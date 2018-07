Berufsgenossenschaft: erfolgreiche Klage nach Fehlentscheidung

17.7.2018 – Lebt ein Anspruch auf Zahlung einer Verletztenrente durch die Berufsgenossenschaft nach einer wegen einer anderen Verletzung gezahlten Kapitalabfindung wieder auf, müssen die bis dahin angefallenen jährlichen Rentenerhöhungen zugunsten des Versicherten berücksichtigt werden. Das hat das Sozialgericht Düsseldorf mit einem am 11. Juli veröffentlichten Urteil vom 8. Mai 2018 entschieden (S 1 U 162/17).

Geklagt hatte ein Profisportler, der in den Jahren 1985 und 2001 aufgrund von Arbeitsunfällen eine Minderung seiner Erwerbstätigkeit von jeweils zehn Prozent erlitten hatte.

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft gewährte ihm daraufhin eine Rente auf unbestimmte Zeit. Der Kläger nutzte jedoch die Möglichkeit, sich statt der Rente eine Kapitalabfindung auszahlen zu lassen. In seinem Fall betrug diese rund 46.000 Euro.

Wiederaufleben des Rentenanspruchs

Nach weiteren Arbeitsunfällen, die er in der Folgezeit erlitt, galt der Kläger als Schwerverletzter. Das führte zu einem Wiederaufleben seines Rentenanspruchs. Bei dessen Bemessung rechnete der gesetzliche Unfallversicherer die seinerzeit gezahlte Kapitalabfindung auf die aktuelle Rente an. Zugunsten des Klägers ausgenommen wurde allerdings jener Betrag, den er ohne die Kapitalabfindung in der Zwischenzeit an Rente erhalten hätte.

Das reichte ihm jedoch nicht aus. Der Kläger war der Ansicht, dass die Berufsgenossenschaft auch die Rentenerhöhungen, welche seit Zahlung der Abfindung stattgefunden haben, zu berücksichtigen habe. Denn dann sei der Betrag, der auf seine jetzige Rente anzurechnen ist, geringer mit der Folge, dass ihm ein höherer Betrag ausgezahlt werden müsse.

Die Sache mit der Anpassung

Dieser Argumentation schloss sich das Düsseldorfer Sozialgericht an. Es gab der Klage des Mannes gegen den gesetzlichen Unfallversicherer statt.

In der Begründung seines Urteils betonte das Gericht, der Gesetzgeber sei davon ausgegangen, dass Schwerverletzte auf eine monatliche Rente angewiesen seien. Denn sie könnten in der Regel nicht ohne Weiteres einer Erwerbstätigkeit nachgehen.

Aus diesem Grund habe der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, dass auch in dem Fall, dass zuvor wegen anderer Verletzungen eine Abfindung gezahlt worden ist, der Anspruch auf Zahlung einer Rente – wird der Status des Schwerverletzten erreicht – wieder auflebt.

Bei Neuberechnung berücksichtigen

Bei Berechnung der Rente muss der Kläger nach Ansicht des Gerichts folglich so gestellt werden, als hätte er statt der Kapitalabfindung die ursprünglich bewilligte laufende Rente erhalten. Das aber heißt, dass seine Rente bei dieser Betrachtungsweise jährlich angepasst worden wäre. Dies müsse bei der Neuberechnung, wie von dem Kläger gefordert, berücksichtigt werden.

Dass es dem Kläger mit der Kapitalabfindung möglich gewesen war, Kapitalzinsen zu erwirtschaften, führt nach Meinung der Richter zu keinem anderen Ergebnis. Denn Rentenerhöhungen und Kapitalzinsen seien nicht miteinander vergleichbar. Die jährliche Rentenerhöhung orientiere sich nämlich an der Einkommenssituation der Gesamtheit aller Arbeitnehmer in Deutschland.