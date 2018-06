Allerlei Neues für gewerbliche Kunden

5.6.2018 – Die VOV nimmt sich der Risiken, die in Zusammenhang mit der Datenschutz-Grundverordnung entstehen können, an. Chubb versichert Transportrisiken online und Hiscox IT-Dienstleister in einer offenen Deckung.

Die „D&O- Datenschutzversicherung“ der VOV GmbH springt ein, wenn im Zuge eines behördlich verfolgten Datenschutzverstoßes der Betrieb oder seine Entscheidungsträger finanziell belangt werden. Diese Datenschutzpolice für kleinere und mittelständische Unternehmen wurde von der Rechtsanwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB mitentwickelt.

Auf www.dsgvo-versicherung.de hat die Managementgesellschaft verschiedener Versicherer die erforderlichen Unterlagen zum Download bereitgestellt. Registrierte Vermittler können die Police zudem über ein Onlineverfahren abschließen.

Risiko mindern

Durch die Police sind der interne Datenschutzbeauftragte geschützt und Manager, die als Geschäftsführer, Vorstand oder Aufsichtsrat eine Organfunktion erfüllen, sowie das die Versicherung abschließende Unternehmen selbst. Dabei handelt es sich um eine auf dem Claims-Made-Prinzip (Anspruchserhebungs-Prinzip) basierende Versicherung.

Der Schutz gilt ausschließlich für Inanspruchnahmen aufgrund behördlicher Ermittlungen wegen Datenschutzverletzungen der versicherten Personen bei Ausübung der versicherten Tätigkeit und ist keine allgemeine D&O-Versicherung.

Aktives Lernen

Mit der Versicherung gibt es einen exklusiven Zugang auf ein E-Learning-Portal. Gemeinsam mit dem Berliner Technologie-Start-up Perseus Technologies GmbH bietet die VOV online Erklärvideos für die Arbeit mit personenbezogenen Daten an sowie einen Datenschutzführerschein, den jeder Mitarbeiter absolvieren kann.

Mitgliedsunternehmen des „Perseus Cyber Security Clubs“ mit bis zu 30 Mitarbeitern können zusätzlich zum „Datenschutzführerschein“ als weiteren Service die Hilfe eines externen Datenschutzbeauftragten buchen. Dieser unterstützt die Unternehmen bei der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung.

Mitwachsender Versicherungsschutz

Mit „Net IT“ hat die Hiscox Europe Underwriting Ltd. Zweigniederlassung für die Bundesrepublik Deutschland eine Vermögensschaden-Haftpflicht für IT-Dienstleister aller Unternehmensgrößen entwickelt. Durch eine offene Deckung sind alle in der IT-Branche typischen Tätigkeiten und Risiken mitversichert, auch aus Arbeitnehmerüberlassung oder als Datenschutzbeauftragter. Neue berufliche IT-Aktivitäten der Versicherungsnehmer werden zudem automatisch im Schutz eingeschlossen.

Je nach individueller Risikolage kann der Basisschutz der IT-Berufshaftpflicht um die Module Betriebshaftpflicht, Cyber- und Datenrisiken sowie Sachinhalt und Elektronik in einem Vertrag erweitert werden.

Pauschalierten Schadenersatz

Die Berufshaftpflicht-Versicherung sichert „Net IT“-Kunden gegen die Kernrisiken ihres Geschäfts ab. Der Schutz geht über die gesetzliche Haftung hinaus und springt auch ein, wenn beispielsweise vertragliche Zusagen nicht eingehalten werden können. Zusätzlich sind Verzögerungsschäden sowie Abwehr- beziehungsweise Abmahnschutz bei unberechtigten Forderungen versichert, die auch innerhalb der vereinbarten Selbstbeteiligung gewährt werden.

„Net IT“ beinhaltet einen pauschalierten Schadenersatz, bei dem die Entschädigungssumme, welche die Vertragsparteien bei Vertragsschluss pauschal vereinbart hatten, ersetzt wird. Der Schadennachweis der Höhe nach entfällt somit für den Kunden.

Unersetzliche Mitarbeiter versichert

Die „Key-Man-Cover“ berücksichtigt die signifikante Rolle von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen. Fällt einer dieser „Key Men“ dauerhaft wegen fristloser Kündigung, Krankheit oder Tod aus, werden die Kosten für die Personalsuche oder Mehrkosten für Interimspersonal bis zu sechs Monate ersetzt.

Neu ist die Deckung bei ungerechtfertigter Insolvenzanfechtung. Hierbei werden die Prüf- und Verteidigungskosten erstattet, wenn vom Insolvenzverwalter eines Kunden des Versicherungsnehmers eine Zahlung ungerechtfertigt zurückgefordert wird. Zudem besteht Abwehrschutz bei unterstellten Patentrechtsverletzungen.

Die Police beinhaltet zudem Weiterbildungs- und Präventionsmaßnahmen. So werden unter „Hiscox Business Academy“ bis zu sechs kostenfreie Webinare pro Jahr zu aktuellen Themen wie Datenschutzrecht, IP-Recht und Vertragsgestaltung geboten.

Waren-Einzeltransporte schnell versichert

Die Chubb European Group Limited, Direktion für Deutschland bietet eine neue Onlinelösung zur Absicherung von Waren-Einzeltransporten an. „Chubb Easy Cargo“ hat zusätzliche Schnittstellen und Services wie beispielsweise Zertifikate in deutscher und englischer Sprache sowie Kontaktmöglichkeiten zu den jeweiligen weltweiten Schadenabteilungen.

Dies soll kleinen und mittelständischen Transport- und Logistikunternehmen sowie Maklern mit entsprechenden Vertragsbeständen das Versichern vereinfachen. Durch eine technische Risikoanalyse optimiere sich der Prozess auf nur einige wenige Standardfragen nach der Warenart, der Transportroute und -art, der Versicherungssumme sowie dem Deckungsumfang, wird versprochen.

Unmittelbar und systemgestützt prüft Chubb, ob sich das Risiko im Rahmen der Parameter hinsichtlich Risikoanalyse und Angebotskalkulation bewegt. Angebot, Police, Zertifikat und Rechnung werden direkt im System erstellt und per E-Mail an den Nutzer versendet.