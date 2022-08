Arbeitskraft: 14 Prozent weniger Prämie und 21 Möglichkeiten zur Nachversicherung

12.8.2022 – Die Stuttgarter und der Volkswohl Bund haben ihre Tarife zur Arbeitskraftabsicherung neu kalkuliert – und verbilligt. Der neue Grundfähigkeitsschutz der VKB kann auch schon für Kinder abgeschlossen werden. Bei der Berufsunfähigkeits-Versicherung der R+V können junge Leute ihr Beitragsniveau risikolos drei Mal überprüfen lassen.

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. verspricht beim Grundfähigkeits- (GF-) Tarif „GrundSchutz+“ mehr Leistung zu geringerem Preis. Die Prämie (ohne Zusatzpakte) wurde um etwa 14 Prozent gesenkt. Die sensorischen Grundfähigkeiten „Riechen und Schmecken“ sind in allen Varianten versichert.

Die „versicherte Mobilität“ wurde neu strukturiert: Die Nutzung des ÖPNV und Fernverkehrs ist zusammen mit der Grundfähigkeit „Fahrrad fahren“ im neuen Zusatzpaket „ride“ versicherbar.

Stuttgarter investiert mindestens die Hälfte grün

Die Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Zusatzversicherung wurde als optionale Anbindung einer bereits bei der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung bestehenden Absicherungsform mit eingebunden. Sie zahlt für maximal 24 Monate eine Rente, wenn eine Arbeitsunfähigkeit seit sechs Monaten vorliegt oder seit drei Monaten besteht und für weitere drei Monate prognostiziert wird.

Für Auszubildende wird mit Ausbildungsbeginn auf die Lebensstellung abgestellt. Bei Studierenden orientiert sich der Versicherer an der Regelstudienzeit, wobei davon mindestens die Hälfte absolviert sein muss.

Weitere Anpassungen in der „BU Plus“ betreffen den vereinfachten Tarifwechsel in „BU Plus premium“, die Verlängerung der Frist bei allen Optionsausübungen auf zwölf Monate sowie eine Teilzeit-Klausel. Die Krankheitsbilder „Querschnittslähmung“ und „Koma“ sind als neue Leistungsauslöser bei schweren Krankheiten und Einschränkungen hinzugekommen.

Die Stuttgarter sichert ihren Kunden zu, mindestens in Höhe des Deckungskapitals aller seit Juli 2022 abgeschlossenen GF-Versicherungen und BU-Policen in soziale und ökologische Projekte und Kapitalanlagen zu investieren.

WERBUNG

Versicherungskammer mit neuer Grundfähigkeits-Versicherung

Die Versicherungskammer Bayern (VKB) erweitert ihr Produktportfolio um eine Grundfähigkeits-Versicherung. Die „EinkommensSicherung Aktiv“ kann bereits ab fünf Jahren abgeschlossen werden. Später kann im Zuge der Wechseloption ohne erneute Gesundheitsprüfung in die BU-Versicherung gewechselt werden.

Aufbauend auf einem Basisschutz, der Fähigkeiten abdeckt, die für die Alltagsbewältigung grundlegend sind, kann der Versicherungsumfang – auch nachträglich – individuell zusammengestellt und berufsspezifisch erweitert werden. Der Baustein „psychische Erkrankungen“ sichert beispielsweise die Folgen einer Schizophrenie oder schweren Depression ab

Ab dem Verlust einer Grundfähigkeit leistet „EinkommensSicherung Aktiv“ die vereinbarte Rente – unabhängig davon, ob der Beruf weiterhin ausgeübt werden kann oder nicht. Der Tarif wird von der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG über alle Vertriebswege in den Geschäftsgebieten der VKB, der Feuersozietät Berlin Brandenburg Versicherung AG und der Saarland Feuerversicherung AG angeboten.

R+V leistet ab 50 Prozent

Die R+V Lebensversicherung AG leistet bei ihrer neuen BU-Versicherung in allen drei Tariflinien ab 50-prozentiger Berufsunfähigkeit. Sie verzichtet auf die Verweisung auf einen anderen als den ausgeübten Beruf (abstrakte Verweisung).

Auf Wunsch des Kunden können die laufenden Überschüsse in einem nachhaltig ausgerichteten Fonds der Union-Investment-Gruppe angelegt werden. Am Ende der Vertragslaufzeit erhält er dann eine steuerfreie Auszahlung.

Sofortleistung von bis zu 15 Monaten BU-Rente

Zu bestimmten Anlässen kann der Versicherungsschutz ohne neue Gesundheitsprüfung erhöht werden (zum Beispiel neuer Beruf, Gründung eines eigenen Haushalts, Aufnahme eines Immobiliendarlehens, Geburt eines Kindes). Bis zum Alter von 30 Jahren kann der Beitrag bis zu drei Mal ohne erneute Risikoprüfung überprüft und gegebenenfalls reduziert werden.

„Classic“ leistet, wenn die BU bereits 18 Monate andauert. In „comfort“ und „premium“ wird die BU-Rente rückwirkend ab Eintritt der Berufsunfähigkeit gezahlt.

Zudem kann in den beiden letzten Varianten eine Rente bei Arbeitsunfähigkeit vereinbart werden. „Comfort“ und „premium“ beinhalten eine Sofortleistung von bis zu 15 Monaten BU-Rente bei schweren Krankheiten wie etwa Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall.

Volkswohl Bund verbessert Berufsunfähigkeits-Versicherung

Durch eine aktualisierte Risikokalkulation hat die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. in der Berufsunfähigkeits-Versicherung eigenem Bekunden nach „für zahlreiche Berufsgruppen günstigere Beiträge realisiert“.

„BUmodern“ ermöglicht höhere Absicherungen, weil für die Berechnung der maximal möglichen BU-Rente das Bruttoeinkommen des Kunden hinzugezogen wird.

Studenten stuft der Versicherer nach ihrem Studienfach ein und nicht mehr nach dem angestrebten Beruf. Der neue Tarif beinhaltet den nachträglichen Einschluss des Arbeitsunfähigkeits-Bausteins bei bestimmten Ereignissen.

Beim Wechsel aus einer Teilzeitbeschäftigung in eine Vollzeitstelle, kann eine ereignisabhängige Nachversicherung ohne Gesundheitsprüfung beantragt werden. Insgesamt gibt es bei der „BUmodern“ 21 Möglichkeiten zur Nachversicherung.