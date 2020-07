Zurich: Verkauf von Haftpflicht-Bestand in trockenen Tüchern

1.7.2020

Die zuständigen Behörden haben den Verkauf des Bestands an deutschen Berufshaftpflicht-Versicherungen für Architekten und Ingenieure der Zurich Insurance plc an die Darag Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG genehmigt. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.

Die jetzt vollzogene Transaktion war bereits im vergangenen Spätsommer bekannt geworden. Der Bestand umfasst ein Reservenvolumen von über 180 Millionen Euro, hieß es damals (VersicherungsJournal 9.9.2019).

Die Zurich hatte das Geschäft mit Architekten und Bauingenieuren bereits 2012 in den internen Run-off gegeben (29.4.2016). Das Portfolio mit einem Prämienvolumen von 40 Millionen Euro hätte einer Tarifsanierung mit „Preissteigerungen im erheblich zweistelligen Prozentbereich“ bedurft, hatte die Zurich damals mitgeteilt (12.12.2012).