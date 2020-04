BU-Versicherung: Schwere Kost verständlich machen

3.4.2020 – Der Anwalt und Dozent Thomas Richter befasst sich in seinem Buch „Private Berufsunfähigkeits-Versicherung – Nach der Rechtsprechung“ intensiv mit den verschiedenen Aspekten der Produktgruppe. Sein Werk ist vergangenen Winter in zweiter Auflage erschienen. Es ist nichts für den schnellen Leser, meint der Biometrie-Experte Philip Wenzel in seiner Rezension. Wer sich aber mit konkreten Themen der Arbeitskraftabsicherung beschäftigt, findet hier viele praxisnahe Beispiele und Hinweise.

Die Bedingungswerke zur Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung laufen in den wenigsten Fällen Gefahr, für den Pulitzerpreis nominiert zu werden. Der Zweck von Bedingungen ist es nun mal, juristisch so verbindlich wie möglich zu sein.

Das kann nicht überall gelingen, weil der BU-Begriff ja (absichtlich) nicht eng gefasst wurde, sondern individuell auszulegen ist. So hat sich mit der Zeit eine ganze Menge an Rechtsprechung gesammelt, die zu lesen jedoch ebenfalls von der Vergnügungssteuer befreit ist.

Buch über Rechtsprechung zur Berufsunfähigkeits-Versicherung

Zum Glück gibt es mittlerweile einige Kommentare zum Versicherungs-Vertragsrecht oder auch Bücher zur Berufsunfähigkeits-Versicherung, die diese Kommentare einigermaßen verständlich aufbereiten.

Dr. Thomas Richters Werk „Private Berufsunfähigkeits-Versicherung – Nach der Rechtsprechung“ ist eines der interessantesten Bücher dieser Art. Aber der Verfasser ist eher nicht um Verständlichkeit bemüht. Es ist fast unmöglich, das Buch am Stück durchzulesen, ohne sich regelmäßig dabei zu ertappen, die letzten Sätze nicht oder sogar womöglich falsch verstanden zu haben.

Allerdings lassen sich die Passagen, in denen der Autor, der als Anwalt und Dozent tätig ist, Beispiele von Urteilen aufzählt, insgesamt sehr schön lesen. Sie sind auch sehr unterhaltsam, weil sie ebenso praxisnah sind. Alles in allem bleibt es aber schwere Kost.

Thomas Richter liefert kein klassisches Nachschlagewerk

Da Richter sein Buch bereits recht kryptisch „INGWOTHOGAWO“ gewidmet hat (möglicherweise die Anfangsbuchstaben der Vornamen derer, denen er danken will), könnte man vermuten, dass er auch den Inhalt absichtlich nicht lesbarer halten wollte. Vielleicht will der Autor dieses Expertenwissen auch nur den Experten vorbehalten.

Nun schmeckt aber auch eine Muschel nicht, wenn man die Schale mit isst. Und bei diesem Werk verhält es sich so, dass der Inhalt sehr hilfreich ist und voller Wissen steckt. Es lohnt sich daher, die harte Schale des Juristenlateins zu brechen.

Das ausführliche Inhaltsverzeichnis umfasst zwölf Seiten. Wenn wir noch das kurze Stichwortverzeichnis, das nur zwei Seiten umfasst, betrachten, wird klar, wo der Nutzen zu finden ist. Thomas Richters „Private Berufsunfähigkeits-Versicherung“ ist kein klassisches Nachschlagewerk. Es hilft vor allem denjenigen, die sich mit einem ganz bestimmten Thema rund um die Berufsunfähigkeits-Versicherung befassen.

Maßgaben, um Berufsunfähigkeit zu messen

Das Hauptthema ist dabei der Leistungsfall. Hier kann auch der interessierte Vermittler so einiges lernen. Dies beginnt bei den verschiedenen Maßgaben im Leistungsfall. Hier wird zumeist davon ausgegangen, dass die leistungsauslösenden 50 Prozent Arbeitskraft vor allem eine zeitliche Einschränkung verlangen. Wer vorher acht Stunden gearbeitet hat, darf nun nur mehr vier Stunden arbeiten.

Richter führt hier noch vier weitere Maßgaben auf. Die Maßgabe der prägenden Merkmale im Hauptberuf unterteilt er zusätzlich in sechs verschiedene Maßgaben.

Unter den Beispielen, die er aufführt, ist eines auch für Vermittler sehr interessant. Denn vor allem Bürotätige gehen oft fälschlicherweise davon aus, dass sie nie berufsunfähig werden können.

Bei einer Versicherten, die die Tastatur nicht mehr bedienen konnte, lehnte der Versicherer die Leistung ab, da das Bedienen der Tastatur keine 50 Prozent der Arbeitszeit ausmache. Das Gericht widersprach dem zwar nicht, stellte aber den Leistungsfall fest, da die Arbeit ohne das Bedienen der Tastatur keinen Sinn ergebe. Es geht eben nicht nur um die Zeit.

Abgrenzungsfrage zur vorvertraglichen Berufsunfähigkeit

Sehr interessant ist auch das Kapitel zu den Ausgleichsmitteln, die eine Berufsfähigkeit wiederherstellen könnten, oder auch das Kapitel, das sich mit dem Begriff „Beruf“ beschäftigt. So ist ein „Beruf jede innerhalb der Sozialordnung auf Erwerb gerichtete Beschäftigung, die sich nicht in einem einmaligen Erwerbsakt erschöpft“.

(Bild: VVW Verlag)

Am spannendsten wird aber zukünftig die Abgrenzungsfrage zur vorvertraglichen Berufsunfähigkeit sein, die Richter auch ausführlich behandelt. Da man ja immer mehr Gesellschaften am Markt findet, die Gruppenverträge oder Tarife für einzelne Berufsgruppen mit vereinfachter Gesundheitsprüfung anbieten, werden auch immer wieder Kunden versuchen, eine vorvertragliche oder mitgebrachte Berufsunfähigkeit zu versichern.

Hierzu sagt Richter in seinem Buch: „Eine schon vorvertragliche Allergie kann die Annahme vorvertraglicher Berufsunfähigkeit rechtfertigen, wenn sie rückschauend betrachtet eine Verstetigung der beruflichen Leistungsfähigkeit im Hauptberuf nicht erwarten ließ und letztendlich auch nicht zugelassen hat.“

Lese-Tipp

Für den erfahrenen Vermittler sind auch alle Kapitel zur Leistungsbeantragung sehr hilfreich.

Unterm Strich betrachtet sind die 600 Seiten zwar nicht einfach zu lesen, aber inhaltlich so gut, dass auch der interessierte Vermittler gut daran tut, dieses Buch zumindest als gehaltvolle Informationsquelle am Schreibtisch stehen zu haben.

Richter, Thomas: „Private Berufsunfähigkeits-Versicherung – Nach der Rechtsprechung“, ISBN 978-3-96329-261-3, 600 Seiten, 17 x 24 cm, zweite Auflage, 2019, VVW Verlag. Das Buch kosten 59,00 Euro und kann unter anderem unter diesem Link auf Ebook.de bestellt werden.