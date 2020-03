Arbeitsunfall? Explodierender Akku setzt Hose in Brand

10.3.2020 – Wird ein Beschäftigter an seinem Arbeitsplatz durch einen Kurzschluss eines Akkus seiner E-Zigarette verletzt, hat er keinen Anspruch auf Leistungen durch die gesetzliche Unfallversicherung. Das hat das Sozialgericht Düsseldorf mit einem am vergangenen Freitag veröffentlichten Urteil vom 16. Oktober 2019 entschieden (S 6 U 491/16).

WERBUNG

Die Klägerin hatte nach dem morgendlichen Aufschließen der Filiale, in der sie für ihren Arbeitgeber tätig ist, den Dienstschlüssel in eine ihrer Hosentaschen gesteckt. In der befand sich auch ein Ersatzakku für ihre E-Zigarette.

Durch den Kontakt des Akkus mit dem Dienstschlüssel kam es wenig später zu einem Kurzschluss. Dabei erhitze sich das Gerät so stark, dass es explodierte und die Hose der Frau in Brand setzte.

Der Akku und der Zusammenhang mit der Berufstätigkeit

Wegen der Verletzungen, die die Frau bei dem Zwischenfall erlitten hatte, wollte sie Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen. Die Berufsgenossenschaft jedoch lehnte es ab, das Ereignis als Arbeitsunfall anzuerkennen. Denn die Ausübung der Berufstätigkeit der Versicherten sei nicht Ursache dafür gewesen, dass ihre Hose entflammt war.

Das sah die Beschäftigte anders und reichte Klage gegen den gesetzlichen Unfallversicherer ein, Diese begründete sie damit, dass letztlich der Dienstschlüssel, den sie zum Akku in die Hosentasche gesteckt hatte, den Kurzschluss und seine Folgen ausgelöst habe. Sie habe nicht mit einer derartigen Reaktion rechnen müssen. Es bestehe folglich durchaus ein Zusammenhang ihrer Berufstätigkeit mit dem Unfall.

Dienstschlüssel mit ursächlich für den Hosenbrand, aber…

Dieser Argumentation wollte sich das Düsseldorfer Sozialgericht nicht anschließen. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass das Mitführen des Dienstschlüssels mit ursächlich für den Brand und damit für die Verletzungen der Klägerin war. Anders als vom Akku sei von dem Schlüssel jedoch keine Gefahr ausgegangen. Dieser habe sich nicht entzünden können. Entscheidend für den Vorfall sei folglich allein der der Klägerin gehörende E-Zigaretten-Akku gewesen.

Diesen mitzuführen sei jedoch nicht betrieblich veranlasst gewesen, sondern ausschließlich dem persönlichen Verantwortungsbereich der Klägerin zuzuordnen. Sie habe sich ihre Verletzung daher selbst zuzuschreiben. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.