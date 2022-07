„Bernd“ war Wendepunkt für die Hochwasserversicherung in Deutschland

14.7.2022 – Nach Berechnungen der Swiss Re hat die Hochwasserkatastrophe hierzulande Kosten in Höhe von rund 33 Milliarden Euro verursacht. Manager Frank Reichelt sieht in der Flut einen Wendepunkt und fordert eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Staat. Zurich-Vorstand Horst Nussbaumer warnt davor, die komplexe Realität des Extremwetterereignisses zu verkennen. Eine Studie der R+V zeigt, dass in Deutschland die Furcht vor Naturkatastrophen seit „Bernd“ außergewöhnlich hoch ist.

Die durch das Unwettertief „Bernd“ ausgelöste Hochwasserkatastrophe (VersicherungsJournal Archiv) jährt sich mit dem heutigen Tag. In Westeuropa starben mehr als 230 Menschen, die meisten davon in Deutschland. Hier waren 190 Todesopfer zu beklagen, davon allein 134 im Ahrtal.

Schwerstes hierzulande jemals gemessenes Hochwasser

Gemessen an den wirtschaftlichen Schäden bewirkte das Extremwetterereignis dem Swiss Re-Institut zufolge das mit Abstand schwerste Hochwasser, das sich jemals in Deutschland ereignet hat. Die Einrichtung legte am Mittwoch aktuelle Zahlen vor. Demnach verursachten die Wassermassen hierzulande Kosten in Höhe von rund 33,09 Milliarden Euro.

Der Gesamtschaden, der auch die Folgen in anderen Länder berücksichtigt, liegt bei mehr als 39,86 Milliarden Euro. Davon schlugen 12,96 Milliarden Euro für die Versicherungswirtschaft zu Buche. Dies entspricht fast zehn Prozent der gesamten Nichtleben-Prämien, die im Vorjahr in Deutschland eingenommen wurden, so die Wissenschaftler.

Deutschland ist anfällig für Extremwetterereignisse

Ihre Einschätzungen zur Gefahrenlage und Absicherung sind düster: Deutschland ist anfällig für Überschwemmungen und Stürme, die oft auch Hagel mit sich bringen, heißt es. Während die Versicherungsdeckung für Wind relativ hoch sei, bestehe im Hinblick auf Überschwemmungen eine deutliche Deckungslücke.

Die Experten haben die größten Naturkatastrophen der vergangenen zehn Jahre betrachtet. Die Differenz zwischen wirtschaftlichen und versicherten Schäden liegt nach ihren Berechnungen für den Zeitraum von 2011 bis 2021 bei zusammen 58 Prozent. Die Deckungslücke für das vergangene Jahr weisen sie mit 71 Prozent aus.

Versicherungslücken der größten Naturkatastrophen in Deutschland; Quellen: Axco Insurance Information Services und Swiss Re Institute

Deckungslücke von 60 Prozent nicht akzeptabel

„Das Jahr 2021 war ein Wendepunkt für die Hochwasserversicherung in Deutschland, wo Privathäuser und das Eigentum von Unternehmen und öffentlicher Hand immer noch massiv unterversichert sind“, kommentiert Frank Reichelt, Head Northern, Central & Eastern Europe bei Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland, die Zahlen.

Versicherer und Staat müssten künftig noch stärker zusammenarbeiten, indem sie innovative Versicherungslösungen entwickeln und in nachhaltige Infrastrukturprojekte investieren. Eine Deckungslücke von fast 60 Prozent sei im wirtschaftsstärksten Land Europas einfach nicht akzeptabel, so Reichelt.

Katastrophe war keineswegs allein Folge des Klimawandels

Horst Nussbaumer (Archivbild: Lier)

„Wer die Katastrophe allein auf ein unvorhersehbares Extremwetterereignis infolge des Klimawandels reduziert, gegen dessen Folgen man machtlos ist, verkennt die komplexe Realität“, sagt Horst Nussbaumer, Vorstandsmitglied der Zurich Gruppe Deutschland. Der Manager ist für das Schadenressort des Versicherers verantwortlich.

Sein Unternehmen hat die Ursachen der Flut im Rahmen des Zurich Flood Resilience Program analysiert. Die Ergebnisse wurden im Bericht „PERC. Ereignisanalyse Hochwasser ‚Bernd‘“(PDF, 5,8 MB) zusammengefasst, der kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellt wurde (24.6.2022).

„Die Studie zeigt, dass ein unzureichendes Hochwasserverständnis, eine problematische Wiederaufbaustruktur sowie ungenügende Maßnahmen zur Risikoreduktion im Vorfeld einen entscheidenden Teil an der Katastrophe tragen“, berichtet Nussbaumer.

Ohne Zweifel ist Prävention nach wie vor der beste Weg. Horst Nussbaumer, Vorstandsmitglied der Zurich

Flut im vergangenen Jahr war kein Worst-Case-Szenario

„Bernd“ sei keineswegs die historisch größte Katastrophe, kein Worst-Case-Szenario gewesen. Es sei nachweisbar, dass es in der Vergangenheit, beispielsweise im Jahr 1910, sogar höhere Pegelstände gegeben habe. „Nur geraten Extremwetterereignisse offenbar zu schnell in Vergessenheit“, so der Zurich-Vorstand.

Die historischen Erfahrungen müssten konsequenter in Bebauungs- und Flächennutzungspläne einfließen. „Ohne Zweifel ist Prävention nach wie vor der beste Weg, denn in den letzten einhundert Jahren wurden immer mehr Flächen versiegelt und die Bebauung rückte an vielen Orten dichter an den Flusslauf. Die entsprechenden Risiken müssen stärker Beachtung finden“, fordert er.

Knapp drei Viertel der Schäden konnten vollständig reguliert werden Gothaer Allgemeine

Gothaer: Nahezu jeder Schaden ist komplex

Viele Versicherungs-Unternehmen ziehen gegenwärtig mit Blick auf die eigenen Zahlen und Maßnahmen Bilanz. Einige müssen neue Rekord-Schadensummen melden (8.7.2022, 15.6.2022, 6.4.2022).

„Im Schulterschluss mit unseren Schadenregulierern und Vertriebspartnern vor Ort haben wir bereits rund 310 Millionen Euro an unsere Kundinnen und Kunden ausgezahlt, insgesamt rechnen wir mit einem Schadenvolumen von circa 530 Millionen Euro. Damit konnten knapp drei Viertel der Schäden vollständig bewertet und reguliert werden“, berichtete zuletzt die Gothaer Allgemeine Versicherung AG.

Die Bearbeitungsdauer sei jeweils stark von äußeren Faktoren wie der Verfügbarkeit von Handwerkern und Baumaterial abhängig, heißt es. Ein weiterer Faktor sei die Klärung, ob sich die Grundstücke für einen Wiederaufbau des Hauses eignen. Nahezu jeder Schaden sei komplex und stelle nicht nur Kunden, sondern auch Sachverständige und Regulierungsbeauftragte vor große Herausforderungen.

Aus dem aufgelegten Hilfsfonds für soziale Projekte, der über ein Volumen von 500.000 Euro verfügte, wurden bisher Mittel im Umfang von rund 300.000 Euro bereitgestellt. Zudem habe man mit kleineren Maßnahmen wie einem Foodtruck, der warme Mahlzeiten verteilte, unterstützt. Menschen aus den Katastrophengebieten erhalten bei psychischen Problemen nach wie vor über den Mental-Kompass Hilfe.

Wir hätten erwartet, dass die Umweltängste […] an Bedeutung verlieren. Grischa Brower-Rabinowitsch, R+V

Furcht vor Naturkatastrophen außergewöhnlich hoch

Tief „Bernd“ hat sich indessen ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt. Die Langezeitstudie „Die Ängste der Deutschen“ der R+V Versicherungen zeigt, dass auch ein Jahr nach der Katstrophe die Umweltängste außergewöhnlich hoch sind.

Für die nach eignen Angaben repräsentative Erhebung wurden 1.000 Personen online befragt. Die Umfrage wurde vom 27. Juni bis zum 1. Juli durchgeführt.

Das Ergebnis: 60 Prozent fürchten sich vor immer häufigeren Naturkatastrophen. Dieser Wert wurde nur zweimal in den 30 Jahren der Studie übertroffen, so die Autoren. Dies sei direkt nach der Flut im vergangenen Jahr (69 Prozent) sowie 2010 nach dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull in Island und der Ölpest im Golf von Mexiko (64 Prozent) der Fall gewesen.

Auffällig sei, dass derzeit alle Werte rund 20 Prozentpunkte höher ausfallen als unmittelbar vor „Bernd“. Zudem seien die Ergebnisse angesichts der aktuellen Nachrichtenlage bemerkenswert. „Wir hätten erwartet, dass die Umweltängste durch den Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die drohende Gas-Krise an Bedeutung verlieren“, sagt Studienleiter Grischa Brower-Rabinowitsch.