Altersarmut: So viele erhielten eine Grundsicherung im Alter

19.4.2024 (€) – Die Anzahl der Einwohner im Rentenalter, die auf staatliche Hilfe in Form einer Grundsicherung angewiesen sind, ist sieben Jahre in Folge gestiegen. Ende 2023 waren 690.000 Senioren betroffen – ein neuer Höchstwert. Ein Grund für die Erhöhung sehen die Statistiker in der vermehrten Anzahl an geflüchteten Ukrainern, die Anspruch auf eine solche Leistung haben. Ein anderer ist die steigende Altersarmut unter den Bürgern.

