeben hätten. Tatsächlich sei es vielmehr gang und gäbe, den Kunden teure Aktivfonds oder sogar hauseigene Fonds zu vermitteln.

Ein weiterer Kritikpunkt ist unter anderem die Intransparenz. Ein guter Fonds sichere nicht automatisch eine üppige Rendite. Ebenso wichtig sei die Frage, wie gut und günstig der Versicherer sei. Denn zu den Fondskosten würden noch die Kosten für den Versicherungsmantel hinzukommen. Wichtig sei zudem, welcher Teil der Erträge an den Kunden weitergegeben werde.

„Hier sagt die RIY-Kostenquote leider nicht alles“, schreiben die Tester. Und bemängeln, dass die Versicherer so gut wie nie verraten würden, welcher Teil der eingezahlten Beiträge „zur Absicherung des Langlebigkeitsrisikos abgezwackt“ werde.

Die Ergebnisse aus dem vergangenen Jahr

Im letzten Jahr wurden 46 Versicherer analysiert, davon erhielten 27 zwei bis fünf Sterne. Sieben Lebensversicherer schafften vier Sterne und zehn kamen auf drei Sterne. Bei den übrigen Anbietern fehlten zur Berechnung notwendige Daten.

Testsieger war die R+V. Fünf Sterne erreichten auch die Europa, die Condor Lebensversicherungs-AG (in diesem Jahr vier Sterne), die Zurich Deutscher Herold, die Hansemerkur und die Barmenia Lebensversicherung a.G. (in diesem Jahr vier Sterne) (VersicherungsJournal 20.3.2020).