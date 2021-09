bKV: „Budget-Retter“ schützt bei Leistungsfreiheit

8.9.2021 – Leistungsfreiheit sollte sich lohnen. Dass das auch bei den neuen Budget-Tarifen in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) möglich ist, zeigt bereits ein Versicherer. Bisher ist er aber allein auf weiter Flur. Dabei könnte sich die leichte jährliche Erhöhung der Budget-Summe sogar für die Assekuranz lohnen. Sie gibt einen Anreiz dafür, das Budget nicht willkürlich auszunutzen. Gleichzeitig hat die Lösung aber auch einen Schönheitsfehler.

Bei der Continentale Krankenversicherung a.G. kann bei der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) „ConCept Choose“ ein kleiner Teil des Budgets auf das nächste Jahr übertragen werden.

Bei Leistungsfreiheit, also wenn der Mitarbeiter in einem Jahr gar nicht zum Allgemeinmediziner, Zahnarzt oder Heilpraktiker geht, werden zehn Prozent des Budgets auf das nächste Jahr übertragen. Bisher hat diese Lösung noch ein Alleinstellungsmerkmal.

Völlig anderes Risiko

Die Hallesche Krankenversicherung a.G. weist darauf hin, dass bei einer Übertragung und Ansammlung des Budgets ein „völlig anderes Risiko“ versichert würde. „Dann müssten die Beiträge deutlich höher sein“, so die Assekuranz.

Auch die Allianz Private Krankenversicherungs-AG stellt klar fest, dass das Budget in der bKV nicht übertragen werden kann und erläutert: „Der Grundgedanke der Budget-Tarife ist es, dass die Mitarbeiter aus vielen Leistungsbereichen, welche in dem Jahr für sie relevant sind, wählen können und Leistungen in Anspruch nehmen.“

Keine Übertragbarkeit gilt auch für Axa Krankenversicherung AG, Barmenia Krankenversicherung AG, Generali Deutschland Krankenversicherung AG, Gothaer Krankenversicherung AG, Hansemerkur Krankenversicherung AG und Süddeutsche Krankenversicherung a.G.

Einfachheit liegt im Trend

Dabei sollte der große Vorteil der Budget-Tarife doch die Einfachheit sein. Da der Kostenrahmen von Jahr zu Jahr immer wieder verloren geht, gibt es für die Nutzer solcher Tarife einen gewissen Druck, die Summe jährlich auszunutzen.

Dabei liegen die neuen Tarife im Trend. Nach einer aktuellen Erhebung der VersicherungsJournal-Redaktion für das Extrablatt bietet die Hälfte der 18 befragten privaten Krankenversicherer bereits diese Variante der bKV an.

Damit können die Arbeitnehmer in der Regel aus sehr unterschiedlichen Bereichen Gesundheitsleistungen abrufen. Bis zu einer mit dem Arbeitgeber vereinbarten Summe, dem Budget, ist dann die private Gesundheitsvorsorge kostenfrei.

Fünf Jahre aufstocken

Die Continentale nennt ihre Extra-Leistung „Budgetretter". Das Angebot gilt sogar für fünf Jahre hintereinander. Wer also etwa über seinen Arbeitgeber den höchsten bKV-Budget Tarif „Choose 1.200“ erhalten hat, kann im sechsten Jahr dann über ein Budget von 1.800 Euro verfügen, weil in jedem der fünf leistungsfreien Jahre 120 Euro als Bonus angesammelt wurde.

Sobald der Versicherte Leistungen erhält, steht ihm im kommenden Jahr wieder nur die Grundsumme zur Verfügung, im Musterbeispiel also 1.200 Euro. Die Budget-Tarife der Continentale liegen preislich im marktüblichen Rahmen.

Das zeigt eine umfassende Abfrage des VersicherungsJournals. Die Datei kann unter diesem Link abgerufen werden (Excel-Datei, 20 KB). Die kleine Budgeterhöhung dürfte Arbeitnehmer motivieren, nicht mutwillig Budgetleistungen abzurufen. Somit könnte sie sich für die Assekuranz sogar lohnen.

Auch Vorsorgeleistungen sind bonusschädlich

Im Budget der Continentale sind unter anderem Vorsorgeuntersuchungen inkludiert. So können die Mitarbeiter ihre Augen umfangreich vorsorglich etwa gegen Glaukomerkrankungen untersuchen lassen. Die gesetzlichen Krankenkassen leisten das nicht. Auch eine videogestützte Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchung, die Früherkennung des Prostatakarzinoms oder ein Belastungs- und Langzeit-EKG ist im Angebot.

Diese Leistungen sind bei Inanspruchnahme ebenfalls bonusschädlich. Anderenfalls hätte der Budgetretter noch mehr Potenzial.

Viele der Privaten Krankenversicherer haben erst in den letzten zwei Jahren ihr Angebot um die Budget-Tarife erweitert. Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, geht davon aus, dass der Trend zum Budget in der bKV noch weiter Fahrt aufnimmt und weitere Player auf den Markt kommen.

Für Vermittler dürften die neuen Tarife das Entree bei Firmen noch erleichtern. Mit weiteren Innovationen ist zu rechnen.

Mit wenigen Klicks zum Vertrag

Viele Versicherer fahren aber weiterhin zweigleisig. Das heißt: Es gibt ein Budget-Modell und zusätzlich die klassischen Bausteintarife – zumindest für bestimmte Leistungen, wie „Privatpatient im Krankenhaus“.

Teilweise können Makler nun mit wenigen Klicks ein individuelles Angebot für Firmenkunden erstellen und direkt einen Gruppenvertrag aufsetzen, den der Kunde einfach online unterschreiben kann. Die Vermittlung der bKV wird so immer einfacher und schneller. Sie könnte daher auch für Newcomer unter den Vermittlern eine interessante Sparte werden.

