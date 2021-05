BSV: Neues Urteil zugunsten eines Gastwirtes

28.5.2021 – Die Urteilslawine im Streit um coronabedingte Leistungen aus der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) geht weiter. Die meisten Verfahren wurden von den Versicherern gewonnen. Doch nach Aussage einer Anwaltskanzlei, die besonders viele klagende Versicherungsnehmer vertritt, würde die Branche negative Urteile systematisch durch stillschweigende Vergleiche verhindern. Gleichzeitig greift ein ehemaliger Richter die veröffentlichten Urteile scharf an. Abschließend geklärt wird der Streit voraussichtlich erst vom Bundesgerichtshof.

Ein Gastwirt hat vor dem Landgericht Görlitz den Streit um Leistungen aus der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) gewonnen. (11.5.2021, 5 O 248/20). Die staatlich angeordnete Betriebsschließung aufgrund der Corona-Pandemie ist versichert. Die Assekuranz – dabei soll es sich um die Haftpflichtkasse VVaG handeln – hatte eine Leistung abgelehnt.

Nach Ansicht des Landgerichts kann ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer – auch wenn er ein Gewerbetreibender ist – aus den Bedingungen nicht erkennen, dass der Versicherungsschutz nur auf die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses tatsächlich bereits im Infektionsschutzgesetz namentlich aufgeführten Krankheiten und Krankheitserreger beschränkt sein soll.

Nun soll der Versicherer knapp 20.000 Euro zahlen.

Zu entscheiden ist immer, wie der […] durchschnittliche Versicherungsnehmer die maßgebliche Klausel der AVB versteht. Professor Dr. Walter Seitz, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a.D.

Bedingungen müssen verständlich sein

Die Kanzlei Stolpe Rechtsanwälte hatte den Gastwirt vertreten. Sie verweist darauf, dass sich das Landgericht Görlitz den Argumentationen des Landgerichtes München (12 O 5895/20) (VersicherungsJournal 22.10.2020) und des Landgerichtes Hannover (8 O 2/20) (18.02.2021) zu Gunsten des Klägers angeschlossen hat.

Die Frage, wie ein durchschnittlicher Versicherungskunde die BSV-Bedingungen zu verstehen hat, rückt immer mehr in den Vordergrund des Mega-Streits um Entschädigungen aus coronabedingten Schließungen.

Das geht aus einer neuen Veröffentlichung hervor, die Professor Dr. Walter Seitz, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht a.D., im Mai 2021 vorgelegt hat (auch: 5.6.2020). In den „Gedanken zur Auslegung der AVB Betriebsschließungs-Versicherungen“ (PDF, 444 KB), kommt der Jurist zum Schluss, dass viele Gerichte die BSV-AVB „unzulässig“ wie Gesetze auslegen.

„Zu entscheiden ist immer, wie der vom Bundesgerichtshof definierte durchschnittliche Versicherungsnehmer die maßgebliche Klausel der AVB versteht“, so Seitz.

Gerichte machen systematischen Fehler

Laut Seitz könne es nur ein „einziges Verständnis“ für die „jeweiligen AVB“ geben. Ein Fehler vieler Gerichte sei, dass sie zur Frage des Verständnisses der Klauseln keinen Beweis erheben würden. Stattdessen würden sie eigene Vermutungen anstellen. Seitz: „Das ist rechtlich problematisch.“

Der Jurist ist überzeugt, dass bei rechtlich korrektem Vorgehen „manche oder viele Klauseln“ mehrdeutig oder intransparent sind. Die Folge: Sie wären unwirksam und die Kläger, oft Gastwirte, Hoteliers oder Eventunternehmer, würden einen Anspruch auf Entschädigung haben.

Der Richter im Ruhestand glaubt, dass die schon für Experten kaum verständlichen BSV-Bedingungen von den meisten Kunden überhaupt nicht verstanden würden.

Der Jurist verweist zudem darauf, dass auch für Versicherungsmakler ein Haftungsrisiko besteht. Das gilt, wenn sie nicht dokumentieren können, dass sie die komplizierten Bedingungen ihren Kunden genau erläutert haben. Demgegenüber sei eine unzureichende Aufklärung durch einen Versicherungsvertreter der Versicherung zuzurechnen.

Versicherer sollen negative Urteile verhindern

Mark Wilhelm (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Die meisten der nicht zahlenden Versicherer versuchen scheinbar massiv, die Erfolgschancen bei BSV-Klagen zu verschleiern. Das behauptet zumindest Dr. Mark Wilhelm von der Kanzlei Wilhelm Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB.

Viele Medien ließen sich von der Versicherungsbranche täuschen, weil sie die Entwicklung im BSV-Streit aus öffentlichen Urteilssammlungen entnehmen. Denn danach haben die Versicherer deutlich die Oberhand.

Das zeigt beispielsweise eine Veröffentlichung der Freien Universität Berlin. Nach dieser Urteilssammlung durch Coco Mercedes Tremurici, Referendarin am Kammergericht und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin, dominieren die Versicherer, weil sie deutlich mehr Verfahren gewinnen.

Viele Versicherungsnehmer lassen sich auf Vergleiche ein

Die Realität sehe aber anders aus: „Wir gewinnen derzeit rund 70 Prozent aller Verfahren“, sagt Jurist Wilhelm. Zu einer Veröffentlichung käme es aber nicht, weil die Versicherer fast immer vor einem für sie negativen Urteil einen Vergleich anbieten würden.

Die klagenden Unternehmen, in der Regel aus der Gastronomie und dem Eventbereich würden bisher diese Vergleiche immer annehmen, denn in der Regel ständen sie wirtschaftlich trotz staatlicher Corona-Hilfe mit dem Rücken zur Wand. Im Vergleich sei in der Regel ein Stillschweigen über den Namen des betroffenen Versicherers und die Höhe der gezahlten Summe vereinbart.

„Daher haben quantitative Rechtsprechungs-Übersichten kaum Aussagekraft“, so Wilhelm.

Es kann […] nur dringend empfohlen werden, eine ablehnende Entscheidung seines Versicherers oder dessen Kulanzangebot nicht vorschnell zu akzeptieren. Rechtsanwalt Martin Stolpe

Kunden sollen Klage prüfen

„Insgesamt gibt es 73.000 versicherte Betriebe“, schätzt der Jurist. Seine Kanzlei würde in über 1.000 Verfahren gegen die Versicherer streiten. Mehr als 200 Klagen seien schon eingereicht worden, weitere 500 seien in Vorbereitung.

Folgt man den Feststellungen des ehemaligen Richters Seitz und des Anwalts Wilhelm, dürften die Chancen einer Klage für Unternehmen, deren Assekuranz die Corona-Schließung nicht zahlen will, gar nicht so schlecht sein.

„Es kann einem jeden betroffenen Versicherungsnehmer nur dringend empfohlen werden, eine ablehnende Entscheidung seines Versicherers oder dessen Kulanzangebot nicht vorschnell zu akzeptieren“, rät der Anwalt Martin Stolpe.

Deutsche Aufsicht bleibt untätig

Nach Meinung von Professor Dr. Christian Armbrüster von der Freien Universität Berlin soll der BGH noch im Herbst 2021 erste Entscheidungen zum BSV-Streit fällen. Der Rechtswissenschaftler geht davon aus, dass der BGH zwar grundsätzliche Aussagen machen wird, jedoch mehrere Entscheidungen notwendig sind.

In einem Vortrag nannte der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) den BSV-Streit in Deutschland einen „juristischen Häuserkampf“ und verwies nach Großbritannien. Dort habe die Financial Conduct Authority (FCA) eine Reihe von Versicherern mit den marktgängigsten Bedingungen für die Versicherungsnehmer verklagt und in vielen Fällen volle Siege errungen.

Laut BDVM hätte auch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) aufgrund ihrer Zuständigkeit für Verbrauchschutz eingreifen können. Das ist aber bisher nicht passiert. Daher gilt es für die betroffenen Unternehmen, die sich nicht vergleichen können oder wollen, weiterhin auf den BGH zu warten.