Autofahrer verlässt Unfallort – Versicherer muss trotzdem zahlen

1.9.2020

Ein Autofahrer war nachts auf einer Landstraße in dörflicher Gegend ohne Fremdbeteiligung mit einem Verkehrsschild kollidiert und hat sich dann mit seinem Auto überschlagen. Dabei verletzte er sich am Kopf. Der VW Golf erlitt einen Totalschaden von über 15.000 Euro. Der Schaden an dem Verkehrsschild betrug circa 200 Euro.

Um die blutende Wunde versorgen zu lassen und seinen Gesundheitszustand durch einen Arzt abklären zu lassen, verließ der Mann die Unfallstelle, ohne eine Wartezeit einzuhalten. Am nächsten Morgen meldete er das Malheur der Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde eingestellt.

Trotzdem verweigerte der Kaskoversicherer des Verunglückten die Regulierung des Schadens. Er berief sich darauf, dass der Versicherungsnehmer vorsätzlich gegen die in E.1.1.3 AKB geregelte Aufklärungspflicht, den Unfallort nicht zu verlassen, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen, verstoßen habe.

Darauf verklagte der Mann den Versicherer auf die Versicherungsleistung. Das Oberlandesgericht Karlsruhe entschied mit Urteil vom 6. August 2020 (12 U 53/20) zu seinen Gunsten. Demnach war dem Kläger unter den Umständen des Falles das Einhalten einer Wartezeit nicht zumutbar. Mit der Meldung bei der Polizei am Morgen nach dem Unfall habe er seine Obliegenheiten erfüllt.

Der Autofahrer bekam vom Gericht 15.150 Euro nebst Zinsen für das Auto sowie seine außergerichtlichen Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 958 Euro zugesprochen. Eine Revision ließen die Richter nicht zu.