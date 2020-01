BdV: Lebensversicherungsbranche ist endgültig am Ende

17.1.2020 – Seit Jahren ist der Bund der Versicherten Hauptkritiker der Lebensversicherer in Deutschland. Es gäbe keine Lösung für eine Erneuerung. „Das Stehaufmännchen ist am Boden“, so die Verbraucherschützer.

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) rechnet damit, dass noch in diesem Jahr einige Pensionskassen „in Schieflage“ geraten. Für die Lebensversicherung prognostizieren die Verbraucherschützer dies für 2021. „Wir gehen davon aus, dass die betroffenen Versicherer ihre Garantieverpflichtungen nicht mehr erfüllen können“, sagte BdV-Sprecher Axel Kleinlein anlässlich eines Presseseminars.

Die 2018 eingeführte Streckung der Einzahlungen in die Zinszusatzreserve (ZZR), ist nach Einschätzung von Kleinlein nicht mehr ausreichend.

„Wir werten seit Jahren gemeinsam mit dem Versicherungsökonom Carsten Zielke die Solvenzberichte der Versicherer aus. Aktuell sind wir zum Schluss gekommen, dass das Modell der Lebensversicherung aufgrund des langanhaltenden Zins-Tals nicht mehr nachhaltig ist“, sagte Kleinlein (VersicherungsJournal 25.9.2019).

Bafin werde Garantie kürzen

Er befürchtet, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) schon im nächsten Jahr gezwungen sein wird, Garantien „zusammenzustreichen“, um einen Kollaps einzelner Unternehmen zu verhindern. Keine Angaben machte Kleinlein dazu, wie viele Unternehmen betroffen wären. Hier sei auch die Zinsentwicklung in diesem Jahr ausschlaggebend.

„Sicher ist, dass 2021 mehr als null und weniger als 50 Unternehmen in Schieflage geraten werden“, so der Verbraucherschützer. Nach Meinung von Kleinlein müsste die Branche massiv Vertriebskosten senken. Zudem müssten Assekuranzen mit geringer Solvenz ihre Lebensversicherer mit Eigenmitteln stützen.

Dass die Risiken einzelnen Marktteilnehmer steigen und damit die Intensität ihrer Beaufsichtigung, hat gestern auch der Bafin-Präsident Felix Hufeld im Rahmen des Neujahrsempfangs seiner Behörde betont. Für Lebensversicherer und Pensionskassen werde es immer schwieriger, die an ihre Kunden gegebenen Versprechen einzuhalten (17.1.2020).

Versicherer müssten massiv Kosten senken

Kleinlein: „Die Luft wird jeden Tag dünner“. Die gesetzliche Begrenzung der Abschlussprovision wäre nach Meinung von Kleinlein ein Mittel, um die Kosten massiv zu senken. „Für diese Maßnahme sehe ich derzeit aber keinerlei politischen Willen“, so Kleinlein. Gegenüber dem BdV zeigten sich die Lebensversicherer nicht kooperationsbereit.

Massive Kritik äußert der BdV auch am derzeitigen System der Überschussbeteiligung. So würden durch die ZZR alle Kunden benachteiligt, die ihre Versicherung kündigen. Diese Reserve erleichtere es den Unternehmen, die Garantiezinsen zu erzielen. Das komme jedoch nicht den Kunden direkt zugute. Kleinlein bestätigt aber, dass etwa ein Auskehren an kündigende Kunden den Druck auf die Lebensversicherungen noch mehr erhöhen würde.

Kritik äußert der BdV auch daran, dass sogenannte Schlussgewinne unsicher sind. Hier gäbe es für die Lebensversicherer einen sehr großen Spielraum, diese Leistungen von einem Jahr zum anderen massiv zu verändern. „Versicherer könnten daher mit hohen Schlussüberschüssen werben, die dann doch nicht eintreffen“, warnt Kleinlein.

Kunden finanzieren indirekt Aktionäre

Das System würde den Versicherern zudem erlauben, über den Reservetopf „Freie Rückstellung für Beitrags-Rückerstattungen“, Eigenmittel zu ersetzen. Daher seien die Versicherer daran interessiert, diesen Topf stark zu bestücken. „So können sie Eigenmittel einsparen“, behauptet Kleinlein. Damit würden die Kunden mit ihren Beiträgen indirekt Dividenden für Aktionäre finanzieren.

In einer komplexen Übersicht zur Überschussbeteiligung macht der BdV aber auch deutlich, dass die Lebensversicherer gesetzlich verpflichtet sind, die meisten Gewinne an ihre Kunden wieder auszuschütten. Nach der sogenannten „Mindestzuführung“ müssen 90 Prozent des „Überzinses“, der etwa bei der Auflösung von „stillen Reserven“ entsteht, wieder ausgekehrt werden.

Das gilt in gleiche Höhe auch für Risikogewinne. Sie entstehen bei Rentenverträgen beispielsweise dann, wenn die Kunden früher versterben als kalkuliert. Die Kostengewinne müssen hingegen nur zu 50 Prozent an die Kunden zurückgegeben werden.