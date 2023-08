Zwei neue Gesichter in der Geschäftsführung von Athora

30.8.2023

Die Athora Deutschland Holding GmbH & Co. KG bekommt einen neuen Chief Executive Officer (CEO) Versicherungen. Dr. Immo Querner (60) wird vorbehaltlich der behördlichen Zustimmung neuer Geschäftsführer. Die Genehmigung werde im Laufe der nächsten Tage erwartet, heißt es seitens des Unternehmens auf Nachfrage. Querner hat in den vergangenen Jahren unter anderem als CFO bei der Talanx Gruppe gearbeitet (VersicherungsJournal 2.6.2020).

Damit übernimmt Querner den Sitz von Dr. Claudius Vievers. Der Top-Manager wird außerhalb des Unternehmens „neue Herausforderungen“ annehmen, Athora jedoch weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Dr. Immo Querner (Bild: Athora)

Daneben wird Isabella Pfaller „umgehend“ zur neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Sie wird außerdem CEO der Athora Lebensversicherung AG und der Athora Pensionskasse AG.

Isabella Pfaller (Bild: Athora)

Pfaller war bereits bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München in einer leitenden Position, wie es in der Unternehmensmeldung heißt. Zuletzt war sie CFO sowie Chief Investment Officer (CIO) bei der Versicherungskammer Bayern.