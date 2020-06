13 Sieger im Pferdehaftpflicht-Vergleich

26.6.2020 – In einem Vergleich mit 25 Kriterien hat Ascore aus 32 Anbietern 13 mit der Höchstnote ermittelt: Adcuri, Alte Leipziger, Arag, Barmenia, Gothaer, GVO, Interrisk, Janitos, Konzept & Marketing, Neodigital, NV-Versicherungen, Phönix und Prokundo. Zahlreiche, auch große Versicherer wurden in der Untersuchung nicht berücksichtigt. Die Jahresbeiträge liegen zwischen 59 und 176 Euro. Die Testsieger gehören teilweise auch zu den billigsten Angeboten.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat einen Vergleich der Pferdehalter-Haftpflichtversicherung veröffentlicht. In der Untersuchung wurden 59 Tarife von 32 Anbietern verglichen.

Die Liste der bewerteten Produkte sowie die jeweiligen Deckungssummen, Selbstbehalte und Beiträge sind auf der Ascore-Internetseite über den Rechner abrufbar. Demnach wurden zahlreiche Versicherer nicht berücksichtigt.

Dazu gehören zum Beispiel Continentale Sachversicherung AG, Cosmos Versicherungs AG, DEVK Allgemeine Versicherungs-AG, Ergo Versicherung AG, Europa Versicherung AG, Generali Deutschland Versicherung AG, Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG, Helvetia Versicherungs-AG, LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG, R+V Allgemeine Versicherung AG, Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG, Universa Allgemeine Versicherung AG, WGV-Versicherung AG und WWK Allgemeine Versicherung AG sowie die öffentlich-rechtlichen Regionalversicherer.

Vergleich nach 25 Kriterien

Bewertet wurden die Tarife nach 25 Kriterien:

Allgemein: Mindeststandard GDV, Innovationsklausel

Deckungsumfang: Deckungssumme, Vorsorgeversicherung, Forderungsausfall, Regressverzicht

Mietsachschäden: Deckungssumme, unbewegliche Objekte, bewegliche Sachen, Tiertransportanhänger

Personen und Familie: Tierhüten, Partner und Kinder, Fremd- und Gastreiter, Reitbeteiligung, Ansprüche von Reitbeteiligten gegen Versicherungsnehmer, fremde Tierhüter

Sonstiges: Reiten ohne Sattel/Zaumzeug, Kutsch- und Schlittenfahrten, Turniere und Pferdeschauen, Pferderennen, Flurschäden, Fohlen ab Geburt, ungewollte Deckakte, gewollte Deckakte

Ausland: Europa drei Jahre und außereuropäisch ein Jahr

Zu jedem dieser Stichworte wurden genaue Anforderungen formuliert, die für das Scoring maßgeblich sind. Daneben wurden 25 weitere Kriterien außerhalb der Konkurrenz untersucht. Die Liste aller 50 Kriterien bietet das Unternehmen zum Herunterladen (PDF, 471 KB) an.

Pro erfüllter Anforderung ein Punkt

Wurden die Scoring-relevanten Anforderungen erfüllt, vergaben die Analysten jeweils einen Punkt. Werden die Vorgaben übererfüllt, führt das zu keiner besseren Beurteilung.

So spielt es keine Rolle, ob die Deckungssumme zehn, 20 oder 50 Millionen Euro beträgt; mit den höheren Summen können also keine Schwächen an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Die Summe der erreichten Punkte wurde in „Kompasse“ umgerechnet. Die besten Tarife erhielten davon sechs.

13 Anbieter mit der Höchstnote

Die Höchstnote von sechs „Kompassen“ wurde an 16 Tarife von 13 Anbietern vergeben.

Die Kompass-Anzahl und Konditionen für alle Tarife sind über den Ascore-Rechner einsehbar.

Beiträge ab 59 Euro

In dem Rechner sind für die meisten Tarife auch die Deckungssummen, Selbstbehalte (SB) und Jahresbeiträge angegeben. Die höchste Summe von 50 Millionen Euro ist danach nur bei der Conceptif AG erhältlich. Bei 20 Millionen ist die Auswahl deutlich größer. Die Selbstbehalte liegen zwischen null und 1.000 Euro.

Die Jahresbeiträge ohne Selbstbehalt beginnen bei 103 Euro bei der Degenia Versicherungsdienst AG (Tarif „classic“, Deckungssumme fünf Millionen Euro). Sie enden beim gleichen Anbieter bei 153 Euro („optimum“, 15 Millionen Euro).

Die Tarife mit Selbstbehalt kosten zwischen 59 Euro mit 250 Euro SB bei Phönix („Max-THV Plus Pferd“) und 176 Euro mit 200 Euro SB bei Janitos („Best Selection 2016“).