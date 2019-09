Zurich holt Manager für Maklervertrieb zurück

2.9.2019

Zum 1. Oktober wird Jan Roß (37) Bereichsvorstand Maklervertrieb bei der Zurich Gruppe Deutschland. Er folgt auf Dr. Ulrich Hilp, der das Unternehmen Ende September verlassen wird, wie der Versicherer am Freitag mitteilte. In seiner neuen Position berichtet Roß an Jawed Barna, Vorstand Vertrieb und Strategische Partnerschaften bei der Zurich.

Roß kommt von den Inter Versicherungen, bei denen er seit 2015 als Leiter Maklervertrieb tätig war (VersicherungsJournal 20.1.2015). Weitere berufliche Stationen des Diplom-Betriebswirtes waren bei der Axa Service AG und als Vertriebsleiter bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH.

Jan Roß (Bild: Thome).

Der Manager arbeitete schon früher für die Zurich: als Vorstandsassistent im Bereich unabhängige Vermittler Leben und dann als Leiter der Vertriebsdirektion Leben im Maklervertrieb. „Wir freuen uns, dass wir mit Jan ein Talent mit hoher Vernetzung im Maklermarkt für Zurich zurückgewinnen konnten“, lässt sich Barna zu der Personalie zitieren.