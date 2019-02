An den D&O-Prämien scheiden sich die Geister

1.2.2019 – Auf der Euroforum-Jahrestagung Haftpflicht hielt ein Teil der Experten die Beiträge für die Manager-Haftpflichtversicherung für auskömmlich, andere forderten Preiserhöhungen. Auch beim idealen Deckungsumfang gingen die Meinungen auseinander. Beim digitalen Vertrieb der Policen zeigen sich Schwächen. Im Schadenfall kann der Makler zwischen die Fronten zwischen versicherter Personen und Versicherungsnehmer geraten. Ein Ausweg ist die persönliche Police des Managers.

Auf der 21. Euroforum-Jahrestagung Haftpflicht 2019 der Euroforum Deutschland GmbH wurden in dieser Woche in Hamburg unter anderem aktuelle Entwicklungen in Recht und Praxis der Manager-Haftpflichtversicherung (D&O) diskutiert. Dabei wurde von den anwesenden Marktteilnehmer die Lage der Sparte teilweise gegensätzlich eingeschätzt.

Versicherungsmakler Dr. Horst Ihlas, Geschäftsführer der auf die D&O und Financial Lines spezialisierten Dr. Ihlas GmbH nannte am Donnerstag als Prämienvolumen für die Manager-Deckungen 500 Millionen Euro. Dabei bezog er sich auf Schätzungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Ihlas schätzt Markt als schrumpfend ein

Als Trend nannte Ihlas: „Der Markt schrumpft.“ Ursachen seien gesättigte Märkte und sinkende Risiken. Das derzeitige Preisniveau schätzt er als auskömmlich ein. Die Versicherungsmanager wüssten bei der Beitragskalkulation, was sie tun. Daraus zog er die Schlussfolgerung: „Man kann also weiterhin gutes Geld verdienen.“

Der Makler räumte aber auch ein, dass es eine „Magie der Spätschadenreserven“ gäbe. Diese Reserven bestimmten darüber, ob die Prämien als auskömmlich oder zu niedrig eingeschätzt würden.

Vor einem Jahr waren auf der Veranstaltung dagegen mehrfach massive Preiserhöhungen bis zur Verzehnfachung gefordert worden (VersicherungsJournal 2.2.2018). Auch kürzlich wurde noch ein Umdenken gefordert, weil die D&O-Versicherung sich nicht rechne (VersicherungsJournal 28.11.2018)

Unterschiedliche Preiswahrnehmung

Auch in der anschließenden Podiumsdiskussion wurde die Preisfrage diskutiert.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (von links): Jochen Böhm, Alexander Stampf, Rainer Portz, Stefan Sigulla, Horst Ihlas, Daniel Messmer, Herbert Fromme (Bild: Meyer)

Nach Beobachtung von Rainer Portz von der Daimler Insurance Services GmbH ist die D&O ist nicht billiger geworden.

Dem stimmte aus dem Publikum Nepomuk Loesti zu. Der Leiter „Liabilities and Financial Lines“ in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz der AIG Europe Limited sagte: „Die Prämien gehen in Europa nach oben.“ Das trifft zumindest auf sein Unternehmen zu (VersicherungsJournal Medienspiegel 23.8.2018). Er hält zweistellige Preiserhöhungen für notwendig.

Ihlas entgegnete, dass in Deutschland die Lage besser sei als im Ausland: „Über die Jahre haben alle Versicherer Geld verdient.“ Dr. Stefan Sigulla, Mitglied des Vorstandes der HDI Global SE, bestätigte: „Wir sehen keine Sanierung vor uns.“ Und Jochen Böhm, Head of Broking der zur Deutschen Bank gehörigen Deukona Versicherungs-Vermittlung GmbH, meinte, dass die mit ihm zusammenarbeitenden Versicherer trotz einiger Schäden auf lange Sicht Geld verdient hätten.

Alexander Stampf, Underwriting Manager DACH & CEE, Tokio Marine HCC, wies darauf hin, dass die großen Schäden, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, nicht die für die Profitabilität entscheidenden seien.

Grundschutz oder mit Zusatzdeckungen?

Portz plädierte dafür, dass die Versicherer ihren Kunden die fehlenden Zusatzdeckungen anbieten.

Sigulla zeigte sich Deckungserweiterungen gegenüber skeptisch. Er räumte zwar ein: „Risiken können sich verändern.“ Aber wenn man alles Gewünschte in die D&O reinpacke, müsse man immer die Manager haftbar machen. Er konzentriert sich daher lieber auf die Risiken, die aus der Haftung des jeweiligen Managers entstehen.

Daniel Messmer, Head Fac Casualty Munich, Director, RA, Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland, beobachtet, dass manche Kunden Rundumsorglospakete wollten, während andere die kompakte Lösung bevorzugten. Ihlas sagte, große Kunden gingen eher vorsichtig mit dem Deckungsumfang um.

Böhm empfahl, nicht nur die Top-Manager als Zielgruppe zu sehen. Auch die Datenschutz- oder Geldwäschebeauftragten interessierten sich für die D&O-Versicherung. Großes Interesse hätten auch ausländische Manager aus dem anglo-amerikanischen Raum, denen fehle hierzulande die Haftungsfreistellung, die sie aus ihren Heimatländern kennen würden.

Brexit hat Überraschungspotenzial

Der Moderator Herbert Fromme, Herausgeber des Branchen-Informationsdienstes Versicherungsmonitor, stellte die These auf, dass der drohende ungeregelte Austritt Großbritanniens aus der EU (harter Brexit) von den Firmen unterschätzt werde.

Messmer bestätigte: „Es kann für das eine oder andere Unternehmen zum Problem werden.“ Auch Sigulla rechnet mit Überraschungen: „Es wird etwas auf uns zukommen.“ Portz hält es für fraglich, ob die Kapazitäten erhalten bleiben. Der Markt könne sich verengen.

D&O für den digitalen Vertrieb geeignet?

In einer weiteren Diskussionsrunde stellt Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen, die Frage: „Ist bei der Managerhaftung digital persönlich genug?“

Christoph Leifeld, Gründer und Geschäftsführer der Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal GmbH, berichtete, sein Unternehmen biete seit einem Jahr D&O-Policen von sechs Versicherungs-Gesellschaften über das eigene Portal an. Davon würde ein Teil automatisch abgewickelt werden („Dunkelverarbeitung“), bei diesem Geschäft betrage die Durchschnittsprämie etwa 1.000 Euro. Daneben stehe das manuell zu bearbeitende Anfragegeschäft, das habe einen mittleren Jahresbeitrag von circa 2.500 Euro.

Gewerbeversicherung24 spricht die Gewerbetreibenden nicht direkt an, sondern arbeitet mit Pools, Verbünden und Onlinemaklern. Die Vermittler haben das Produkt D&O nach Leifeld Erfahrung noch nicht ausreichend in den Fokus genommen.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (von links): Benjamin Papo, Christoph Leifeld, Marc Surminski, Frederik Wulff, Armin Beier-Thomas (Bild: Meyer)

Onlineplattform mit Hybridmodell

Benjamin Papo, Geschäftsführer der Finanzchef24 GmbH, ist seit zehn bis elf Monaten in dem Segment aktiv. Sein Unternehmen bedient die Versicherungsnehmer direkt. Deren typische Unternehmensgröße ist bis zu zehn Mitarbeitern.

Die Hälfte der D&O-Kunden schließe bei ihm online ab, sagte Papo. Der Rest werde hybrid abgewickelt, also mit Hilfe telefonischer Beratung der Interessenten. Die Sparte sei für die Kunden komplizierter als zum Beispiel eine Betriebshaftpflicht-Police; daher habe der reine Onlinevertrieb zu hohe Abbrecherquoten („Conversion Rates“).

Furcht vor nicht erfüllbaren Erwartungen

Beide Online-Vertriebsmodelle sieht Armin Beier-Thomas, geschäftsführender Gesellschafter der auf Großkonzerne spezialisierten Maklerfirma Gebrüder Krose GmbH & Co. KG, kritisch. Er hält die Digitalisierung der D&O nur begrenzt für möglich: „Meine Befürchtung ist, dass eine Erwartung geweckt wird, die nicht erfüllt werden kann.“

Die Finanzchef24-Plattform biete allenfalls eine grobe Orientierung. Die Unternehmer könnten die Tragweiter der online gestellten Fragen nicht beurteilen, es fehle an Hilfstexten.

Leifeld räumte ein: „Es gibt Verbesserungspotenzial.“ Auf die schwierige Vergleichbarkeit der verfügbaren Deckungskonzepte habe er aber keinen Einfluss: „Wir können nur die Tarife anbieten, die die Versicherer uns vorgeben.“

Von Unternehmern wird Entscheidungskompetenz erwartet

Frederik Wulff, Vorstandsvorsitzender der Markel Insurance SE (MISE), sieht den Onlineabschluss weniger kritisch. Die Kunden seien schließlich Unternehmer, denen man eine gewisse Entscheidungskompetenz zutrauen sollte. Jeder entscheide selbst, ob er den digitalen Weg nutzen wolle oder das persönliche Gespräch mit einem Makler. Die Bereitschaft, für Beratung zu zahlen, sei begrenzt.

Zudem sei der Abschluss gar nicht so kompliziert. Die Standardprodukte hätten bereits einen guten Deckungsumfang, mehr brauchten oder wollten die meisten Kunden nicht

Das hat Beier-Thomas bezweifelt. Die ideale Online-Lösung solle von Experten angeboten werden. Die müssten den Versicherern das Wording vorgeben, um die Angebote leichter vergleichen zu können.

Schwierige Rolle des Vermittlers im Schadenfall

Auf die schwierige Rolle des Vermittlers in der D&O-Schadenregulierung machte Marcel Armon, Geschäftsführer der Howden Germany GmbH, aufmerksam.

Beim Abschluss der Police und während der schadenfreien Vertragslaufzeit seien die Interessen des Managers als versicherte Personen und seines Unternehmens als Versicherungsnehmer gleich. Im Idealfall pflege der Makler zu der Führungskraft einen immer intensiveren Kontakt, der etwa auch das Absichern der privaten Risiken umfassen könne.

Im Schadenfall änderten sich die Rollen allerdings schnell. Dann würden versicherte Person und Versicherungsnehmer zu Gegnern. Der Makler müsse sich als Sachwalter des Versicherungsnehmers auf die Seite des Unternehmens schlagen, auch wenn er sich der Führungskraft mehr verbunden fühlt.

Ausweg persönliche Police

Das führe dazu, dass die Beratung des Betroffenen in seinem Schadenfall für den Vermittler äußerst heikel sei. Eigentlich müsse er dies ablehnen. Armon wollte sich aber nicht festlegen, was im Einzelfall richtig oder falsch sei. Es gebe in der Konstellation keine gute Lösung.

Einen Ausweg konnte er aber aufzeigen: Schließe der Manager die D&O-Versicherung als persönliche Policen auf seinen Namen und nicht über seinen Arbeitgeber ab, so gäbe es das Problem nicht.