Bundessozialgericht billigt Rentenkürzungen

14.11.2022 –

Durch die in den letzten Jahren in Kraft getretenen, teilweise erheblichen Verbesserungen bei Erwerbsminderungsrenten fühlen sich manche Bestandsrentner benachteiligt. Das Bundessozialgericht hat nun in zweien dieser Fälle entschieden. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...