Beitragsrückstand: PKV-Anbieter muss zu Tarifwechsel beraten

18.6.2019 – Erfährt ein privater Krankenversicherer während des Ruhens eines Vertrages vom Eintritt der finanziellen Hilfebedürftigkeit seines Kunden, kann er dazu verpflichtet sein, den Versicherten unaufgefordert über die Möglichkeit des Wechsels in den Basistarif zu beraten. Das hat das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht mit Urteil vom 7. Februar 2019 entschieden (16 U 82/18).

Der Beklagte hatte bei dem klagenden Krankenversicherer eine private Krankenversicherung (PKV) zum Volltarif abgeschlossen. Er geriet wegen einer Zahlungsunfähigkeit unter rechtliche Betreuung.

Aufgrund von Beitragsrückständen kam der Vertrag nach Mahnungen zum Ruhen. Der Versicherte wurde in den Notlagentarif eingestuft.

Die dafür fälligen Beiträge für den Zeitraum Januar 2014 bis November 2015 zahlte der Beklagte nicht. Der zuständige Sozialleistungsträger überwies schließlich an das Versicherungs-Unternehmen rund 4.330 Euro als Zuschuss für die Krankenversicherungs-Beiträge und zwar für die Monate Dezember 2015 bis Dezember 2016.

Erfolglose Klage

Als Reaktion darauf übersandte der PKV-Anbieter dem Betreuer des Versicherten einen Versicherungsschein, der ein Wiederaufleben des Vertrages im Ursprungstarif vorsah. Mit Eintritt der Hilfebedürftigkeit gemäß § 193 Absatz 6 Satz 5 VVG habe das Ruhen des Vertrages geendet, so seine Begründung. Der Versicherte sei daher wieder in den Ausgangstarif einzustufen, in dem er vor der Einstufung in den Notlagentarif versichert gewesen war.

Der Versicherer klagte gleichzeitig die rückständigen Beiträge aus den Jahren 2014 und 2015 in Höhe von etwas mehr als 5.000 Euro ein. Ohne Erfolg: Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hielt die Klage ebenso wie bereits die Vorinstanz für unbegründet.

Schadenersatzanspruch

Nach Ansicht der Richter steht dem Versicherten ein Schadenersatzanspruch gemäß § 6 Absatz 5 VVG zu. Dieser sei dem Anspruch des Versicherers auf Zahlung der rückständigen Prämien, die über die Höhe des halbierten Basistarifs hinausgehen, entgegenzusetzen.

Denn gemäß Absatz 4 des Gesetzes bestehe auch nach Abschluss eines Vertrages eine Beratungspflicht durch das Versicherungs-Unternehmen. Das gelte zumindest dann, wenn für den PKV-Anbieter erkennbar ist, ein Anlass zur Nachfrage und Beratung des Versicherungsnehmers besteht.

Pflicht zur Information

In dem entschiedenen Fall habe der Versicherer den Ursprungstarif trotz des umfangreichen Leistungsspektrums nicht ohne Weiteres wieder aufleben lassen dürfen. Angesichts der finanziellen Situation seines Kunden habe er nämlich kein Interesse daran unterstellen dürfen, dass der Tarif fortgesetzt wird.

Die Gesellschaft sei vielmehr dazu verpflichtet gewesen, den Versicherten darauf hinzuweisen, dass er in den Basistarif hätte wechseln können, auch wenn dies für ihn mit Nachteilen verbunden wäre. Denn das wäre andererseits mit dem Vorteil verbunden gewesen, dass der Sozialversicherungs-Träger die Beiträge voll übernommen hätte.

Nicht entsprechend beraten

All das habe der Versicherer deutlich besser gewusst als sein Kunde. Er wäre nach Ansicht der Richter daher dazu verpflichtet gewesen, ihn entsprechend aufzuklären.

„Unter einer infolge Hilfebedürftigkeit erfolgten Anpassung des Vertrages kann ein durchschnittlich verständiger Versicherungsnehmer auch und gerade verstehen, dass der Versicherer den Umstand des Sozialleistungsbezuges bei der Beitragserhebung berücksichtigt, indem eine für den Versicherungsnehmer möglichst kostengünstige Beitragsgestaltung erfolgt“, heißt es dazu in der Urteilsbegründung.

Da der Versicherte nachweislich nicht entsprechend beraten wurde, wurde die Klage des PKV-Anbieters als unbegründet zurückgewiesen.