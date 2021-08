Allianz bietet höhere Beitragsrückerstattung für PKV-Neukunden

4.8.2021

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG unterbreitet Versicherten, die von einem gesetzlichen Krankenversicherer oder von einem Wettbewerber zu den Münchenern wechseln, ein zusätzliches Angebot für die Beitragsrückerstattung. Die Neukunden können ihre leistungsfreie Zeit von ihrem ehemaligen Krankenversicherer bei der Allianz anrechnen lassen.

Bei der Offerte handele es sich nicht um eine zeitlich begrenzte Sonderaktion, „sondern um eine grundsätzliche Erweiterung unserer Regelung zur Beitragsrückerstattung“, so der Versicherer auf Nachfrage. Die Neukunden könnten in den Folgejahren bei der Allianz eine höhere Rückerstattung erhalten, weil sie nach dem Wechsel zur Allianz im sogenannten „Bonus-Programm“ höher einsteigen.

An einem Beispiel erklärt der Versicherer, wie das funktionieren könnte: Ein gesetzlich Versicherter wechselt in einen „AktiMed“-Tarif der Allianz mit einem angenommenen Monatsbeitrag von 500 Euro. Er hatte zuvor in der gesetzlichen Krankenversicherung drei leistungsfreie Jahre. Für sein erstes leistungsfreies Jahr bei der Allianz könnte er durch die neue Regelung dann „1.800 Euro statt 900 Euro zurückerhalten“.

Für privat Versicherte, die von der Konkurrenz zur Allianz wechseln, gilt dieses Anrechnungsangebot seit dem 1. Januar, für gesetzlich Versicherte ab dem 1. Januar 2022. Die Erstattungen können sich die Kunden auszahlen lassen oder in die „Vorsorge-Komponente“ umwandeln. Der Versicherer lege die Gelder an und reduziere ab 65 Jahre die Beiträge des jeweiligen Kunden.