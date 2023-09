Beitragsbemessungsgrenzen sollen auch 2024 kräftig steigen

7.9.2023 – Die Beitragsbemessungs-Grenze in der allgemeinen Rentenversicherung steigt 2024 auf jährlich 90.600 Euro in den alten und 89.400 Euro in den neuen Bundesländern. Für die gesetzliche Krankenversicherung gilt dann eine BBG von 62.100 Euro im Jahr, die Versicherungspflicht-Grenze wächst auf 69.300 Euro. Dies berichtet Tagesschau.de unter Berufung auf Daten des Nachrichtenportals The Pioneer.

Die Sozialversicherungs-Grenzwerte steigen auch im kommenden Jahr an, und zwar deutlich. Dies berichtet die Onlineausgabe der Tagesschau unter Berufung auf Informationen des Nachrichtenportals The Pioneer.

Versicherungspflichtgrenze in der GKV steigt

Im Jahr 2024 steigt die bundesweit einheitliche Versicherungspflicht-Grenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und in der gesetzlichen Pflegeversicherung um jährlich 2.700 Euro auf 69.300 Euro. Das Entspricht einem Zuwachs um 4,1 Prozent.

Im laufenden Jahr war es um 2.250 Euro beziehungsweise 3,5 Prozent nach oben gegangen (VersicherungsJournal 9.9.2022, 13.10.2022). Im Jahr davor waren viele der Rechengrößen ausnahmsweise nicht erhöht und teilweise sogar gesenkt worden (9.9.2021).

Wechsel in die PKV wird erschwert

Damit wird der Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV) erst ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von 5.775 (2023: 5.550) Euro möglich. Der Zugang zur PKV wird hier also weiter erschwert. Was beim Überschreiten dieser Grenze zu beachten ist, um tatsächlich in die private Krankenversicherung wechseln zu können, hat der Versicherungsmakler Sven Hennig in einem Blogbeitrag erläutert (Medienspiegel 5.9.2019).

Auch die ebenfalls bundesweit einheitliche Beitragsbemessungs-Grenze in der GKV steigt, und zwar um jährlich 2.250 Euro auf 62.100 Euro (plus 3,8 Prozent). Monatlich geht es um 187,50 Euro auf 5.175 Euro nach oben. Über diesen Grenzbetrag hinausgehende Einkünfte sind beitragsfrei.

BBG in der Rentenversicherung erhöht sich deutlich

In der allgemeinen Rentenversicherung und in der Arbeitslosen-Versicherung steigt den Medienberichten zufolge die BBG in den alten Bundesländern von 7.300 Euro auf 7.550 Euro im Monat beziehungsweise von 87.600 Euro auf 90.600 im Jahr.

In den neuen Ländern soll die BBG von 7.100 Euro auf 7.450 im Monat beziehungsweise von 85.200 Euro auf 89.400 im Jahr steigen. Die Erhöhungen fallen mit 3,4 Prozent (West) beziehungsweise 4,9 Prozent (Ost) etwas niedriger aus als im laufenden Jahr.

Rechengrößen der Sozialversicherung 2024 in Euro Jahr* Monat* Versicherungspflicht-Grenze Kranken- und Pflegeversicherung 69.300 (66.600) 5.775 (5.550) Beitragsbemessungs-Grenze Kranken- und Pflegeversicherung 62.100 (59.850) 5.175 (4.987,50) Beitragsbemessungs-Grenze allgemeine Rentenversicherung und Arbeitslosen-Versicherung West 90.600 (87.600) 7.550 (7.300) Beitragsbemessungs-Grenze allgemeine Rentenversicherung und Arbeitslosen-Versicherung Ost 89.400 (85.200) 7.450 (7.100)

Verabschiedung durch Bundeskabinett im Oktober

Den Entwurf der „Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2024 (Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2023)“ hatte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bei Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht. Der Entwurf wird erfahrungsgemäß im Oktober vom Bundeskabinett verabschiedet werden. Anschließend muss noch der Bundesrat zustimmen.

Weitere Informationen, wie etwa zur Bezugsgröße in der Sozialversicherung oder zum vorläufigen sogenannten Durchschnittsentgelt in der gesetzlichen Rentenversicherung, liegen noch nicht vor. Darüber wird die die Redaktion zu einem späteren Zeitpunkt separat berichten.