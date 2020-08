Betriebsschließungs-Versicherung: Prozesslawine nimmt Fahrt auf

3.8.2020 – Immer mehr Gerichte urteilen darüber, ob die Assekuranzen Betriebsschließungen wegen der Corona-Pandemie bezahlen müssen. Es gibt bald einen regelrechten Prozessmarathon. Noch ist nicht klar, wie oft Kunden eine volle Leistung zugesprochen bekommen. Da die Bedingungen zur Betriebsschließungs-Versicherung sehr unterschiedlich sind, fallen auch die Urteile dementsprechend aus. Ein Verlierer steht aber schon heute fest: Die Gewerbeversicherung. Sie erleidet einen massiven Imageverlust.

Der Streit darüber, ob Corona-bedingte Betriebsschließungen von der Versicherung bezahlt werden müssen, löst eine Lawine von Gerichtsverfahren aus. Grund: Es muss jeweils der Einzelfall geprüft werden. Denn die Bedingungen der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) sind am Markt sehr unterschiedlich.

Im Einzelfall kommt es […] darauf an, ob dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer […] hinreichend klar ist, dass der Versicherungsschutz […] lückenhaft ist. Susanne Laufenberg, Landgericht München I

LG München: Noch keine Entscheidung

Eine Einzelfallprüfung gilt auch für vier derzeit laufende Verfahren vor dem Landgericht München I (12 O 7241/20, 12 O 7208/20, 12 O 5868/20 und 12 O 5895/20). In der mündlichen Verhandlung am 31. Juli erläuterte die Vorsitzende Richterin der 12. Zivilkammer, Susanne Laufenberg:

„Im Einzelfall kommt es daher darauf an, ob dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer einer Betriebsschließungs-Versicherung nach der Formulierung in den Versicherungs-Bedingungen hinreichend klar ist, dass der Versicherungsschutz im Verhältnis zu den Regelungen des Infektionsschutz-Gesetzes lückenhaft ist.“

Die Parteien sind nun aufgefordert, zu den Hinweisen des Gerichts Stellung zu nehmen. Entschieden haben die Richter bisher nur, dass es „unproblematisch“ ist, dass die Schließungen aufgrund einer Allgemeinverfügung oder Verordnungen des zuständigen bayerischen Ministeriums erfolgten. Ob die drei Gaststättenbesitzer und ein Kita-Betreiber nun voll von den Versicherern entschädigt werden müssen, ist somit noch offen.

Weitere „derartige“ Verfahren zum Streit um Leistungen aus der BSV wird die Kammer am 17. September verhandeln.

Urteile: Mal für, mal gegen die Kunden

In anderen Verfahren wurde hingegen sowohl für als auch gegen die Gewerbekunden entschieden. So sieht das Landgericht Mannheim (Urteil vom 29. April 2020, 11 O 66/20) Versicherungsschutz in vollem Umfang gegeben (VersicherungsJournal 20.5.2020).

Zum einen stellte es eine Betriebsschließung, die aus einer Rechtsverordnung und Allgemeinverfügung folgt, einer Einzelverfügung gleich, zum anderen dürfe ein verständiger Versicherungsnehmer davon ausgehen, dass die Versicherung Betriebsschließungen aufgrund von Covid-19 decke.

Die Bedingungen seien als dynamische Verweisung auf das Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu verstehen, die alle – auch bei nachträglichen Gesetzesänderungen – meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger umfasst.

Versicherer musste Covid-19 nicht gekannt haben

Daran ändert laut Auffassung des Landgerichts auch nicht, dass der Versicherer das Risiko von Covid-19 bei Vertragsabschluss nicht kannte und es deshalb bei der Kalkulation der Versicherungsprämie nicht berücksichtigen konnte. Dies könne nicht zu Lasten des Versicherungsnehmers gehen.

Anders haben das Landgericht Bochum und das Oberlandesgericht Hamm am 15. Juli 2020 entschieden (LG Bochum, 4 O 215/20; OLG Hamm 20 W 21/20) (30.7.2020).

Ausschlaggebend für diese Verfahren war, dass das Wort „nur“, den Versicherungsschutz auf die aufgelisteten Krankheiten und Erreger begrenzt. Das macht laut den Gerichten dem – für die Auslegung maßgeblichen – durchschnittlichen Versicherungsnehmer deutlich, dass der Versicherer nur für die benannten, vom Versicherer einschätzbaren Risiken einstehen will.

BDVM: Bedingungen des öffentlichen Versicherers relativ selten

Hans-Georg Jenssen (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Involviert ist laut dem Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler (BDVM) jeweils der gleiche Versicherer aus dem Lager der Öffentlichen Assekuranzen.

„Diese Art der Bedingungen sind aber am Markt relativ selten“, betonte Dr. Hans-Georg Jenssen, Geschäftsführender BDVM-Vorstand. Daher dürften die Entscheidungen auf keinen Fall überinterpretiert werden.

Schon Ende März 2020 hatte der BDVM in zahlreichen Schreiben an die Versicherer deutlich gemacht, dass nach seiner Rechtsauffassung vielfach aus der BSV geleistet werden müsse (30.3.2020).

„So passt zwischen die Bedingungen der Allianz und dem HDI kein Blatt“, meint Jurist Jenssen. Trotzdem sei die HDI Deutschland AG ein „Vollzahler“ und die Allianz Deutschland AG ein „Nichtzahler.“

Mindestens 80 Klagen anhängig

Laut dem Landgericht München I sind insgesamt 39 Verfahren anhängig, in denen es um Leistungen aus der BSV geht.

Die Neue Osnabrücker Zeitung hatte Anfang Juli 2020 in einer Umfrage bei zwei Dutzend Landgerichten festgestellt, dass bei den zuständigen Kammern bislang rund 80 entsprechende Klagen eingegangen sind. Unter den Klägern sind Betreiber von Cafés, Restaurants, Hotels sowie Diskotheken und Kinos. Die Streitwerte gingen bis in den sechsstelligen Bereich.

Die Zahl der Prozesse dürfte sich noch deutlich erhöhen. So schätzt etwa Professor Thomas Hartung vom Institut für Controlling, Finanz- & Risikomanagement (CFR) der Universität der Bundeswehr München, dass bis zu 40.000 BSV-Policen abgeschlossen wurden.

Lassen Sie sich keinesfalls abspeisen. Arne Podewils, MZS Rechtsanwälte GbR

Anwältin wirbt mit „guten Erfolgsaussichten“

Massiv werben mittlerweile Anwälte im Internet für eine Streitvertretung, wenn nur das Wort „Betriebsschließungs-Versicherung“ eingegeben wird. „Betriebsschließung Beratung – Klage ohne Prozesskostenrisiko“, wirbt beispielsweise die Kanzlei Wirth–Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB bei Google und verspricht“ „Wir setzen Ihre Ansprüche für Sie durch“.

Die Omni Bridgeway AG formuliert: „Prozesskosten finanzieren – Betriebsschließungs-Versicherung“. Bei einer gewonnenen Klage erhält das Unternehmen eine 20-prozentige Erfolgsbeteiligung. Neutraler ist die Kanzlei L & P Luber Pratsch Rechtsanwälte Partnerschaft unterwegs. Hier wird mit „Auswirkung der Coronakrise – Zahlungsanspruch“ aufmerksam gemacht.

Doch auf der Homepage sagt Aylin Kempf, Fachanwältin für Versicherungsrecht „Wir gehen jedenfalls weiterhin von guten Erfolgsaussichten aus, und können daher Betroffenen nur empfehlen, vor der Annahme eines Vergleichs fachanwaltlichen Rat einzuholen.“

Noch härter geht Arne Podewils, Fachanwalt für Versicherungsrecht, bei MZS Rechtsanwälte GbR zur Sache. Er erläutert: „Lassen Sie sich keinesfalls mit einem einfachen ‚Corona ist von der Police nicht gedeckt‘ abspeisen. Ihr Gegner ist kein Amateur.“

Vom Partner zum Gegner

Protestvideo (Screenshot Youtube.de)

Die Assekuranzen, die sich gerne als die Partner der Gewerbetreibenden in Szene setzen, sind nun zu ihren Widersachern mutiert. Dies zeigt auch ein satirischer Film auf dem Portal Youtube.com. Unter dem Titel „Der Wirt brennt“, wird der sogenannte bayerische Kompromiss (29.4.2020) auf Basis dessen viele Versicherer „freiwillig“ eine Leistung von 15 Prozent der versicherten BSV-Summe anbieten, scharf gegeißelt.

Gleichzeitig intensiviert die Versicherungsbranche ihre juristische Aufstellung. Stark engagiert ist hier die Kanzlei Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte Partnerschafts-Gesellschaft mbB (BLD). Mitte April hat die Kanzlei für rund 200 Mandanten zwei Webinare zum Thema BSV und Coronavirus Sars-CoV-2 veranstaltet.

BLD vertritt vor allem Assekuranzen. Für die Sach- und Betriebsunterbrechungs-Versicherung ist Professor Dr. Dirk-Carsten Günther zuständig. Er ist auch Autor des Beitrages BSV des am 30. Juli im Verlag VVW GmbH erschienenen Fachbuch „Covid 19 – Versicherungs- und haftungsrechtliche Aspekte“. Die Fronten zwischen den Kunden und den Versicherern dürften sich weiter verhärten.

Lehrstück über die Eindeutigkeit von Versicherungsleistungen

Thomas Haukje (Bild: BDVM)

Auf einen möglicherweise großen Imageverlust durch den Streit um die Leistungen aus BSV-Policen weist Professor Hartung hin. Nach seiner Einschätzung wären die finanziellen Folgen, wenn die Branche voll leisten würde, „zwar hoch, aber dennoch beherrschbar“. Doch die Realität ist anders. „Allerdings hat sich ein nicht unerhebliches Reputationsrisiko aufgetan“, so Hartung.

Der Streit entwickele sich zu einem Lehrstück über die Eindeutigkeit von Versicherungsleistungen. Damit werde die öffentliche Wahrnehmung bestärkt, dass Versicherung immer dann nicht hilft, wenn sie dringend gebraucht wird.

Auch der BDVM weist regelmäßig daraufhin, dass die Prozesslawine dem Image der Branche nachhaltigen Schaden zufügt. „Da bekleckern sich meines Erachtens die Versicherer in einer solchen schwierigen historischen Situation nicht mit Ruhm“, sagt BDVM Präsident Thomas Haukje. Der hauptberufliche Geschäftsführer der Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG ergänzt: „Es kann gut sein, dass sie bei solchen Ablehnungen das politische Berlin wachküssen“, warnt Haukje.