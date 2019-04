Alternative Mobilität im Fokus: Neuer Schutz für allerlei Räder

5.4.2019 – Die Verordnung über die elektrischen Tretroller steht noch nicht, aber die Bayerische hat bereits eine Lösung zur Absicherung. Die Huk-Coburg ersetzt ihren bisherigen Tarif „Smart Driver“ gegen „Telematik Plus“ für alle Altersgruppen. Die Universa hat bei ihrem neuen Kraftfahrt-Tarif unter anderem die Rabattstaffel verlängert, die Württembergische bietet Fahrern ohne eigenes Fahrzeug Versicherungsschutz. Die Ammerländer bringt zwei neue Fahrradversicherungs-Produkte.

WERBUNG

Die Bayerische Beamten Versicherung AG versichert bereits Elektro-Tretroller – sogenannte E-Scooter –, die in Bamberg testweise mit Sondergenehmigungen rollen. Nach Abschluss der Testphase mit bisher 15 E-Scootern will der Marktführer im E-Scooter-Sharing-System Bird in der fränkischen Stadt 100 Elektroroller einsetzen. Die Bayerische hat ihren Versicherungsschutz für die Elektroroller an die Mofaversicherung angelehnt.

Plakette statt Mofaschild

Die Deckungssumme für die Haftpflicht beläuft sich auf pauschal 100 Millionen Euro sowie zwölf Millionen Euro je Personenschaden. Ab dem 1. Mai kostet der Versicherungsschutz 44,60 Euro. Es handelt sich – wie bei der Mofa-Versicherung – um eine Jahresversicherung, die zum 1. März endet.

Die Bayerische bietet auch ein Paket aus Haftpflicht und Teilkasko an, das ab 1. März 99,60 kostet. Die Prämienhöhen könnten sich je nach Schadenentwicklung ändern, sagt ein Unternehmenssprecher.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) will noch in diesem Frühjahr eine Verordnung für die Straßenzulassung der Elektroroller umsetzen. Laut der Verordnung besteht für den E-Scooter-Betrieb eine Versicherungspflicht. Vorgeschrieben ist eine Haftpflichtversicherung, die durch eine Versicherungsplakette am Fahrzeug nachzuweisen ist.

Sensor statt Box

Statt nur für die teuer zu versichernden jungen Fahrer bietet die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG nun einen Telematiktarif für alle Altersgruppen (VersicherungsJournal 4.4.2019). Beim Abschluss von „Telematik Plus“ gewährt der Versicherer zehn Prozent Rabatt auf den Beitrag in der Kfz-Haftpflichtversicherung und auf Kasko.

„Telematik Plus“ löst das Anfang 2017 eingeführte „Smart Driver“-Programm für junge Fahrer ab (VersicherungsJournal 12.1.2017, 30.9.2016). Das neue Produkt baut auf den Erfahrungen auf, welche die Huk-Coburg bisher mit Telematikdaten gemacht hat.

Lohn für unfallfreies Fahren und Kundentreue

Der neue Kfz-Tarif der Universa Allgemeine Versicherung AG belohnt unfallfreies Fahren mit erweiterten Schadenfreiheitsklassen. Der Versicherer hat seine Rabattstaffel bei Schadenfreiheit von 35 auf 45 schadenfreie Jahre verlängert. Damit reduziert sich der Beitragssatz auf bis zu 16 Prozent.

Bei beendeten Verträgen kann der Schadenfreiheitsrabatt innerhalb von 18 Monaten auf eine beliebige Person übertragen werden. Am Markt üblich sind sechs Monate.

Zudem wurde die Zweitwageneinstufung für Fahrzeuge, die ebenfalls bei der Universa versichert werden, verbessert. In der Haftpflichtversicherung sinkt der Beitragssatz damit auf bis zu 50 Prozent, in der Vollkaskoversicherung auf 46 Prozent.

Durch ein modulares Bausteinsystem kann der Versicherungsschutz für leasing- und neuerdings auch kreditfinanzierte Fahrzeuge um eine GAP-Deckung erweitert werden. Weitere Bausteine sind der Auslandschadenschutz, ein Kfz-Schutzbrief, der Rabattschutz, der Fahrerschutz und der Werkstatt-Service.

Weitere Rabatte

Der neue Kfz-Tarif leistet auch für Akkuschäden bei Elektro-/ Hybridfahrzeugen, Eigenschäden, grober Fahrlässigkeit sowie bei einem Zusammenstoß mit Tieren jeglicher Art. Beitragsnachlässe werden unter anderem für Wenigfahrer, Immobilienbesitzer und neuwertige Fahrzeuge angeboten.

Begleitetes Fahren ist unter 18 Jahren beitragsfrei und bis 20 Jahre beitragsreduziert mitversichert.

Für Fahrer ohne eigenes Gefährt …

Die Württembergische Versicherung AG hat vier neue Kfz-Policen für Fahrerschutz, Mobilitätsschutz, Bekleidungsschutz und Zusatzfahrer auf den Markt gebracht. Sie eignen sich vor allem für Personen, die kein eigenes Auto besitzen, häufig einen Mietwagen nutzen oder diese Risiken nicht über die eigene Kfz-Versicherung abdecken können. Bis auf die Zusatzfahrer-Police können die neuen Policen fahrzeugunabhängig abgeschlossen werden.

Wird der Fahrer bei einem Unfall verletzt, deckt die Fahrerschutz-Police den Personenschaden des Fahrers und übernimmt die Folgekosten bis zu einer Million Euro je Schadensfall. Versichert sind unter anderem Verdienstausfall, Schmerzensgeld und die Kosten für Umbau und Haushaltsführung. Wohnmobile wurden erstmals in den Leistungsumfang mit aufgenommen.

… und im Ausland

Die Mobilitätsschutz-Police stellt unter anderem den Rücktransport des defekten Fahrzeugs aus dem In- oder Ausland, einen Mietwagen im Schadenfall, die Übernahme von Bergungs- und Übernachtungskosten, Krankenrücktransport sowie die Beschaffung von Ersatzdokumenten im Ausland sicher.

Dieser Versicherungsschutz gilt für alle Fahrten, bei denen der Versicherungsnehmer sowie die Lebenspartner im gemeinsamen Haushalt als Fahrer oder Insasse mit einem Pkw, Wohnmobil (bis vier Tonnen) oder Motorrad unterwegs sind. Dies gilt egal, wo das Fahrzeug versichert ist.

Schutzbekleidung versichert

Die Kfz-Versicherung ersetzt in der Regel keine beschädigte Kleidung. Diese Lücke schließt die Bekleidungsschutz-Police mit bis zu 2.000 Euro jährlich.

Die Zusatzfahrer-Police kann anlassbezogen mehrfach im Jahr für den gleichen oder weitere Zusatzfahrer abgeschlossen werden. Voraussetzung ist, dass das Auto bei der Württembergischen versichert ist.

Rad-Angebot ergänzt

Der Ammerländer Versicherung VVaG bietet zusätzlich zur Fahrrad-Vollkaskoversicherung nun zwei neue Produkte in der Sparte. Die Fahrrad-Reparaturversicherung kann einzeln oder als Ergänzung etwa zu Hausratversicherungen abgeschlossen werden. Versichert werden Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs mit einem Kaufpreis zwischen 999 und 10.000 Euro. Für ein 1.000 Euro teures Rad kostet der Jahresvertrag 124,80 Euro.

Die „Fahrrad-Reparaturversicherung Privat“ gilt für Schäden durch Unfälle, Stürze oder Bedienungsfehler sowie für Feuchtigkeits-, Elektronik- oder Materialschäden. Das Produkt kann man durch den Schutzbrief ergänzen, den die Ammerländer Versicherung in Kooperation mit der Roland Schutzbrief Versicherung AG anbietet.

Die neue „Fahrrad-Diebstahlversicherung Gewerbe“ springt ein, sollten das ganze Fahrrad oder Teile des Rades gestohlen werden. Das Produkt richtet sich an Leasinganbieter, Dienstradbesitzer oder Firmen mit Dienstradflotte. Erstmals versichert die Ammerländer auch gewerblich genutzte Räder, etwa Leih- oder Kurierräder. Versicherbar sind Modelle bis zu einem Kaufpreis von 10.000 Euro.