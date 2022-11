Alte Leipziger und Nürnberger geben Überschussbeteiligung bekannt

28.11.2022 – Die Alte Leipziger und die Nürnberger halten die laufende Verzinsung für 2023 konstant auf dem Niveau des laufenden Jahres. Für konventionelle Policen hat die Nürnberger 2,25 Prozent deklariert, die Alte Leipziger 2,05 Prozent. Letztere bedient Kunden mit Produkten der „modernen“ Klassik etwas besser (2,10 Prozent). Die gesamte Verzinsung beträgt 2,30 (Klassik) beziehungsweise 2,40 Prozent (moderne Klassik). Bei der Nürnberger sind es „rund 2,5 Prozent“ – zuzüglich einer Beteiligung an den Bewertungsreserven. Dies teilten die Akteure am Montag mit.

Die Nürnberger Lebensversicherung AG hält die Überschussbeteiligung für 2023 „abermals“ konstant, meldete das Unternehmen am Montag. Dies gelte auch für die Tarife des Einkommensschutzes (EKS). In der konventionellen Lebens- und Rentenversicherung hat die Gesellschaft die laufende Verzinsung für 2023 auf 2,25 Prozent des Deckungskapitals festgesetzt.

Hinzu kommt noch ein Schlussüberschussanteil von 0,24 Prozent, so dass die gesamte Verzinsung bei 2,49 Prozent liegt. Dieser Wert versteht sich zuzüglich einer Beteiligung an den Bewertungsreserven. Damit bleiben die Überschusskomponenten auf dem Niveau der Vorjahre (VersicherungsJournal 23.11.2021, 30.11.2020, 2.12.2019).

Generell gilt: Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert. Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Nürnberger: letzte Absenkung für das Jahr 2020

Zuletzt hatte die Nürnberger die laufende Verzinsung für 2020 wegen der „niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt“ um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Davor hatte das Unternehmen für 2018 „angesichts weiterhin historisch niedriger Kapitalmarktzinsen“ einen Abschlag um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent vorgenommen.

Die gesamte Verzinsung betrug seinerzeit inklusive Schlussüberschussanteil in Höhe „von circa 0,31 Prozent“ 3,06 Prozent (8.12.2017). Dies entsprach der fünften Reduzierung der laufenden Verzinsung in Folge, die zwischen 2010 und 2013 noch bei 4,0 Prozent lag.

Alte Leipziger hält Überschussbeteiligung konstant

Auch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. hat am Montag ihre Überschussdeklaration für 2023 veröffentlicht. Sie bietet ihren Klienten mit den modernen Rentenversicherungen „AL_RENTEFlex“ (2.2.2017) und „AL_RENTEKlassikPur“ im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von unverändert 2,10 Prozent.

Bei Klassikkunden liegt die laufende Verzinsung weiterhin bei 2,05 Prozent. Diese Tarife werden nur noch im Kollektivgeschäft (betriebliche Altersversorgung (bAV)) angeboten.

Hinzu kommt eine Schlussüberschuss-Beteiligung in Höhe von unverändert 0,20 Prozent in der Klassik und erneut 0,25 Prozent in der neuen Klassik. Die Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven liegt jeweils bei 0,05 Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt somit jeweils weiterhin 2,30 Prozent in der Klassik und 2,40 Prozent in der neuen Klassik.

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.

Alte Leipziger: letzte Absenkung für das laufende Jahr

Zuletzt hatte die Alte Leipziger die laufende Verzinsung für 2022 vor dem Hintergrund der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der damit einhergehenden fortdauernden Niedrigzinsphase in der Eurozone „moderat“ gesenkt. Die Abschläge betrugen 0,25 Prozentpunkte in der Klassik und 0,25 Prozentpunkte in der neuen Klassik (29.11.2021).

Für 2016 – also im Jahr vor der Einführung der „modernen“ Klassik-Tarife – hatte die laufende Verzinsung letztmals über der Marke von drei Prozent gelegen (24.11.2015). 2011 und davor stand eine vier vor dem Komma.

Top-Ten-Platzierungen nach Prämien

Die Alte Leipziger ist mit 2,9 Milliarden Euro verdienten Bruttobeitragseinnahmen (plus 4,5 Prozent) an siebter Stelle im Marktvergleich. Die Nürnberger nimmt mit 2,3 Milliarden Euro (plus 0,4 Prozent) Position zehn ein. Das ist dem Map-Report Nummer 926 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2021“ (2.11.2022) zu entnehmen.

Die SCR-Quote der Alten Leipziger (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) beträgt rund 311 Prozent. Das bedeutet in der Rangliste im Map-Report Nummer 924 – „Solvabilität im Vergleich 2012 bis 2021“ Platz 23.

Für die Nürnberger weisen die Analysten mit 465 Prozent die neunthöchste Quote aus. Von den Branchenschwergewichten mit mindestens 1,5 Milliarden Euro Prämieneinnahmen erzielte nur die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG einen höheren Wert (20.5.2022).

Die Alte Leipziger im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Alte Leipziger überdurchschnittlich bewertet. So erhielt die Gesellschaft im Bilanzrating des Map-Reports mit der sechsthöchsten Punktzahl die Note „mmm“ für „sehr gute Leistungen“. In der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ erhielt der Anbieter mit vier von fünf möglichen Sternen ebenfalls eine „sehr gute“ Bewertung (20.10.2022).

Im diesjährigen Unternehmensscoring der Ascore Das Scoring GmbH (27.10.2022) gab es sechs von sechs möglichen Kompassen, was der Höchstnote „herausragend“ entspricht. Die DFSI Ratings GmbH bescheinigte der Gesellschaft jüngst eine „gute“ Unternehmensqualität. Dies bedeutet die drittbeste Notenstufe (25.10.2022).

Die Nürnberger im Urteil der Analysehäuser

Auch die Nürnberger wird von den Analysehäusern überdurchschnittlich bewertet. So gab es im diesjährigen Unternehmensscoring von Ascore fünf von sechs möglichen Kompassen. Im aktuellen „M&M Rating LV-Unternehmen“ erhielt der Anbieter vier von fünf möglichen Sternen.

Im Bilanzrating des Map-Reports bekam die Nürnberger ein „mm“ für „sehr gute Leistungen“. Dabei wurde die nächsthöhere Notenstufe „mmm“ („hervorragend“) nur hauchdünn verpasst. Das DFSI bescheinigte der Gesellschaft jüngst eine „gute“ Unternehmensqualität.