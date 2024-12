Arag: Rückwärtsdeckung auch in Tierkrankenversicherung

12.12.2024 – Ein neuer Tarif in der Tierkrankenversicherung bringt eine Rückwärtsdeckung und die automatische Mitversicherung von anderen Tieren, wenn die eigene Katze oder der Hund versichert wird. Der Tarif wird aber deutlich teurer als bisher.

Matthias Maslaton (Bild: Schmidt-Kasparek)

Auch in der Tierkrankenversicherung bieten die Arag Versicherungen mit dem Start ihres neuen Tarifs eine sogenannte Rückwärtsdeckung an. „In kleinem Umfang können Kundinnen und Kunden Krankenrechnungen für ihre Hunde oder Katzen einreichen, die vor dem Vertragsschluss entstanden sind“, sagte Dr. Matthias Maslaton am Mittwoch am Rande eines Pressegespräches.

Maslaton ist bei der Arag verantwortlicher Vorstand für Vertrieb, Produkt und Innovation.

Die Rückwärtsdeckung gilt bei der Tierkrankenversicherung beispielsweise für Vorsorgeuntersuchungen, die vor Vertragsabschluss erfolgt sind. Damit verstößt die Arag nun zum dritten Mal gegen ein eisernes Prinzip der Versicherer: Für Schäden, die bereits passiert sind, kann man sich nämlich nirgendwo versichern.

Rückwärtsdeckung der Arag eher Werbegag

Mit dem Mietrechtsschutz „Sofort“ und dem Verkehrsrechtsschutz „Sofort“ hat der Versicherer diese Grenzüberschreitung schon zweimal gewagt. Tatsächlich ist die Rückwärtsdeckung aber immer stark eingeschränkt. Und die Arag kann vorab prüfen, ob sie den Fall annehmen will. Damit bleibt das „sofortige positive Leistungsergebnis“, mit dem die Assekuranz wirbt, mehr oder weniger ein Werbegag.

Der ist möglicherweise aktuell in der Tierkrankenversicherung besonders notwendig. Denn laut Maslaton wird der neue Tarif den deutlich gestiegenen Preisen der Tierärzte angepasst. Seit Ende 2022 gilt eine neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) (VersicherungsJournal 10.11.2022, 6.6.2023). Die neue Arag Tierkrankenversicherung dürfte daher deutlich teurer werden.

Automatischer Zusatzschutz für andere Haustiere

Als zusätzliches Bonbon erhalten Kunden, die einen Hund oder eine Katze versichern, automatisch Krankenschutz für sonstige Tiere, die sie im Haushalt beherbergen. „Das können Hasen oder auch exotische Tiere wie Schlangen sein“, erläuterte Maslaton. Der Zusatzschutz ist auf 300 Euro pro Jahr gedeckelt.

Tierkrankenversicherungen erleben einen regelrechten Boom in Deutschland. Der Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) zufolge hatten 2023 rund 45 Prozent aller Haushalte einen tierischen Mitbewohner. Die Zahl der Katzen beläuft sich auf 15,7 Millionen, die der Hunde auf 10,5 Millionen.

Laut Maslaton ist die Durchdringung der Tierkrankenversicherung bei Hunden und Katzen marginal. Sie würde auf sechs bis acht Prozent geschätzt. Das Versicherungspotenzial ist somit enorm (6.12.2024).

Neue Kooperationen zwischen Tierversicherern und Züchtern?

Demgegenüber sind beispielsweise in Schweden 90 Prozent aller Hunde tierkrankenversichert. „Die Züchter verkaufen dort keine Hunde, wenn die Käuferin oder der Käufer keine Versicherung nachweist“, so Maslaton.

Ein möglicherweise interessanter Vertriebsansatz. In Deutschland kooperieren bisher einige Tierversicherer schon mit Tierärzten.

Mittlerweile gibt es wohl über 25 Tierkrankenversicherungen am Markt. Bei der Arag wird der Löwenanteil der Tierkrankenpolicen über den Ausschließlichkeitsvertrieb an die Tierhalterin oder den Tierhalter gebracht. „Wir arbeiten aber natürlich auch über Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler“, bestätigt Maslaton.