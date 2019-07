Autonomes Fahren: diffizile Reise oder Weg ins Verderben?

17.7.2019 – Fahrzeuge zum autonomen Fahren haben komplexe Aufgaben zu erfüllen. Experten sehen damit einhergehend einen positiven Effekt auf die Schadeneintritts-Wahrscheinlichkeit voraus, da die Unfallwahrscheinlichkeit reduziert werden soll. Zu erwarten sind allerdings auch negative Auswirkungen auf die zukünftige Schadenhöhe, schreibt der Experte für Kfz-Tarifierung Florian David-Spickermann in seinem Gastbeitrag. Vor allem in der Anfangsphase könnte dies dazu führen, dass automatisierte Fahrzeuge in der Kfz-Versicherung teurer sind als herkömmliche Fahrzeuge.

Der technologische Fortschritt von vernetzten und automatisierten Fahrzeugen schreitet rasch voran. Laut Medienmeinung ist das vollautomatisierte (auch autonome) Fahrzeug in greifbarer Ferne.

Bis dieses jedoch in der Masse verfügbar ist, entwickelt sich das uns bekannte Kraftfahrzeug in verschiedenen Schritten, die als Automatisierungslevel bezeichnet werden. Gemäß der SAE International, einem Verband der Automobilingenieure, wird nach insgesamt sechs Automatisierungslevel unterschieden. Level 0 stellt hierbei konventionelle Fahrzeuge dar, die keine Automatisierung beinhalten, und Level 5 das vollautomatisierte Fahrzeug.

Jede Automatisierungsstufe bringt komplexere Systeme

Bis einschließlich Automatisierungslevel 2 unterstützen die Fahrzeuge den menschlichen Fahrer mit Hilfe intelligenter Fahr- und Assistenzsysteme. Die ersten solcher Level-2-automatisierten Systeme wurden bereits 2011 in Deutschland zugelassen und repräsentieren momentan circa acht Prozent des Pkw-Bestandes.

Beginnend mit Automatisierungslevel 3 übernimmt das automatisierte Fahrzeug in vordefinierten Szenarien alle fahrspezifischen Aufgaben. Das erste System nach Level-3- Klassifizierung wurde 2017 von Audi vorgestellt, ist aber im deutschen Kfz-Markt momentan noch nicht vorhanden.

Somit werden in jeder Automatisierungsstufe komplexere und effizientere Systeme in das Kfz integriert, wodurch erwartungsgemäß das Unfallrisiko minimiert werden soll. Dies kommt daher, dass der Mensch als Fahrer immer mehr in den Hintergrund rückt und die Fahraufgabe von den Systemen übernommen wird.

Einfluss auf zukünftige Motorprämie

Florian David-Spickermann

(Bild: privat)

Gerade diese Entwicklung ist für Kfz-Versicherer kritisch zu beobachten. Denn die erwartete Reduzierung der Unfall-Wahrscheinlichkeit würde die zukünftige Motorprämie stark beeinflussen. Auch andere Parteien wie der Vertrieb, dessen Provisionshöhe von der Kfz-Prämie abhängig ist, sind somit von dieser Entwicklung betroffen.

Fragwürdig ist jedoch, inwiefern die Schaden-Wahrscheinlichkeit in den einzelnen Automatisierungsstufen tatsächlich beeinflusst werden kann. Dies ist abhängig von den verwendeten Systemen, aber auch von deren Leistungsfähigkeit. Leider sind hierfür noch keine Daten vorhanden.

Hingegen gibt es bereits Trends, die den erwarteten Schaden erhöhen können. Sie werden im Nachfolgenden kurz skizziert, stellen aber keine Forderung nach einer Preiserhöhung dar, sondern sollen Denkanstöße angesichts des neuen Schadenumfeldes liefern.

Erstens: Erhöhte Reparaturkosten

Bereits im Jahr 2016 veröffentlichte der US-Versicherer Liberty Mutual eine Studie, in der die Reparaturkosten von einem Level-1- und Level-2-automatisierten Fahrzeug verglichen wurden. Grundlage war der leichte Zusammenstoß einer Mittelklasselimousine mit einem anderen Fahrzeug.

Das überraschende Ergebnis: Die Reparaturkosten stiegen um 92, 3 Prozent. Als Grund wurden zum einen die hochwertigeren und zusätzlichen Materialien angegeben, die im Vorgängermodell nicht vorhanden waren (wie zum Beispiel Sensoren und LED-Lampen). Zum anderen musste spezifisches Fachpersonal verwendet werden, um die Reparatur ausführen.

Dieser Trend wurde auch vom Versicherer n Axa UK plc bestätigt, der die Reparaturkosten von Windschutzscheiben verglichen hat. Auch hier war das Ergebnis, dass die Kosten für das höher automatisierte Fahrzeug signifikant gestiegen sind. Diese Untersuchung zeigte aber auch neue, zusätzliche Schadenkostenpositionen auf, die im traditionellen Kfz nicht zu finden sind: die Kosten für Sensor-Rekalibrierung, die mit pauschal 160 Pfund abgerechnet wurden.

Zweitens: Neue Gefahrenquellen

Damit automatisierte Fahrzeuge optimal funktionieren, müssen sie mit der Umwelt kommunizieren können, zum Beispiel über mobile Netzwerke. Das ist bereits ab Automatisierungslevel 2 der Fall. Diese Interkonnektivität kann es allerdings auch externen Parteien wie Hackern ermöglichen, auf das Fahrzeug zu zugreifen und es gegebenenfalls sogar zu steuern.

In verschiedenen Experimenten wurde dies bereits nachgewiesen – glücklicherweise aber unter kontrollierten Bedingungen, so dass kein Schaden entstand. Nichtsdestotrotz repräsentieren diese Cyberrisiken einen bedeutsamen Risikofaktor, der neue Arten von Unfällen verursachen kann. Diese neuen Gefahren und deren Schadenpotenzial müssen in der Prämienfindung von automatisierten Fahrzeugen berücksichtigt werden.

Drittens: Neue schadenstiftende Parteien

Über 90 Prozent aller Unfälle resultieren aus menschlichen Fehlversagen, während die restlichen zehn Prozent aus der Fahrumgebung (zum Beispiel Frost, Nebel et cetera) und dem Fahrzeug (zum Beispiel Bremsversagen) resultieren.

Bei automatisierten Fahrzeugen ab Level 2 aufwärts können aber neue schadenstiftende Parteien auftreten, da bei der Herstellung und Nutzung von diesen Fahrzeugen neue Akteure wie Softwareprogrammierer, Internetanbieter und GPS-Datenanbieter mit einbezogen werden.

Ein nachlässiges Verhalten einer dieser neuen Parteien könnte dazu führen, dass neue Fehlerquellen entstehen, woraus neue Schadensszenarien resultieren. Diese Szenarien sind bereits teilweise aufgetreten, beispielsweise beim Uber-Unfall von März 2018, bei dem eine Fußgängerin aufgrund eines Softwarefehlers zu Tode kam.

Viertens: Höhere administrative Kosten

Wie in Punkt drei dargestellt, könnten neue schadenstiftende Parteien Unfälle verursachen. Obwohl diese eventuell auf ein fehlerhaftes Produkt oder nachlässiges Verhalten zurückgeführt werden kann, ist der Halter des Kfz in einem solchen Szenario haftbar. Somit muss der Kfz-Versicherer in Vorleistung treten und kann, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, gegen die schadenstiftende Partei Regress nehmen.

Allerdings ist hierfür spezifisches technisches Know-how notwendig, um die bordeigenen Black-Boxes zu bewerten und den Regressanspruch auszufüllen. Hierfür wird zudem zusätzliches rechtliches Fachwissen benötigt. Der Kfz-Erstversicherer bräuchte mehr Personal, um diesen Mangel an Wissen zu überwinden, was sich wiederum als erhöhter administrativer Zuschlag in der Kfz-Prämie widerspiegeln könnte.

Fünftens: Höhere Entschädigungslimits

Gemäß dem achten Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vom Juni 2017, das automatisierte Fahrzeuge bis einschließlich Level 4 umfasst, werden die Entschädigungslimits verdoppelt, sofern sich das verursachende Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalles im automatisierten Modus befunden hat.

Die maximalen Entschädigungslimits erhöhen sich dabei von fünf auf zehn Millionen Euro für Personenschäden und von ein auf zwei Millionen Euro für Sachschäden. Somit stellt der Kfz-Versicherer mehr Kapazität pro Schadenereignis zur Verfügung, was ebenfalls die erforderliche Kfz-Prämie erhöhen könnte.

Fazit

Die Entwicklung von traditionellen hin zu autonomen Fahrzeugen erfolgt mit verschiedenen Fahr- und Assistenzsystemen, die immer komplexere Fahraufgaben erfüllen. Allerdings haben diese nicht nur einen angenommenen positiven Effekt auf die Schadeneintritts-Wahrscheinlichkeit, sondern auch mögliche negative Auswirkungen auf die erwartete Schadenhöhe.

Dieser Umstand kann vor allem in der Anfangsphase dazu führen, dass automatisierte Fahrzeuge in der Kfz-Versicherung teurer sind als herkömmliche Fahrzeuge, falls die erwartete Schadenhöhe die erwartete verminderte Schadenfrequenz überkompensiert. Die deutschen Kfz-Versicherer sollten sich fragen, wie sie das automatisierte Fahren bewerten wollen, um sich rechtzeitig strategisch richtig zu positionieren.

Florian David-Spickermann

Der Autor ist ausgebildeter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und zurzeit Doktorand und Mitglied der „Emerging Risk Group“ (ERG) an der Universität Limerick, Irland. Er forscht zusammen mit der Scor Rückversicherung Deutschland, Niederlassung der Scor SE im Rahmen seiner Promotion an der Thematik „Tarifierung teilautonomer und autonomer Fahrzeuge“.