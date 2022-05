Angriffe auf Hunde mit Giftködern mitversichert

16.5.2022 – Bei der Degenia ist der Beitrag für die um einige spezielle Leistungen erweiterte Hundehalter-Haftpflichtpolice nun Größe des zu versichernden Hundes und dem Alter des Halters abhängig. Helvetia führt eine Gesundheitskarte für Vierbeiner ein. Panda bietet Telemedizin für Haustiere an. Moinsure führt eine Hunde-Krankenversicherung ein. Tierdirekt wurde an Insurance Hero verkauft.

In rund einem Viertel aller Haushalte lebt eine Katze, in jedem fünften ein Hund. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 7.000 Haushalten, die die Skopos Institut für Markt- und Kommunikationsforschung GmbH & Co. KG für den Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V. und den Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF) erhoben hat.

Angesichts von so viel Tierliebe weiten immer mehr Versicherer und Vermittler ihre tierbezogenen Tarife und Aktivitäten aus.

Degenia erweitert Tierhalter-Haftpflicht

Mit der Aufnahme zweier neuer Tarifierungsmerkmale kann die Degenia Versicherungsdienst AG ihren bisher günstigsten Tierhalter-Haftpflichttarif-Tarif für Hunde bieten. Risikoträger ist die Alte Leipziger Versicherung AG. Die Prämie des „T22“ basiert auf der Größe des zu versichernden Hundes (5 Einstufungen) und dem Alter des Halters (3 Einstufungen).

Verantwortlich für diese Clusterung sei die Schadenwirklichkeit in den THV-Beständen, wird mitgeteilt. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass kleine Hunde weniger Schadenkosten verursachten als große Hunde. Beide Gesellschaften gehen davon aus, dass ein Hundehalter im Rentenalter achtsamer mit seinem Tier umgehe als beispielsweise ein 18-Jähriger.

Unter dem Punkt „Erweiterter Forderungsausfall/Giftköder“ findet sich jetzt bedingungsgemäß die Kostenerstattung für die tierärztliche Behandlung eines vergifteten Hundes bis zu 3.000 Euro in der Variante „optimum“. Auch wenn dieser Tatbestand grundsätzlich nichts „Haftpflicht“ zu tun hat.

Unterbringung in einer Tierpension ist mitversichert

Ebenso verhält es sich mit dem Deckungsbaustein „Unterbringungskosten in einer Tierpension“. Wird Versicherungsnehmer unfallbedingt oder aufgrund einer körperlichen Schädigung durch Dritte stationär behandelt, kann er bis zu 3.000 Euro als Kostenerstattung für die Unterbringung seines Vierbeiners in einem Tierheim/Tierpension geltend machen („optimum“).

Ab der „premium“-Variante gibt es die Vorversicherungsgarantie. „optimum“ beinhaltet zudem eine Best-Leistungs-Garantie. Alle Varianten („classic“, „premium“ und „optimum“) gelten weltweit ohne zeitliche Einschränkung.

Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und deren Gastgeber haftpflichtversichert bei der Alten Leipziger/Degenia sind, sind – auch inklusives ihres Hundes – bei Personenschäden bis zur vereinbarten Versicherungssumme, bei Sachschäden bis zu 5.000 EUR versichert (vorläufig bis zum 31.12.2022).

Helden.de kauft hinzu

Der Assekuradeur Insurance Hero GmbH (Marke: Helden.de) erweitert mit der Übernahme aller Anteile an der Tierdirekt GmbH sein Angebot um Tierkranken- sowie Operationskosten-Versicherungen für Hunde-, Katzen- und Kaninchenhalter.

Helden.de bietet selbst seit 2017 Tier-Haftpflichtversicherungen. Der bisherige Mehrheitsanteilseigner von Tierdirekt, die Münchener Rückversicherungsgruppe unterstützt das neue Setup sowohl als Erstversicherer durch die Great Lakes Insurance SE als auch als Risikoträger. Tierdirekt bleibt als Marke und Anbieter bestehen.

Helvetia mit Gesundheitskarte für Hund und Katze

Die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland führt die digitale Tier-Gesundheitskarte für online abgeschlossene Tier-Krankenversicherungen ein. Die „Wallet Card“ speichert alle Daten des Haustiers inklusive der Versicherungsdaten und ist kompatibel mit Apple Wallet und Google Pay.

Die digitale Gesundheitskarte funktioniert ohne Versicherungs-App. Ermöglicht wird das über einen Wallet Pass, den Helvetia in Kooperation mit der Miss Moneypenny Technologies GmbH zur Verfügung stellt. Außerdem können über den Mobile Pass direkt Online-Tierarztbesuche beim Kooperationspartner gebucht werden.

Panda bietet Telemedizin für Hunde

Der Krankenvollschutz der Panda Insurtech GmbH beinhaltet in Kooperation mit der Petcare Solutions GmbH (Marke Pfotendoctor) Telemedizin rund um die Uhr. Risikoträger ist die Element Insurance AG. Sollte ein akuter oder späterer Klinikbesuch erforderlich sein, melden die Tierärzte anhand der erfassten Kundenlokation den Tierbesitzer in einer Klinik an.

Der Vollschutz ersetzt unterem die Kosten für alternative Heilmethoden und Prothesen (bis jeweils 500 Euro). Es gilt ein Monat Wartezeit. Im ersten Jahr besteht bis zu 2.600 Euro Leistungsanspruch, bei Unfällen ist dieser unbegrenzt. Es gibt keine Rassenausschlüsse.

Hepster erweitert Haustierversicherungen

Die Moinsure GmbH erweitert auf ihrer digitalen Vertriebsplattform Hepster den Haustierschutz um eine Hunde-Krankenversicherung (VersicherungsJournal 9.11.2021). Risikoträger ist die BD24 Berlin Direkt Versicherung AG.

Die Kosten werden für Behandlungen, (Vor-)Untersuchungen, Operationen, Diagnostik und Arzneimittel erstattet. Je nach Tarif sind Zahnbehandlungen sowie postoperative und präventive Behandlungen (zum Beispiel Physiotherapie oder Homöopathie) inkludiert.

Versichert werden „vielfältige“ Rassen bis zum Alter von sechs Jahren. Der Versicherungsschutz bleibt bis zum Alter von zehn Jahren bestehen. Der Versicherungsbeitrag bleibt auch mit steigendem Hundealter stabil. Entscheidend ist das Eintrittsalter bei Versicherungsabschluss.

Ausgeschlossen sind unter anderem dem Hundebesitzer bekannte Erkrankungen, angeborene, genetische oder erworbene Fehlentwicklungen und Erkrankungen, die in den letzten sechs Monaten vor Vertragsabschluss eine Behandlung oder Operation zur Folge hatten.