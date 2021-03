Betriebsschließungs-Versicherer Zurich und Mannheimer verlieren

2.3.2021 – Wieder haben zwei Versicherer den Streit gegen Gastronomen in Sachen Betriebsschließung aufgrund des Coronavirus verloren. Doch die Versicherer wollen sich nicht geschlagen geben. Gleichzeitig ist der weltgrößte Prozessfinanzierer in den Streit eingestiegen. Das Unternehmen finanziert nur Streitigkeiten, von deren Erfolgsaussichten es überzeugt ist. Ein sehr schlechtes Omen für die Versicherungsbranche.

Nachdem viele Unternehmer ihre Betriebe wegen des Corona-Lockdowns schließen mussten, haben viele auf ihre Betriebsschließungs-Policen gehofft. Doch für diesen Fall sahen sich die Versicherer oft nicht zuständig, vielfach interpretieren sie ihre Versicherungs-Bedingungen anders als ihre Kunden.

Ende 2020 hatte schon die Versicherungskammer Bayern (VKB) einen Prozess gegen den Betreiber des Augustiner-Kellers in Höhe von über einer Million Euro verloren (2.10.2020). Zudem soll die Allianz Versicherungs-AG vom Hotel Bayerischer Hof auf einen Schadenersatz von sechs Millionen Euro verklagt worden sein. Der Versicherer nahm dazu bisher keine Stellung.

Drei Bars in Düsseldorf haben pro Tag 34.000 Euro verloren

Jetzt soll die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland nach einem Urteil des Landgerichts Düsseldorf (Az.: 40 O 53/20) 764.139 Euro an einen Gastronomen zahlen.

In dem Fall geht es um drei Bars in der als Partymeile bekannten Düsseldorfer Altstadt. Die Lokale musste der Inhaber schließen, weil im März 2020 der Staat einen Lockdown verfügte, um die Bevölkerung vorbeugend gegen den Virus Sars-CoV-2 zu schützen.

Der Barbesitzer hatte seine Clubs aber bei der Zurich gegen Betriebsschließung schon in den Jahren 2017 und 2018 versichert. Er machte einen Schaden von rund 34.000 Euro pro Tag geltend. Versichert waren 75 Prozent dieser Summe.

Ausschluss nicht klar

Nach Meinung der Richter ist die in den Versicherungs-Bedingungen vorgesehene Begrenzung des Versicherungsschutzes auf bereits im Infektionsschutzgesetz (IfSG) genannte Erreger eine unangemessene Benachteiligung des Versicherten.

Auch gegenüber einem Kaufmann habe die Zurich Versicherung nicht ausreichend klar herausgestellt, dass der Versicherungsschutz für neu entstehende Krankheiten ausgeschlossen sei.

Verloren hat aktuell auch die Mannheimer Versicherung AG gegen einen Restaurantbesitzer aus Bremen. Im vorliegenden Fall sprachen die Richter dem Gastronomen über 60.000 Euro Entschädigung zu (Az.: O 131/20). Auch dessen Restaurant wurde wegen Corona im März 2020 geschlossen.

15 Prozent nicht angenommen

Nachdem der Versicherte den Schaden der Mannheimer Versicherung angezeigt hatte, bot die Assekuranz dem Betroffenen für jeden versicherten Schließungstag eine Summe von 300 Euro an. Das entspricht einer Entschädigung von 15 Prozent. Für die „abschließende Zahlung“ gab die Gesellschaft dem Kunden eine Entscheidungsfrist von zehn Werktagen.

Dieses Angebot nahm der Gastronom nicht an und konnte die Versicherung nun erfolgreich verklagen.

Maßstab für die Auslegung der Versicherungs-Bedingungen sei das Verständnis eines durchschnittlichen Versicherungsnehmers. Nach Meinung des Gerichts ist die entscheidende Klausel zu den versicherten Krankheiten und Krankheitserregern, dynamisch zu verstehen. Damit sei auch das Sars-CoV-2-Virus versichert.

Nach Einschätzung der Anwältin des Restaurantbesitzers, Dr. Tamara Knöpfel, die Fachanwältin für Bank-, Kapitalmarkt- und Versicherungsrecht ist, habe das Urteil für alle Verfahren gegen die Mannheimer Versicherung Signalwirkung. Die Versicherungs-Bedingungen „VB-BSV’09“, über die das Gericht urteilte, hätte die Assekuranz bei allen Gastronomiebetrieben verwendet.

Druck der Rückversicherer

Schwere Vorwürfe erhebt die Juristin gegen die Versicherungsbranche. Nach ihrer Erkenntnis hätten sich alle Versicherer auf Druck der Rückversicherer entschlossen, „eine Schadensübernahme infolge der Corona-Schließungen abzulehnen“ und den Hoteliers und Gastronomen ein „Hilfsangebot“ in Höhe von rund 15 Prozent der vereinbarten Tagesentschädigung, begrenzt auf 30 Tage, zu unterbreiten.

Diese Regelung wurde von einer Reihe von Versicherern offen – als bayerischer Kompromiss – kommuniziert (29.4.2020). Tatsächlich sind aber nicht alle Assekuranzen so vorgegangen. So hat eine Reihe von ihnen in vollem Umfang ohne gerichtliches Verfahren gezahlt.

Vollzahler sind Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, Basler Sachversicherungs-AG, HDI Versicherung AG, LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG und die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG.

Die Versicherer sind bereit, negative Urteile durch Vergleiche zu verhindern. Dr. Tamara Knöpfel, Rechtsanwältin

Klage bringt Vergleich

Inklusive der Kulanzleistungen der Hardliner, die auf dem 15-Prozent-Niveau erfolgen, hat die Branche laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft bisher 900 Millionen Euro geleistet.

Die Entschädigungen dürften noch steigen, wenn weitere Gerichte positiv für die Versicherten entscheiden. Nach Einschätzung von Anwältin Knöpfel würden Klagen gegen die Allianz in München und Klagen gegen die Die Haftpflichtkasse VVaG vor dem LG Darmstadt „Erfolg haben“.

Betroffene sollten daher ihre Forderungen einklagen. Knöpfel: „Die Versicherer sind bereit, negative Urteile durch Vergleiche zu verhindern“. In diesen Fällen könnten die Betroffenen mit Summen rechnen, die über dem außergerichtlich angebotenen Vergleich liegen würden, so die Juristin.

Wir sehen uns […] bestärkt, dass unsere Bedingungen […] das Covid-19-Virus nicht abdecken. Zurich Versicherung

Eine Reihe Entscheidungen zu Gunsten der Versicherer

Tatsächlich sind aber auch eine Reihe von Entscheidungen gefallen, bei denen die Richter den Versicherungsschutz durch das Corona Virus verneint haben (18.02.2021). Darauf verweist auch die Zurich Versicherung.

„Wir sehen uns durch die Entscheidung des OLG Stuttgart und der überwiegenden Zahl der Entscheidungen örtlicher Landgerichte weiterhin in unserer Rechtsauffassung bestärkt, dass unsere Bedingungen zur Betriebsschließungs-Versicherung das Covid-19-Virus nicht abdecken“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. „Wir werden daher gegen das Urteil des Landgerichts Düsseldorf in Berufung gehen.“

Die Zurich verteidigt auch vehement den „bayerischen Kompromiss“. „Wir können nur für das zahlen, was wir auch versichert haben.“ Dennoch sei man „aus gesellschaftlicher Verantwortung“ bereits im April 2020 über das vertraglich Zugesicherte hinausgegangen.

„Gemeinsam mit der Bayrischen Staatsregierung, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA), der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) und weiteren Versicherern, haben wir einen entsprechenden Vorschlag entwickelt, der bundesweit Anwendung findet“, so die Gesellschaft.

Zahlreiche Fälle beim Prozessfinanzierer

Positive Urteile von Landgerichten dürften daher noch lange nicht zu einer endgültigen Zahlung an Versicherte führen. Auch Anwältin Knöpfle rechnet fest damit, dass die Mannheimer Versicherung in Berufung gehen wird. Die Juristin vertritt derzeit 20 Hoteliers- und Gastronomen gegen verschiedene Versicherer.

Wie der Mega-Streit, der bundesweit Hunderte von Gerichten beschäftigt, ausgehen wird, ist daher noch ungewiss. Doch es gibt Indizien, aus denen Betroffene Hoffnung für ihren Fall schöpfen können. Dazu gehört der Einstieg des Prozessfinanzierers Omni Bridgeway AG in den Streit um die Betriebsschließungs-Versicherung.

Das Engagement des „weltweit größten“ Unternehmens dieser Art zeigt nach Ansicht von Dr. Knut Pilz, Fachanwalt für Versicherungsrecht von der Kanzlei Pilz Wesser & Partner Rechtsanwälte mbB, dass die Erfolgsaussichten vielfach als „gut“ eingeschätzt werden könnten.

Die meisten der von uns finanzierten Verfahren stehen noch am Anfang. Omni Bridgeway

Versicherungsnehmer zahlen im Erfolgsfalle 25 bis 30 Prozent Erfolgshonorar

Omni Bridgeway bestätigt auf Anfrage, dass „zahlreiche“ BSV-Fälle sowohl außergerichtlich als auch im Klageverfahren finanziert werden. „Gerichtliche Urteile haben wir in diesen Fällen noch nicht erstritten, da die meisten der von uns finanzierten Verfahren noch am Anfang der gerichtlichen Durchsetzung stehen“, so eine Sprecherin.

Auch der Prozessfinanzierer bestätigt, dass über den Weg der Klage Vergleiche erzielt werden können.

Spezialisierte Rechtsanwälte sind eingebunden

Das Unternehmen kooperiert mit mehreren spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien, wie Wirth–Rechtsanwälte Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB. „Die Fälle werden in der Kanzlei auf die Eignung für eine Prozessfinanzierung geprüft.“ Dazu hat Omni Bridgeway Kriterien erarbeitet.

Die Zusammenarbeit sei ein Gewinn für alle Beteiligten. Der Mandant könne risikofrei gegen die Versicherung vorgehen, die Kanzlei Wirth könne Mandate bearbeiten, die aufgrund von fehlender Liquidität nicht zur Klage gekommen wären und der Prozessfinanzierer erhalte neue Kunden.

Für die Finanzierung der Klagen verlangt Omni Bridgeway 25 Prozent Erfolgshonorar, wenn das Verfahren in zwei Jahren abgeschlossen wird. Dauert es länger, werden 30 Prozent fällig. Sonderkonditionen gibt es, wenn die Streitigkeiten in den Millionenbereich gehen.