Arbeitslosen-Versicherung wird kurzfristig billiger

13.11.2019

Die Regierungskoalition hatte am Wochenende vereinbart, den Beitragssatz zur Arbeitslosen-Versicherung von bisher 2,5 auf 2,4 Prozent des Bruttolohns zu senken, ohne dafür ein Datum zu nennen.

Der Beschluss solle bereits zum 1. Januar 2020 umgesetzt werden, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung und bezieht sich dabei auf Angaben aus Kreisen des Bundessozialministeriums. Insgesamt würden die Beitragszahler bis 2022 um jährlich 1,2 Milliarden Euro entlastet. Bei der für das Jahr 2023 geplanten Anhebung des Beitragssatzes auf 2,6 Prozent solle es bleiben.

Der Vorteil für die die einzelnen Versicherten ist gemäß der für 2020 geltenden Beitragsbemessungs-Grenzen (VersicherungsJournal 10.10.2019) limitiert. Entsprechend sinkt der Arbeitnehmeranteil je nach Höhe des Lohnes bis zu 3,45 Euro in den westlichen und maximal 3,23 Euro in den östlichen Bundesländern. Die Arbeitgeber werden in gleicher Höhe entlastet.