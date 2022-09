Autoversicherer weiten Leistungen aus

29.9.2022 – OCC hat zum Herbst sein Produktportfolio um besondere Risiken erweitert. Ergo bewirbt den neuen Kfz-Tarif mit einer „ausgezeichneten digitalen Schadenbearbeitung“. Die Itzehoer hat unter anderem den Schadenersatz für Akkus erhöht. Auch die Direktvertriebstochter Admiraldirekt legt Wert auf E-Fahrzeuge.

Die Reparaturkosten-Versicherung der OCC Assekuradeur GmbH ersetzt den Besitzern von Oldtimern jährlich bis zu 10.000 Euro bei anfallenden Reparaturen.

Zudem hat der Assekuradeur für Oldtimer-Versicherungen in der DACH-Region sein Angebot um eine Handel- und Handwerkversicherung für Kfz-Betriebe, die auch wertvolle Oldtimer und Youngtimer reparieren, erweitert. Diese Fahrzeuge sind bei herkömmlichen Versicherungen oft ausgeschlossen, falls es zu Schadenfällen in der Werkstattobhut kommt.

OCC versichert weitere „alte Schätzchen“

Neu ist außerdem der Versicherungsschutz für Zweiradumbauten auf Elektromobilität – zum Beispiel für Motorroller (Vespa, Lambretta) und hochwertige Custom-Bikes. Auch Wohnwagen, die älter als 20 Jahre sind, werden versichert.

Bei Oldtimer-Rennveranstaltungen ersetzt OCC Schäden dann auch, wenn Durchschnitts-Geschwindigkeiten von 80 Kilometer pro Stunde erreicht werden. Zuvor war der Versicherungsschutz auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt.

WERBUNG

Ergo mit Rabatt für E-Fahrzeuge

Der neue Kfz-Tarif der Ergo Versicherung AG beinhaltet in der Grunddeckung „Smart“ Leistungen wie die Neu- oder Kaufpreisentschädigung (zwölf Monate) mit Übernahme der Zulassungs- und Überführungskosten und einen Elementarschutz. Folgeschäden durch Tierbiss, Kurzschluss oder Glasbruch sind bis zu 10.000 Euro gedeckt.

Für „Smart“ sind die Bausteine Werkstattbonus, Kfz-Schutzbrief, Ersatzfahrzeug Plus und Wertschutz 24 (24 Monate) wählbar. Mit dem Werkstattbonus sinkt der Kaskobeitrag um bis zu 20 Prozent. „Best“ unterscheidet sich von der Grunddeckung durch die zusätzliche Option auf den verlängerten Wertschutz von 36 Monaten und den Rabattschutz.

„Elektro Plus“ bietet für den Akku eine Allgefahrendeckung gegen Beschädigung, Zerstörung und Verlust. Auch private Ladestationen sind mitversichert. Bei leerem Akku wird das Fahrzeug bis zur nächsten Ladestation abgeschleppt.

Für reine Elektro-Pkw gibt es einen Ökobonus von zehn Prozent. Mit dem Telematik Baustein Safe Drive können Kunden unter 30 Jahren dauerhaft zehn Prozent sparen. Bei sicherem Fahrverhalten sind jährlich zusätzlich 30 Prozent Ersparnis möglich. Im Schadenfall können Schäden online gemeldet und nachverfolgt werden. Kleinschäden werden innerhalb von einer Stunde reguliert, wird geworben.

Itzehoer ersetzt Akkuschäden unbegrenzt

Die Itzehoer Versicherungen/Brandgilde von 1691 VvaG hat im Kfz-Tarif „Comfort drive“ die Neupreisentschädigung (bei Neuwagen) sowie die Kaufpreiserstattung (bei Gebrauchtfahrzeugen) auf 24 Monate verlängert. Neu ist zudem die Allgefahren-Deckung für den Akku eines Elektro- oder Hybrid-Pkw bis 25.000 Euro.

Im „Top drive“ sind Akku-Schäden unbegrenzt abgesichert. Für Elektro- und Hybridfahrzeuge werden die Kosten für die Zustandsdiagnostik, Wassercontainer, Fahrzeugabstellungs-Kosten sowie den Ausbau des Akkus zur Entsorgung übernommen. Auch der Diebstahl des Ladekabels während des Ladevorgangs ist in beiden Tarifen mitversichert.

Die Summe für einen Parkplatzschaden im „Smart repair“-Verfahren wurde im „Top drive“ auf jährlich 300 Euro angehoben. Somit kann ein Kleinschaden ohne Belastung des Schadenfreiheits-Rabattes beseitig werden.

Admiraldirekt mit Fokus auf E-Mobilität

Auch die Itzehoer-Direktvertriebstochter Admiraldirekt.de GmbH fokussiert sich bei ihrem neuen Kraftfahrt-Tarif auf E-Mobilität und deckt „für E-Autos typische Schäden“ beitragsfrei in den Größenordnungen der Obergesellschaft mit. Die Kaufpreis- und die Neupreisentschädigung wurden in „Komfort“ auf 24 (18) Monate angehoben. In „Premium“ gelten 36 Monate.

In diesen beiden Vollkasko-Varianten sind „Reifenplatzer“ inklusive Folgeschäden mitversichert. Außerdem sind in „Premium“ Schäden an Software durch Hackerangriff abgesichert.

Der „Auslandsschadenschutz“ ersetzt die vereinbarte Deckungssumme der Kfz-Haftpflichtversicherung, wenn der Unfallgegner nicht oder nicht ausreichend versichert ist. Versicherungsschutz besteht in den ersten zwölf Wochen innerhalb der geographischen Grenzen Europas sowie in der EU.