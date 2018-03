Barmenia BU-Versicherung mit echtem Alleinstellungsmerkmal

27.3.2018 – Die Barmenia Lebensversicherung hat ihre Berufsunfähigkeits-Versicherung „SoloBu“ mit einer Arbeitsunfähigkeitsklausel ausgestattet. Als besonderes Merkmal weist die Klausel auf, dass für 18 Monate pro Leistungsfall und nicht insgesamt begrenzt geleistet wird. Im Bereich Beitragsstundung bietet der Tarif die Möglichkeit, Beiträge, die nicht bezahlt wurden, verrechnen zu lassen und die Leistung entsprechend herabzusetzen. Ebenfalls ist es möglich, nachzuzahlende Beiträge auf die gesamte Restlaufzeit umzulegen. Das Bedingungswerk zeichnet sich durch Transparenz aus, bietet dem Leser aber auch einige Hürden, meint Makler Philip Wenzel in einem Gastbeitrag.

In der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung ist es immer schwerer zu bestimmen, wer nun in den Kreis der besten Tarife am Markt zu zählen ist und wer nicht. Lassen wir zur Bestimmung jeden für den Kunden relevanten Punkt, den eine gute Absicherung benötigt, zu, wäre der Kreis nicht unbedingt exklusiv.

Philip Wenzel (Bild: privat)

Würden wir zur Bestimmung nicht die Relevanz der einzelnen Aspekte gewichten und addierten einfach die neu hinzugekommenen kundenfreundlichen Bedingungspunkte, ließe sich je nach Auswahl der Punkte wieder ein Sieger ernennen. Je mehr Punkte wir nehmen würden, desto ausgeglichener würde es aber wieder an der Spitze werden.

Neue AU-Klausel

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. hat nun ihre „SoloBU“-Versicherung gegenüber der früheren Version (VersicherungsJournal 24.3.2015) um eine sogenannte Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Klausel erweitert, die schon bei einer Krankschreibung von mindestens sechs Monaten leistet. In seinen Marketingunterlagen behauptet der Versicherer, dass es die beste AU-Klausel am Markt ist. Das muss selbstverständlich überprüft werden.

Doch zunächst ist festzustellen, dass die Allgemeinen Versicherungs-Bedingungen (AVB) der Barmenia insgesamt im Marktvergleich durchaus bestehen können. Der Versicherer macht darin einen wichtigen Schritt in Richtung Transparenz – zieht aber leider das Standbein nicht konsequent nach.

In den Bedingungen finden sich viele wichtige Klarstellungen, die dem Experten unnötig vorkommen mögen, aber dem Kunden durchaus hilfreich sein können (sollte er die AVB aus Versehen tatsächlich lesen).

Da wäre zum Beispiel der Hinweis, dass die Erhöhungen aus der Leistungsdynamik bei Wiederaufnahme der Beitragszahlung entfallen oder dass bei einer Leistung wegen Krankschreibung eine weitere Krankschreibung nicht zu einer Verdopplung der Leistung führt. Beides erscheint dem Fachmann logisch, aber den Laien bewahrt es vor einer möglichen Enttäuschung.

Hürden beim Lesen

Dieser transparenten Darstellung der eigenen Leistungsfähigkeit steht entgegen, dass die Barmenia mit relativ vielen Verweisen auf weitere Paragrafen innerhalb der Bedingungen verweist. Wer also alles verstehen will, muss bereit sein, vom § 3 zum § 8 zu springen und dann wieder zurück.

Selbst dem professionellen Leser drängt sich hier manchmal der Wunsch auf, es möge schon nichts Schlimmes in dem anderen Paragrafen stehen, das man nicht verpassen darf – und man erinnere sich möglichst noch an den Verweis, wenn man später an die Stelle gelangt. Wie mag es da dem Laien gehen?

Hier sollte die Barmenia nachbessern und zumindest zum schnelleren Verständnis andeuten, worum es in dem Paragrafen geht, auf den verwiesen wird. Denn „Unser Recht auf Nachprüfung gilt entsprechend“ ist verständlicher als „Paragraf sowieso gilt entsprechend“.

Möglichkeit der Beitragsstundung

Was inhaltlich im Kundensinne zu begrüßen ist, sind die Möglichkeiten zur Beitragsstundung. Für gewöhnlich hat der Kunde ja die Möglichkeit, seine Beitragszahlung bei vollem Schutz für eine gewisse Zeit auszusetzen, wenn er dann die gestundeten Beiträge als Ganzes oder innerhalb von zwölf oder 24 Monaten zurückzahlt.

Wer aber finanzielle Probleme hat und deswegen sich die Beiträge zur BU-Versicherung nicht leisten kann, wird in vielen Fällen zu einem späteren Zeitpunkt auch nicht das Geld haben, für zwölf Monate die doppelten Beiträge zu zahlen.

Die Barmenia bietet hier die Möglichkeit, die Beiträge, die nicht bezahlt wurden, verrechnen zu lassen und die Leistung entsprechend herabzusetzen. Das kann, abhängig von der finanziellen Situation und Perspektive des Versicherten, eine gute Lösung sein. Zwar ist eine niedrige BU-Leistung keine perfekte Lösung, aber es ist doch viel besser als keine BU-Versicherung, weil sich der Versicherte die Zahlung gestundeter Beiträge nicht leisten kann.

Ebenfalls sehr gut ist die in den Bedingungen vorgesehene Möglichkeit, die nachzuzahlenden Beiträge auf die gesamte Restlaufzeit umzulegen. Das dürfte vor allem bei jungen Kunden eine eher mäßige Mehrbelastung darstellen.

Leistung bei Krankschreibung von zwei Monaten

Die AU-Klausel leistet bereits nach vier Monaten, wenn der Versicherte eine Krankschreibung für die folgenden zwei Monate nachweisen kann. Das reicht aber nicht aus, um – wie geschehen – zu behaupten, dass das die beste Klausel am Markt sei. Es gibt mindestens zwei Marktteilnehmer, die das ähnlich oder kundenfreundlicher geregelt haben.

Auch verzichtet die Barmenia auf die Leistungsprüfung auf Berufsunfähigkeit, wenn man Leistung aus der AU-Klausel beantragt. Doch hier gibt es schon neun Marktteilnehmer, die das ebenso kundenfreundlich gestaltet haben. Der Verzicht ist demnach gut, reicht aber ebenfalls nicht aus, um sich zur besten Klausel erklären.

Unbegrenzte Leistung bei Krankschreibung

Was ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist: Die „SoloBU“ leistet für 18 Monate pro Leistungsfall und nicht insgesamt begrenzt. Zwischen zwei Leistungsfällen müssen allerdings mindestens drei Monate liegen, die der Versicherte auch gesund war.

Das ist auf dem Blatt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Wettbewerb – und es zeigt auch, dass es wohl wieder zurück auf den Anfang geht. Der erste Versicherer mit einer AU-Klausel leistete nämlich unbegrenzt und heute wiederum haben sich die Klauseln von einer Leistungsdauer von 18 auf 36 Monate gesteigert.

Sofern die Regelung der Barmenia nicht zu signifikant mehr Leistungsfällen führt, dürfte es also wieder in Richtung unbegrenzte Leistung bei Krankschreibung gehen. Dann geht dem Versicherer allerdings der Vorteil abhanden, dass die Rückstellungen bei Arbeitsunfähigkeit nur für 18 beziehungsweise 24 oder 36 Monate gebildet werden müssten.

Ebenso bleibt abzuwarten, inwiefern diese Bedingung mit § 173 VVG vereinbar ist. Und weil der Verfasser dieser Zeilen transparenter sein möchte: Das Anerkenntnis der Leistungspflicht darf nur einmalig befristet werden.

Aufschluss zu Top-Tarifen

Unter dem Strich betrachtet schließt die Barmenia mit dem verbesserten Tarif offensichtlich zu den Top-Tarifen am Markt auf. Ob mehrmals 18 Monate Leistung wegen Krankschreibung besser sind als insgesamt 36 Monate, werden zukünftige Fälle zeigen müssen.

Der 38-jährige Bürokaufmann zahlt für 1.000 Euro Rente bis zum Endalter 67 Jahre bei einem Prozent Leistungsdynamik 92,58 Euro (brutto 132,27 Euro) im Monat. Der Mechatroniker ist in der gleichen Berufsgruppe und zahlt deshalb das Gleiche.