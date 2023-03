Aufsicht tadelt unfaire Prämienunterschiede

20.3.2023 – Preisdruck, fortgeschrittene Analysetools und breite Datenverfügbarkeit ermöglichen Formen der Preisgestaltung, die für Verbraucher zu Benachteiligungen führen können, warnt die EU-Versicherungsaufsicht. Besonders sogenannte „Price Walking“-Strategien brächten hier ein hohes Risiko mit sich. In einem neuen Papier formuliert die Eiopa ihre Erwartungen an die Branche.

Kunden, die für Versicherer ähnliche Risiken und ähnliche Kostenaufwand bedeuten, aber trotzdem unterschiedliche Prämien zahlen? Solche Praktiken existieren, und das ist auch nichts Neues, schreibt die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) in einer am Freitag veröffentlichten „aufsichtlichen Stellungnahme“.

Sie stellt darin aber ebenso fest: Analysetools und Prozessautomatisierung werden immer ausgeklügelter, neue Technologien wie (sogenannte) künstliche Intelligenz finden Verbreitung, und die Datenverfügbarkeit steigt, Stichwort „Big Data“.

All das mache es möglich, dass Versicherungsprämien zunehmend auf Verhalten und Charakteristika individueller Personen zugeschnitten werden – und zwar auch abseits des „Underwriting-Risikos“ dieser Person.

Erhöhter Wettbewerb, verstärkter Preiskampf

Immerhin, so heißt es in dem Papier, habe eine zunehmende Nutzung von Praktiken zur Preisdifferenzierung im Versicherungssektor bereits in mehreren Staaten zu „aufsichtlichen und regulatorischen Aktivitäten oder Studien“ geführt. Darunter fallen Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande und Schweden.

Diese verstärkte Anwendung neuer Methoden zur Preisdifferenzierung geht offenbar Hand in Hand mit den Marktbedingungen, die ein wichtiger Treiber für diese Praktiken seien.

Der europäische Nicht-Leben-Markt habe nämlich in den letzten drei Jahren ein „zunehmend kompetitives Umfeld“ gesehen. In dem konkurrieren Hersteller von Versicherungsprodukten nicht nur über Dienstleistungen und Deckungen miteinander, sondern eben auch über den Preis – und mittels neuer Bepreisungspraktiken.

Die Behörde hatte bereits 2022 Kritik in dieser Hinsicht geübt (VersicherungsJournal 25.1.2022) und wissen lassen: Nicht alle Methoden der Preisdifferenzierung sind erlaubt.

„Price Walking“ und andere Praktiken

In ihrer neuen Stellungnahme – sie bezieht sich ausschließlich auf die Nichtleben-Versicherung – geht die Aufsicht nochmals näher darauf ein.

Bei bestimmten Formen der Preisdifferenzierung bestehe ein hohes Risiko, dass sie zu unfairen Ergebnissen führen und folglich nicht den Erfordernissen der Versicherungsvertriebs-Richtlinie entsprechen.

Im Speziellen hebt die Eiopa sogenannte „Price Walking“-Praktiken hervor. Das heißt: Die Prämie wird bei Vertragserneuerungen ohne Zusammenhang zum Risiko oder den Kosten nach und nach angehoben, etwa

weil der Kunde nicht dazu neigt, sich nach Alternativen umzusehen, oder

weil man sich sozusagen bis zur finanziellen Schmerzgrenze des Kunden hochtastet, an der der Kunde ein anderes Produkt zu suchen beginnt, oder

indem zunächst alternativ ein Produkt mit anfangs besonders niedrigem Preis angeboten wird, der aber später unerwartet, signifikant und wiederholt angehoben wird.

Potenzielle Nachteile für Konsumenten

Durch Praktiken wie diese, so die Eiopa, könne es zu Nachteilen für Kunden kommen, die weniger preisbewusst sind, die nur begrenzten Zugang zu digitalen Produktvergleichs-Diensten haben, die sich der Existenz von Preisdifferenzierungs-Praktiken nicht bewusst sind oder die dazu neigen, einen Vertrag zu verlängern, ohne überhaupt erst nach Alternativen zu suchen.

Die Behörde listet in dem Dokument deshalb ihre Erwartungen an die Hersteller – das können neben Versicherern auch Vermittler sein – und an Vermittler, die selbst keine Produkte (mit)erstellen.

Was die Aufsicht von den Marktteilnehmern erwartet

Von Herstellern erwartet die Eiopa, dass sie während des gesamten Produktlebenszyklus angemessene und effektive „POG“-Maßnahmen (POG: Product Oversight and Governance; Aufsichts- und Lenkungsmaßnahmen) anwenden, die unfaire Preisdifferenzierungen verhindern.

Die Hersteller sind dazu angehalten, „adäquate Maßnahmen“ zu installieren, die mögliche Risiken aus Preisdifferenzierungs-Praktiken identifizieren, ihnen vorbeugen und sie minimieren. Als Beispiele nennt die Eiopa unter anderem

die Definition von Grenzwerten und Leitplanken für Prämienunterschiede für Kunden mit ähnlichen (Underwriting-) Risikoprofilen und Kosten;

die Gewährleistung, dass Kundeninformationen, einschließlich des Marketings, transparent (etwa im Hinblick auf Vergünstigungen, die nur anfangs und befristet gelten), klar und nicht irreführend ist;

dass Hersteller auf eine der Zielgruppe (Kunden, Vermittler, Aufseher und so weiter) angepassten Weise erklären können sollen, wie sich komplexe Algorithmen und Technologien auf den Preis auswirken, wenn sie solche anwenden.

Information für den Vertrieb

Dem Vertrieb sollen die Hersteller „ausreichende Information über das Produkt“ zur Verfügung stellen – einschließlich einer detaillierten Erklärung zu möglichen Preisänderungen bei Vertragserneuerung sowie zur Existenz allenfalls relevanter Preisdifferenzierungs-Praktiken.

Dies zu dem Zweck, dass der Vertrieb bei der Bedarfserhebung „im besten Interesse potenzieller Kunden handeln“ und diesen alle erforderlichen Informationen für eine fundierte Entscheidung geben kann.

Wenn Vertreibern bewusst ist, dass einem Produkt Preisdifferenzierungs-Praktiken zugrunde liegen, sollen sie laut dem Papier ebenfalls eine „adäquate Vertriebsstrategie“ fahren, die mit der vom Hersteller definierten konform geht.

Das 14-seitige „Supervisory statement on differential pricing practices in non-life insurance lines of business“ kann als PDF-Dokument von der Website der Eiopa heruntergeladen werden.